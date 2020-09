"Roland Garros : le programme du jour, les résultats en direct"

ROLAND GARROS 2020. Malgré le contexte rendu incertain par la crise du Covid-19, Roland Garros débute aujourd'hui, avec les matchs du 1er tour. Découvrez le programme de dimanche et les principaux résultats en live.

Diffusion TV L'essentiel L'édition 2020 de Roland Garros se lance ce dimanche 27 septembre dans un contexte très particulier, en raison des restrictions imposées par la propagation du Covid-19, avec des joueurs et des joueuses qui craignent une contamination au coronavirus et donc un forfait, et devant un public plus que clairsemé puisque la jauge quotidienne de spectateurs a été réduite à 1 000 personnes.

Voici les premiers matchs au programme aujourd'hui dans le tableau masculin de ces Internationaux de France de tennis : Stanislas Wawrinka (SUI) - Andy Murray (GBR) et Jannik Sinner (ITA) - David Goffin (BEL) sur le court Philippe-Chatrier à partir de 11 heures ; Elliot Benchetrit (FRA) - John Isner (USA) sur le court n° 7 à partir de 11 heures.

Découvrez également les principales affiches à suivre ce dimanche dans le tournoi féminin : Johanna Konta (GBR) - Cori Gauff (USA) sur le court Suzanne Lenglen à partir de 11 heures ; Anett Kontaveit (EST) - Caroline Garcia (FRA) sur le court Philippe-Chatrier à partir de 11 heures. Roland Garros 2020 en direct

11:41 - Benjamin Bonzi remporte le premier set Benjamin Bonzi a remporté le premier set face à Emil Ruusuvuori (6-2), sur le court n°13. Dans une interview accordée à Objectif Gard ce dimanche, le Français s'est confié à l'approche du tournoi de 2020 : "J’aborde mon second Roland Garros avec plus de maturité qu’en 2017." 11:24 - Le toit du court Philippe-Chatrier déployé Un dispositif a été mis en place à l'occasion de cette formule inédite du tournoi Roland Garros. Sur le court Philippe-Chatrier, un toit rétractable a été mis en place. Dès les premières minutes du match entre Jannik Sinner et David Goffin, ce toit a été déployé, en raison des conditions météorologiques. 11:09 - Le coup d'envoi est donné Plusieurs matchs du premier tour de ce tournoi de Roland-Garros 2020 ont commencé. C'est le cas de J. Sinner - D. Goffin ; V Azarenka - D Kovinic ; M. Bouzkova - K. Kanepi ; S.Korda - A. Seppi ; K. Rakhimova - S. Rogers ; B. Bonzi - E. Ruusuvuori. 10:46 - Anett Kontaveit (GBR) - Caroline Garcia (FRA) : le retour Le match entre Anett Kontaveit et Caroline Garcia aura lieu dès ce premier tour, sur le court Philippe-Chatrier, à partir de 11 heures. Cette rencontre n'est pas anodine puisque le mardi 15 septembre dernier, la Française s'est inclinée face à son adversaire (6-3, 7-6 (7/1)), au premier tour du tournoi de Rome. 10:31 - Stanislas Wawrinka (SUI) - Andy Murray (GBR) : un match attendu C'est l'un des principaux matchs de ce premier tour. Stanislas Wawrinka et Andy Murray s'affronteront sur le court Philippe-Chatrier, à partir de 11 heures. L'Écossais fait son grand retour à Roland Garros après trois ans d'absence. Son ami suisse l'avait éliminé lors des demi-finales à la Porte d'Auteuil en 2017, après un match équipe en cinq sets lors duquel les deux joueurs avaient été blessés. Stanislas Wawrinka et Andy Murray se sont entraînés il y a quelques jours sur le même court où aura lieu leur rencontre de dimanche.

Roland Garros 2020 : les infos utiles

Voici quelques-uns des principaux matchs prévus au 1er tour de ce Roland Garros 2020, concernant les favoris, avec déjà plusieurs chocs au programme :

Stan Wawrinka - Andy Murray

Dominic Thiem - Marinc Cilic

Rafael Nadal - Egor Gerasimov

Novak Djokovic - Mikael Ymer

Daniil Medevedev - Marton Fucsovics

Stefanos Tsitsipas - Jaume Munar

Le programme des Françaises au 1er tour :

Alizé CORNET (FRA) – Chloé PAQUET (FRA)

Elsa JACQUEMOT (FRA) – Qualifiée

Harmony TAN (FRA) – Daria KASATKINA

Fiona FERRO (FRA) – Heather WATSON

Océane DODIN (FRA) – Petra KVITOVA

Diane PARRY (FRA) – Polona HERCOG

Clara BUREL (FRA) – Arantxa RUS

Pauline PARMENTIER (FRA) – Veronika KUDERMETOV

Le programme des Français au 1er tour :

Ugo HUMBERT (FRA) – Qualifié

Richard GASQUET (FRA) – Roberto BAUTISTA-AGUT

Adrian MANNARINO (FRA) – Albert RAMOS-VINOLAS

Quentin HALYS (FRA) – Marcos GIRON

Harold MAYOT (FRA) – Alejandro DADIDOVICH

Gilles SIMON (FRA) – Denis SHAPOVALOV

Grégoire BARRERE (FRA) – Grigor DIMITROV

Arthur RINDERKNEC (FRA) – Aljaz BEDENE

Gaël MONFILS (FRA) – Alexander BUBLIK

Jérémy CHARDY (FRA) – Qualifié

Corentin MOUTET (FRA) – Qualifié

Antoine HOANG (FRA) – Dominik KOEPFER

Hugo GASTON (FRA) – Maxime JANVIER (FRA)

Pierre-Hugues HERBERT (FRA) – Qualifié

Benoit PAIRE (FRA) – Soonwoo KWON

Elliot BENCHETRIT (FRA) – John ISNER

Le tirage au sort effectué jeudi a donc permis de dessiner le tableau masculin de ce Roland Garros 2020., déterminé en partie en prenant en compte le classement ATP. Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux premiers mondiaux, sont ainsi placés dans deux parties différentes de tableau et ne pourront s'affronter qu'en finale :

Le tableau féminin a bien sûr également été déterminé jeudi. Simona Halep est tête de série n°1 et Karolina Pliskova est tête de série n°2 :

La diffusion TV de Roland Garros en direct est assurée depuis de longues années par France Télévisions et Eurosport, et ce sera encore le cas pour cette édition 2020. Eurosport devrait diffuser les matchs à partir de 11 heures du matin, tandis que France 2 et France 3 proposeront la retransmission à partir de 15h. Notez par ailleurs que les deux chaînes disposent d'un service de streaming (gratuit sur France TV, payant sur Eurosport) afin que les téléspectateurs puissent accéder au flux vidéo depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone.