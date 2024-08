Vuelta 2024 : résultat de la 2e étape et classement général

Après le premier contre la montre, la 2e étape du Vuelta était promise aux sprinteurs

Le contre la montre inaugural dans les rues de Lisbonne a offert le premier maillot rouge de leader à l'Américaine Brandon McNulty. Mais avec un Wout van Aert à seulement 3 secondes, ce maillot de leader était clairement en danger avec cette rare occasion pour les sprinteurs. Pour le tenant du titre, Sepp Kuss, cette entrée en matière a été rassurante même s'il a concédé du temps à presque tous les favoris, et notamment 36 secondes sur le grand favori, Primoz Roglic. "C'est sûr que c'est toujours cool de gagner, être en confiance est super important. Cette victoire à Burgos est arrivée à un bon timing juste avant La Vuelta. La forme de chacun ? C'est difficile à dire, c'est tellement tôt dans la course, et c'était assez particulier. Je pense que la première étape de montagne sera un bien meilleur indicateur".

Le classement

Les engagés

Parcours de la Vuelta

Etape 1 : Lisbonne - Oeiras - 12km

Etape 2 : Cascais - Ourém - 191 km

Etape 3 : Lousa - Castelo Branco - 191 km

Etape 4 : Plasencia - Pico Viluercas - 167 km

Etape 5 : Fuente del Maestre - Sevilla - 170 km

Etape 6 : Carrefour sur Jerez de la Frontera - Yunquera - 181 km

Etape 7 : Archidona - Cordoba - 179 km

Etape 8 : Ubeda - Cazorla - 159 km

Etape 9 : Motril - Granada - 178 km

Etape 10 : Ponteareas - Baoina - 160 km

Etape 11 : Campus Tecnologico Cortizo - Campus Tecnologico Cortizo - 164 km

Etape 12 : Ourense Termal - Estacion de Montana de Manzaneda - 133 km

Etape 13 : Lugo - Puerto de Ancares - 171 km

Etae 14 : Vilafranca del Bierzo - Villablino - 199 km

Etape 15 : Infiesto - Valgrande Pajares / Cuito Negru - 142 km

Etape 16 : Luanco - Lagos de Covadonga - 181 km

Etape 17 : Monumento Juan Del Castillo - Santander - 143 km

Etape 18 : Vitoria Gasteiz - Maetzu - Parque Natural de Izki - 175 km

Etape 19 : Logrono - Alto de Moncalvillo - 168 km

Etape 20 : Villarcayo - Picon Blanco - 171 km

Etape 21 : Distrito Telefonica - Madrid - 22km