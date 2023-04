Classement ATP : Djokovic récupère son trône, Medvedev 4e

Novak Djokovic est redevenu numéro 1 mondial, Daniil Medvedev est 4e et Jannik Sinner est 9e. Découvrez le classement ATP du lundi 3 avril.

La tournée américaine (Indian Wells - Miami) s'est conclue dimanche 2 avril avec une victoire de Daniil Medvedev en Floride sur Jannik Sinner en finale 7/5 - 6/3. Le Russe a soulevé, avec cette victoire, son 19e titre et le 4e trophée de la saison 2023 après Rotterdam, Doha, Dubaï. Le nouveau numéro 4 mondial réalise un début de saison stratosphérique avec 29 victoires pour seulement 3 défaites. Daniil Medvedev est le premier depuis un certain Roger Federer en 2006 à atteindre 5 finales avant la saison sur terre battue. Le joueur a fait une finale à Indian Wells avant Miami. Il a aussi remporté 23 de ses 24 derniers matchs. Le Medvedev que l'on a connu semble donc bien être de retour, lui qui a vécu une année 2022 très contrasté.

Son adversaire en finale, Jannik Sinner a réintégré le top 10. Une place qu'il a amplement mérité avec son parcours aux Etats-Unis. Après sa demi-finale perdue en Californie contre Carlos Alcaraz, l'Italien s'est ensuite vengé à Miami en le battant à son tour dans le dernier carré. Grâce à ce parcours réussi, il est monté au classement, le voilà donc aux portes du top 8. Devant lui il y a Holger Rune qui reste 8e, Félix Auger-Aliassime qui est descendu 7e avec ses mauvais résultats et Andrey Rublev qui lui est grimpé à la 6e place.

Mais le grand changement de ce classement ATP est la place de numéro 1 mondiale qui a été perdue par l'Espagnol Carlos Alcaraz. Tenant du titre à Miami, l'actuel numéro 2 mondial n'a pas su conserver son trophée. Ce résultat lui a coûté le trône du tennis aux dépens de Novak Djokovic. Même évincé des tournois américains en raison de sa non-vaccination contre la Covid-19, le Serbe est arrivé sans jouer à reprendre son trône. En réalité, Nole ayant beaucoup gagné a une marge assez importante sur ses opposants qui n'ont pas acquis autant de points que lui. Pas sûr que son jeune homologue reprennent son rang de sitôt car à force de jouer et de faire des plongeons sur le terrain, le jeune tennisman s'est blessé. Il a hérité d'une fracture de fatigue à la main droite. Il ne pourrait revenir sur les terrains qu'après Wimbledon, soit en août prochain.

Plus bas, Rafael Nadal continue de chuter au classement. Il est 14e. Emil Ruusuvuori a grapillé 17 places (37e). Richard Gasquet redescend à la 42e mais reste le numéro 1 français. Adrian Mannarino réintègre le top 50 (49e), suivi de Benjamin Bonzi (50e). Grégoire Barrère et Constant Lestienne sont respectivement 62e et 63e mondial. Enfin Christopher Eubanks a intégré le top 100 (85e).

Quel est le classement ATP ?

Sans jouer lors de la tournée américaine du mois de mars, Novak Djokovic est redevenu le numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz qui avait gagné le tournoi de Miami en 2022 a perdu ses points. Medvedev qui lui a succédé, est remonté à la 4e place mondiale. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le classement de la Race est dominé par le Serbe Novak Djokovic, vainqueur du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, ce sont 18 compétitions qui sont prises en compte et les points accumulés sont valables sur 52 semaines. Ainsi, par exemple, le vainqueur d'un grand chelem engrange 2000 points, le finaliste 1200 points, le demi-finaliste 720 points et ainsi de suite. Pour chaque grand tournoi les points ne sont pas les mêmes, car au masters 1000 la victoire attribue 1000 points, la finale 600 points, et la demi-finale 360.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an, mais au lieu d'être additionnés, ils sont comparés. Dans d'autres termes, la performance du joueur sur une compétition de l'année en cours est comparée à celle de la même compétition l'année écoulée. Les points obtenus sont additionnés à son total pour obtenir un nouveau total de la semaine, pour un nouveau classement qui sort chaque lundi.