Classement WTA : Swiatek se rapproche, les Françaises dégringolent

Grâce à sa victoire au tournoi de Pékin, Iga Swiatek se rapproche de la place de numéro 1 mondiale. Les Françaises perdent des places et ne sont plus que trois dans le top 100.

Iga Swiatek a remporté ce week-end le masters 1000 de Pékin, revenant à 590 points d'Aryna Sabalenka, qui lui a pris la place de numéro 1 mondiale à l'issue de l'US Open. Pas de changement dans le top 10. Jelena Ostapenko, 13e, gagne quatre places, et Liudmila Samsonova gagne elle six places grâce à sa finale à Pékin, passant 16e. Elles doublent Barbora Krejcikova, désormais 18e, qui a perdu six places. Mirra Andreeva, prodige russe, intègre le top 50 à 16 ans seulement.

Chez les Françaises, Caroline Garcia est toujours 10e, mais elles ne sont plus que trois dans le top 100. En effet, Alizé Cornet a perdu 25 places et passe 121e mondiale après avoir renoncé à la tournée asiatique. Elle quitte le top 100 pour la première fois depuis avril 2012. Diane Parry sort aussi de ce top 100, puisqu'elle a perdu 7 places et passe 106e. Varvara Gracheva est la deuxième française (43e) et Clara Burel la troisième (73e).

Aryna Sabalenka est numéro 1 mondiale. La Biélorusse devance la Polonaise Iga Swiatek et la Kazakhe Elena Rybakina. Le classement :

Le classement de la race sera mis à jour à chaque fin de tournoi.

Contrairement au classement WTA "classique" actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de la WTA Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Informatisé à partir de 1973, le classement WTA est actualisé chaque lundi, hormis pendant les tournois du Grand Chelem depuis le 3 novembre 1975. Le classement WTA qui suit les principes et les règles décrétées par la WTA, est cumulatif sur une période de 52 semaines, c'est-à-dire déterminé par la quantité de tournois joués pendant les 52 semaines ainsi que les meilleurs résultats obtenus sur cette période et fixé à seize tournois pour déterminer le classement WTA d'une joueuse de simple.

Ce classement inclut les points obtenus durant les quatre tournois du Grand Chelem, les points gagnés pendant les tournois de la catégorie Premier Mandatory, ceux des deux meilleurs résultats parmi les tournois de la catégorie Premier 5 pour les joueuses membre du top 20 et les points obtenus au Masters (tournoi où les huit meilleures joueuses de la saison en cours s'affrontent).