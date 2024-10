CAN 2025 : le classement des éliminatoires et les dates

La CAN 2025 se déroulera du dimanche 21 décembre au 18 janvier 2026.

La Coupe d'Afrique des Nations est encore lointaine, mais la phase des éliminatoires bat son plein. À la fin de l'année 2025, le Maroc accueillera la prochaine édition de la CAN du 21 décembre au 18 janvier. Avant la quatrième journée des qualifications, deux nations sont qualifiées, le Maroc, pays hôte, et le Burkina Fasso. En raison du calendrier ultra chargé de toutes les compétitions, nous connaîtrons l'intégralité des nations qualifiées en novembre, soit plus d'un an avant le début de la compétition.

Cette 35e édition, seconde au Maroc après celle de 1988, sera la première CAN à se dérouler sur deux années civiles. Un choix inédit en raison des conditions climatiques en Afrique subsaharienne et dans l'hémisphère sud. Ce changement a également été provoqué par le Mondial des clubs de la Fifa qui se dispute durant l'été 2025 et qui aurait pu créer un doublon. Mais problème, ces dates de la CAN viennent se coller à celles du Boxing Day en Premier League...

La composition des groupes des éliminatoires

Groupe A : Tunisie, Madagascar, Comores, Gambie.

Groupe B : Maroc, Gabon, Centrafrique, Lesotho.

Groupe C : Egypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana.

Groupe D : Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda.

Groupe E : Algérie, Guinée équatoriale, Togo, Liberia.

Groupe F : Ghana, Angola, Soudan, Niger.

Groupe G : Côte d'Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad.

Groupe H : RD Congo, Guinée, Tanzanie, Ethiopie.

Groupe I : Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini.

Groupe J : Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe.

Groupe K : Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud.

Groupe L : Sénégal, Burkina Faso, Malawi, Burundi.

Les classements

Les deux premières équipes de chaque poule participera à la CAN 2025. Dans le groupe B, seule l'équipe la mieux classée, hormis celle du Maroc, qualifiée d'office en tant que pays organisateur, se qualifiera pour la CAN 2025.

Groupe A

1. Tunisie (6 points, +1)

Tunisie (6 points, +1) 2. Comores (5 points, +1) ,

Comores (5 points, +1) 3. Gambie (2 points, -1)

Gambie (2 points, -1) 4. Madagascar (2 points, -1)

Groupe B

1. Maroc (9 points, +9)

2. Gabon (4 points, -1) ,

Gabon (4 points, -1) 3. Centrafrique (3 points, -5)

Centrafrique (3 points, -5) 4. Lesotho (1 point, -3)

Groupe C

1. Égypte (9 points, +9)

Égypte (9 points, +9) 2. Cap-Vert (3 points, -2)

Cap-Vert (3 points, -2) 3. Mauritanie (3 points, -3)

Mauritanie (3 points, -3) 4. Botswana (3 points, -4)

Groupe D

1. Nigeria (7 points, +4)

Nigeria (7 points, +4) 2. Bénin (6 points, +1)

Bénin (6 points, +1) 3. Rwanda (2 points, -3)

Rwanda (2 points, -3) 4. Libye (1 point, -2)

Groupe E

1. Algérie (9 points, +9)

Algérie (9 points, +9) 2. Guinée équatoriale (4 points, -1)

Guinée équatoriale (4 points, -1) 3. Togo (2 points, -4) ,

Togo (2 points, -4) 4. Liberia (1 point, -4)

Groupe F

1. Angola (9 points, +4)

Angola (9 points, +4) 2. Soudan (4 points, 0) ,

Soudan (4 points, 0) 3. Ghana (2 points, -1)

Ghana (2 points, -1) 4. Niger (1 point, -3)

Groupe G

1. Côte d'Ivoire (9 points, +7)

Côte d'Ivoire (9 points, +7) 2. Zambie (4 points, -1) ,

Zambie (4 points, -1) 3. Tchad (2 points, -2)

Tchad (2 points, -2) 4. Sierra Leone (1 point, -4)

Groupe H

1. RD Congo (9 points, +4)

RD Congo (9 points, +4) 2. Tanzanie (4 points, 0) ,

Tanzanie (4 points, 0) 3. Guinée (3 points, +1)

Guinée (3 points, +1) 4. Éthiopie (1 point, -5)

Groupe I

1. Mali (7 points, +2)

Mali (7 points, +2) 2. Mozambique (5 points, +1)

Mozambique (5 points, +1) 3. Guinée-Bissau (3 points, -1)

Guinée-Bissau (3 points, -1) 4. Eswatini (1 point, -2)

Groupe J

1. Cameroun (7 points, +4)

Cameroun (7 points, +4) 2. Zimbabwe (5 points, +1)

Zimbabwe (5 points, +1) 3. Kenya (4 points, -2)

Kenya (4 points, -2) 4. Namibie (0 point, -3)

Groupe K

1. Afrique du Sud (7 points, +6)

Afrique du Sud (7 points, +6) 2. Ouganda (7 points, +3)

Ouganda (7 points, +3) 3. Congo (3 points, -6)

Congo (3 points, -6) 4. Soudan du Sud (0 point, -3)

Groupe L

1. Burkina Faso (10 points, +7)

Burkina Faso (10 points, +7) 2. Sénégal (7 points, +5)

Sénégal (7 points, +5) 3. Burundi (3 points, -5)

Burundi (3 points, -5) 4. Malawi (0 point, -7)

La Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du dimanche 21 décembre au 18 janvier 2026.