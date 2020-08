"Tour de France 2020 : la 2e étape en direct, déjà la montagne !"

TOUR DE FRANCE. Premier grand rendez-vous sur le Tour de France 2020 avec une 2e étape autour de Nice qui propose plusieurs ascensions dont deux cols de 1ere catégorie. Les favoris du Tour seront-ils déjà à l'attaque ? Suivez cette 2e étape en direct.

Favoris L'essentiel sur le Tour de France 2020 2e étape du Tour de France 2020 ce dimanche 30 août autour de Nice. Au programme : 186 kilomètres mais surtout plusieurs ascensions dont les cols de la Colmiane et le col de Turini, classés en 1ere catégorie.

Le Tour de France s'est élancé samedi de Nice pour une première étape de 155 kilomètres. Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) s'est imposé au sprint et est devenu le premier maillot jaune. L'étape a été marquée par de nombreuses chutes, dont une impliquant Thibaut Pinot à trois kilomètres de l'arrivée. Le Français pourrait souffrir du genou.

C'est à huis-clos et via des mesures sanitaires drastiques dans le contexte d'épidémie de coronavirus que ce Tour de France a débuté. Il doit s'achever le 20 septembre à Paris.

14:11 - Rafael Valls n'a pas non plus pris le départ de cette 2e étape Il y'avait deux non-partants ce matin, en plus de John Degenkolb arrivé hors-délai samedi. Philippe Gilbert mais aussi Rafael Valls n'ont pas pris le départ. Le coureur de Bahrain-McLaren a lui aussi chuté samedi et souffre d'une fracture du fémur droit selon France Télévisions. 14:03 - Pour rappel, voici la composition du groupe de tête On trouve quelques puncheurs et des grimpeurs de moyenne montagne dans ce groupe. Seront-ils capables de conserver un écart suffisant avec le peloton dans les cols de la Colmiane puis du Turini ? A suivre... Voici la composition de ce groupe qui compte 3'08 d'avance à 155 kilomètres de l'arrivée. Peter Sagan et Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe),

Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step),

Benoît Cosnefroy (Ag2r La Mondiale),

Toms Skujins (Trek-Segafredo),

Anthony Perez (Cofidis),

Michael Gogl (NTT Pro Cycling). 13:59 - Pourquoi Sagan porte-t-il le maillot vert ce dimanche ? 3e du classement du maillot vert après la première étape samedi, Peter Sagan porte pourtant la précieuse tunique sur les routes de la 2e étape ce dimanche. Le leader est en effet Alexander Kristoff, déjà porteur du maillot jaune. Le maillot vert aurait dès lors dû être porté par Mads Pedersen, 2e du classement mais celui-ci a préféré porter son habituel maillot de champion du monde comme il en a le droit. 13:56 - Les images du sprint remporté par Trentin devant Sagan Matteo Trentin a donc remporté le sprint intermédiaire programmé au début de cette 2e étape et empoche 20 points au classement du maillot vert. L'Italien a ensuite crevé et perdu sa place dans le groupe de tête. 11e du sprint, Alexander Kristoff a pris de nouveaux points et conserve les commandes provisoires de ce classement. ???? The intermediate sprint between @petosagan and @MATTEOTRENTIN is won by the Italian.



???? Sprint entre Peter Sagan et Matteo Trentin : c'est l'Italien qui s'impose au sprint intermédiaire, mais le Slovaque engrange de nouveaux points !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/hhfLZpQ99h — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020 13:50 - Les 7 hommes de tête commencent à prendre le large Sans Matteo Trentin qui a crevé après le sprint et a été repris, les sept hommes de tête commencent à creuser l'écart. Le peloton est mené par les UAE du maillot jaune Alexander Kristoff et l'écart a dépassé les 2 minutes. 13:49 - Le pied du premier col dans 27 kilomètres Encore un peu de plat au programme après ce sprint intermédiaire... Le bas du col de la Colmiane (1ere catégorie), première grosse difficulté de ce Tour de France 2020, intervient dans moins de 30 kilomètres. 13:47 - Crevaison pour Trentin ! A peine le sprint remporté, Matteo Trentin (CCC) est victime d'une crevaison et perd sa place dans le groupe de tête. 13:45 - Trentin remporte le sprint intermédiaire Peter Sagan et Matteo Trentin joue le sprint intermédiaire comptant pour le classement du maillot vert. C'était le seul au programme de l'étape du jour. C'est l'Italien qui s'impose devant l'ancien champion du monde. 13:43 - Moins de 20 secondes d'avance pour un petit groupe de tête Un petit groupe de tête a pris les devants mais peine à creuser l'écart sur le peloton. Cette étape est partie vite. Dans ce groupe, on retrouve Peter Sagan et Lukas Pöstlberger de l'équipe Bora-Hansgrohe, mais aussi Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Anthony Perez (Cofidis), Benoît Cosnefroy (Ag2r La Mondiale), Michael Gogl (NTT Pro Cycling), Toms Skujins (Trek-Segafredo) et Matteo Trentin (CCC Team). 13:39 - Marc Madiot s'inquiétait ce matin pour David Gaudu Forcément très interrogé avant le départ ce matin de la 2e étape sur l'état de santé de Thibaut Pinot, Marc Madiot avait fait part de son inquiétude pour David Gaudu. "C’est David Gaudu qui m’inquiète le plus, il est touché au sacrum et je ne sais pas comment ça va se passer aujourd’hui", reconnaissait le directeur sportif de la FDJ. 13:37 - Comment se sent Thibaut Pinot après sa chute de la veille ? Thibaut Pinot va forcément être scruté de près ce dimanche dans les premiers lacets du col de la Colmiane au lendemain de sa chute à trois kilomètres de l'arrivée. "On va dire que ça va, j'ai connu meilleure nuit et meilleur réveil, c'est sûr. J'ai un peu mal partout ce (dimanche) matin, mais il n'y a rien de cassé", confie-t-il ce dimanche sur le site de L'Equipe. La route continue. J'ai beaucoup de courbatures sur le côté droit. J'ai aussi un hématome dans le dos parce qu'un concurrent m'est rentré dedans, c'est plus ça qui m'inquiète. Le genou, à chaud, j'espère que ça va aller mieux. Même mon corps, une fois que j'aurais roulé, ça va se déverrouiller un peu." 13:31 - David Gaudu vers l'abandon ? Coup dur pour Thibaut Pinot Précieux lieutenant de Thibaut Pinot en montagne, David Gaudu est lâché par le peloton dès les premiers kilomètres. La voiture médicale est appelée. Le Français grimace et semble se diriger vers l'abandon. Ce serait un énorme coup dur pour l'équipe FDJ. 13:27 - Le départ réel a été donné, déjà des attaques Dès le passage au km 0 marquant le départ réel, de premières attaques ont lieu. Cette 2e étape est lancée. 13:25 - Gilbert : "je n'ai rien pu faire" Philippe Gilbert a expliqué les circonstances de son abandon dans des propos relayés par le site web de son équipe. Le membre de l'équipe Lotto-Soudal souffre d'une fracture de la rotule. "Je roulais environ en 20e position et c’est tombé devant moi. J’ai essayé d’éviter la chute, en contournant deux ou trois coureurs, puis il y a eu une autre chute et là je n’ai rien pu faire, a expliqué le Belge. "Nous étions une quinzaine par terre, j’ai essayé de me lever tout de suite mais c’était impossible. J’ai attendu un peu en me reposant sur la glissière de sécurité, puis je suis reparti sans vraiment pouvoir appuyer sur les pédales. J’ai réussi à terminer mais c’était douloureux. J’ai reconnu la douleur du Tour 2018". 13:18 - Gilbert n'est pas reparti Plusieurs abandons à signaler sur le Tour de France ce dimanche. Philippe Gilbert n'est pas reparti pour cette 2e étape et rejoint donc John Degenkolb sur la liste des abandons. Le Belge a été victime d'une chute samedi et souffre du genou. L'équipe Lotto-Soudal va donc continuer ce Tour de France avec 6 coureurs seulement. LIRE PLUS

Comme les années précédentes, le Tour de France 2020 bénéficiera d'une double retransmission à la télévision, à la fois sur France TV (accès gratuit) et sur Eurosport (accès payant), qui proposeront chaque jour les étapes en intégralité. Les deux diffuseurs donneront également rendez-vous sur leurs sites Internet respectifs pour les adeptes du visionnage en streaming (réservé aux abonnés en ce qui concerne Eurosport). Voici les horaires pour la deuxième étape, dimanche 30 août :

de 12h55 à 15h10 sur France 3, puis sur France 2 de 15h10 à 18h20, suivi de l'émission Vélo Club.

également à suivre à partir de 12h50 sur Eurosport 1.

La 1ere étape autour de Nice ce samedi 29 août a permis d'établir un premier classement. Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) est le premier maillot jaune de ce Tour de France 2020. Il endosse également le maillot vert du meilleur sprinteur alors que le Français Fabien Grellier (Total Direct Energie) revêt le maillot à pois du meilleur grimpeur. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) portera dimanche le maillot blanc du meilleur jeune.

???? Jerseys and rankings after Stage 1 ????



???? Maillots distinctifs et classements après l'Etape 1 ????#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Cb7fhdZoz2 — Tour de France™ (@LeTour) August 29, 2020

21 étapes figurent sur le tracé du Tour de France 2020. Pas de prologue ou de contre-la-montre inaugural cette année mais une étape vallonnée autour de Nice qui pourrait déjà surprendre les prétendants à la victoire. Le premier grand rendez-vous aura toutefois lieu dimanche avec une étape de moyenne montagne dès le 2e jour de course, marqué par les passages au col du Turini et au col d'Eze. Direction ensuite le sud des Alpes avant de filer dans le Midi vers les Pyrénées. Resteront ensuite le nord des Alpes puis le Jura pour un Tour 2020 décidément très montagneux. Voici les dates à retenir et toutes les villes-étapes :

1ère étape, samedi 29 août : Nice - Nice (156 km)

2e étape, dimanche 30 août : Nice - Nice (187 km)

3e étape, lundi 31 août : Nice - Sisteron (198 km)

4e étape, mardi 1er septembre : Sisteron - Orcières-Merlette (157 km)

5e étape, mercredi 2 septembre : Gap - Privas (183 km)

6e étape, jeudi 3 septembre : Le Teil - Mont Aigoual (191 km)

7e étape, vendredi 4 septembre : Millau - Lavaur (168 km)

8e étape, samedi 5 septembre : Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle (140 km)

9e étape, dimanche 6 septembre : Pau - Laruns (154 km)

Repos, lundi 7 septembre

10e étape, mardi 8 septembre : Ile d'Oléron (Château d'Oléron) - Ile de Ré (Saint-Martin-de-Ré) (170 km)

11e étape, mercredi 9 septembre : Châtelaillon-Plage - Poitiers (167 km)

12e étape, jeudi 10 septembre : Chauvigny - Sarran (218 km)

13e étape, vendredi 11 septembre : Châtel-Guyon - Puy Mary (191 km)

14e étape, samedi 12 septembre : Clermont-Ferrand - Lyon (197 km)

15e étape, dimanche 13 septembre : Lyon - Grand Colombier (175 km)

Repos, lundi 14 septembre

16e étape, mardi 15 septembre : La Tour du Pin - Villard-de-Lans (164 km)

17e étape, mercredi 16 septembre : Grenoble - Méribel, col de la Loze (168 km)

18e étape, jeudi 17 septembre : Méribel - La Roche-sur-Foron (168 km)

19e étape, vendredi 18 septembre : Bourg-en-Bresse - Champagnole (160 km)

20e étape, samedi 19 septembre : Lure - La Planche des Belles Filles (contre-la-montre individuel, 36 km)

21 étape, dimanche 20 septembre : Mantes-la-Jolie - Paris-Champs-Elysées (122 km)

Le parcours du Tour de France 2020 reste le même malgré le report. Christian Prudhomme l'a confirmé en avril, en expliquant que les élus, dont les présidents de région, avaient donné leur accord pour accueillir le Tour. Compte tenu du choix très méridional du lieu du départ (Nice) et de la nécessité d'emprunter les principaux massifs montagneux (Alpes et Pyrénées), le tracé du Tour de France 2020 se concentrera assez logiquement sur la partie sud du pays. Voici la carte du parcours :

© ASO

Le plateau de ce Tour de France 2020 s'annonce particulièrement relevé. Avec les bouleversements apportés au calendrier suite à l'épidémie de Covid-19, la majorité des meilleurs coureurs du monde sont au départ de cette Grande Boucle, sommet d'une saison 2020 raccourcie. L'équipe Ineos (qui va changer de nom et qui s'appellera Ineos Grenadiers pendant cette édition 2020) a choisi de tout miser sur le vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, laissant les Britanniques Geraint Thomas, sacré en 2018, et Christopher Froome, quadruple vainqueur, se concentrer sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne à venir. L'Equatorien Richard Carapaz, qui a rejoint la formation de Dave Brailsford après avoir remporté le Tour d'Italie l'an passé sous les couleurs de la Movistar, se concentrera à nouveau sur le Giro. Tout pour Bernal donc dont l'état de forme suscite les interrogations après un dernier Dauphiné décevant. Le Colombien devrait surveiller de près les leaders de la formation Jumbo-Visma, nouvel ogre du peloton avec une équipe capable d'imprimer un train d'enfer. Le leader désigné se nomme Primoz Roglic (4e du Tour en 2018) malgré sa chute lors du Dauphiné mais l'équipe néerlandaise peut aussi compter sur Tom Dumoulin (2e en 2018 sous le maillot de la Sunweb). Excusez du peu... Steven Kruijswijk (3e en 2019) ne sera en revanche pas au départ.

Côté français, il faudra compter avec Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), probablement revanchard après avoir été contraint à l'abandon en juillet dernier alors qu'il semblait capable de l'emporter, et qui évoluera sur un parcours favorable. Auteur d'une superbe performance de l'an passé (5e du classement général, maillot jaune pendant 14 jours, vainqueur des 3e et 13e étapes, vainqueur du prix de la combativité), Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) a indiqué qu'il se concentrerait cette année sur des victoires d'étape ("Comme je l'ai souvent répété, je ne viserai pas le classement général", a-t-il confirmé à L'Equipe, en avril dernier), tout comme, Romain Bardet (AG2R La Mondiale) avait initialement fait une croix sur cette édition 2020 après un exercice 2019 décevant mais a changé d'avis après l'évolution du calendrier et sera finalement au départ avec des ambitions nouvelles ("Je serai plus attaquant, je ne serai pas focalisé sur le classement général", a-t-il indiqué.)

Les Colombiens Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Miguel Angel Lopez (Astana), Rigoberto Uran, Sergio Higuita (EF Pro Cycling) et Esteban Chaves, qui sera accompagné dans les rangs de l'équipe Mitchelton-Scott par Adam et Simon Yates, sont également à classer au rang des outsiders. Un catégorie dans laquelle apparaissent également les Espagnols Enric Mas, Alejandro Valverde (Movistar) et Mikel Landa (Bahrain-McLaren), le prodige slovène Tadej Pogacar (21 ans, UAE Emirates), l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), ou encore l'Australien Richie Porte, qui sera accompagné de Bauke Mollema au sein de la formation Trek-Segafredo.