La rumeur sur Pogacar confirmée

Le Slovène a fait une annonce il y a quelques jours qui peut le faire encore plus entrer dans la cour des grands.

Depuis quelques jours, une rumeur circulait... Tadej Pogacar, champion du monde sur route 2024, pourrait également s'aligner au contre-la-montre des Mondiaux de Kigali, au Rwanda, en 2025. La rumeur a été formellement confirmée il y a quelques jours.

Selon les annonces officielles de la fédération slovène, Pogacar participera bien aux deux épreuves : le chrono individuel, le 21 septembre, puis la course en ligne, le 28 septembre 2025. Le parcours du contre-la-montre lui semble favorable, avec environ 40,6 km et 680 mètres de dénivelé positif, ponctué de plusieurs côtes, dont la côte de Kimihura (1,3 km à 6,3%) qui se situe près de l'arrivée.

Cette décision révèle l'ambition du Slovène de combler une lacune dans son palmarès, car malgré ses nombreuses victoires en chrono (huit cette saison), il n'a jamais remporté le titre mondial de la spécialité. Jusqu'ici, ses meilleurs résultats dans les Mondiaux de chrono sont une 6ᵉ place en 2022 en Australie et des places moins remarquées sur d'autres éditions.

Le fait qu'il sera le seul Slovène engagé dans ce chrono renforce l'enjeu car toute la pression pour ce titre reposera sur ses épaules (Primoz Roglic ayant décidé de passer son tour). L'un de ses adversaires majeurs sera le Belge Remco Evenepoel, champion du monde en titre du contre-la-montre et également champion olympique à Paris 2024. La tache sera difficile car même un Remco Evenepoel pas à 100% comme au Tour de France, semble être meilleur sur la discipline.

Le défi pour le dernier vainqueur du Tour de France sera double et peut démontrer sa capacité à briller dans un effort solitaire très intense, et conserver assez de fraîcheur pour la course en ligne, très exigeante, quelques jours plus tard. Cette décision est à la fois d'un pari personnel et d'une stratégie ambitieuse, qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière si le titre lui revient... Car il ne lui manquera plus grand chose à son palmarès.