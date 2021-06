"Euro 2021 : la France face au test allemand"

EURO 2021. Après la victoire du Portugal face à la Hongrie (3-0), la France tentera à son tour d'ouvrir le score contre l'Allemagne, dès 21 heures. Le point sur le calendrier, les résultats et les dernières infos en direct.

20:47 - Qui diffuse la rencontre France - Allemagne ? Le match approche ! Dès 21 heures, la France affrontera l'Allemagne à Munich. Le match sera visible en clair ce mardi soir sur M6, mais aussi sur la chaîne beIN Sports 1, pour ceux qui sont abonnés.

20:39 - Jean Castex derrière les Bleus ! Dès 21 heures, l'équipe de France entre en compétition face à l'Allemagne, à Munich. Pour cette rencontre, le Premier ministre a tenu à envoyer tout son soutien aux Champions du monde, sur Twitter. "Fiers d'être Bleus", a tweeté Jean Castex, ce mardi. ???????????? Fiers d’être Bleus ! https://t.co/sKeSUC1r55 — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 15, 2021

19:52 - Hongrie - Portugal : Fin du match (0-3) ! Une nette domination en termes de possession de balle (66% contre 34%), un total de tirs cadrés en sa faveur (8 tirs cadrés contre 3), et bien sûr l’avantage au tableau d’affichage (0-3) : le Portugal a bien mené cette confrontation. La Hongrie est désormais dans l’obligation de réagir pour espérer mieux lors des prochains matchs. Suivre Hongrie - Portugal en direct

19:48 - Hongrie - Portugal : But pour le Portugal (0-3) ! But pour le Portugal, inscrit par Cristiano Ronaldo, à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Suivre Hongrie - Portugal en direct

19:43 - Hongrie - Portugal : But pour le Portugal (0-2) ! Cristiano Ronaldo marque pour son équipe à la 87e minute de jeu dans cette 2e période ! Suivre Hongrie - Portugal en direct

19:40 - Hongrie - Portugal : But pour le Portugal (0-2) ! But pour le Portugal, inscrit par Raphaël Guerreiro, à la 84e minute de jeu dans cette 2e période. Suivre Hongrie - Portugal en direct

19:36 - But du Hongrois Schön refusé Le but de l'attaquant hongrois Schön aurait pu changer la donne du match... mais finalement non. La tentative du buteur est refusée par l'arbitre.

19:08 - "Je suis attachée au rôle des sportifs pour parler des droits de l'Homme", salue la ministre des Sports Il n'en fallait pas moins pour les politiques pour s'emparer d'une nouvelle polémique. Après la décision des Bleus de poser un genou à terre lors du match de ce mardi soir, les réactions de la droite et de l'extrême droite n'ont pas tardé à secouer la toile. Mais de son côté, la ministre des Sports a décidé d'apporter son soutien à la décision des joueurs. Sur le plateau de BFM TV, elle a encouragé l'équipe de France à poursuivre ses actions. "Je suis attachée au rôle du sport, des sportifs pour parler des droits de l’Homme dans notre pays et dans le monde. Je crois que c’est ce que les joueurs de l’équipe de France souhaitent faire au côté des autres équipes nationales", a salué Roxana Maracineanu. Et la ministre d'ajouter : "​C’est aussi parce que leurs coéquipiers ou eux-mêmes sont encore malheureusement parfois les victimes, sur les terrains de football ou sur les réseaux sociaux, de comportements de la part des supporters dont ils souffrent. Aujourd’hui, ils veulent aussi témoigner de leur engagement pour la lutte contre toute forme de discrimination et en particulier le racisme".

19:02 - Hongrie - Portugal : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre la Hongrie et le Portugal, à Budapest, où Cuneyt Cakir signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Suivre Hongrie - Portugal en direct

18:46 - Hongrie - Portugal : C'est la mi-temps à Budapest entre Hongrie et Portugal Le Portugal manque de réalisme : après ce premier acte, la possession de balle est en effet indiscutablement à l’avantage du Portugal (65% contre 35% pour la Hongrie), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour la Hongrie, mais nous en sommes à 0-0. Suivre Hongrie - Portugal en direct

18:00 - Hongrie - Portugal : C'est parti au Stade Ferenc Puskas entre la Hongrie et le Portugal ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre la Hongrie et le Portugal a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Budapest. Suivre Hongrie - Portugal en direct

17:50 - Le Portugal avec Semedo et Pereira Comme annoncé, le sélectionneur portugais a choisi de mettre en place une composition classique en 4-2-3-1 pour affronter la Hongrie pour leur premier match à l’Euro 2021. Nelson Semedo est bien titulaire au poste de latéral droit. Le Parisien Danilo Pereira est préféré, au centre, à Ruben Neves. Bruno Fernandes est monté un cran plus haut et sera chargé de diriger le jeu et le trio d’attaque du Portugal Jota, Ronaldo et Silva. La composition officielle du Portugal : Patricio- Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro- Carvalho, Pereira- Jota, Fernandes, Silva- Ronaldo. Este é o nosso 11 inicial! #VamosComTudo! pic.twitter.com/bDbfwD0xaG — Portugal (@selecaoportugal) June 15, 2021

17:25 - Noël Le Graët "très favorable" au genou à terre des joueurs de l’équipe de France Face à la montée de la polémique autour du geste d’avant-match des joueurs de l’équipe de France à l'occasion de cet Euro 2021, le président de la fédération française de foot (FFF) Noël Le Graët s’est exprimé sur le sujet. Il a tenu à défendre ses joueurs et à les soutenir dans leur démarche. "On en a discuté, je suis très favorable à cela bien évidemment. Je ne sais pas quelle est la position des Allemands car on n’a pas encore réussi à les joindre. En tout cas, les Français le feront. Je trouve que c’est une reconnaissance par rapport à une injustice. Que nos jeunes joueurs prennent conscience de ces difficultés, je trouve cela très honorable et intelligent de leur part."

16:55 - Les Bleus mettront un genou à terre avant Allemagne-France Le capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris l’a annoncé hier en conférence de presse, au nom de toute l’équipe, les Bleus poseront un genou à terre sur la pelouse de Munich. Ce geste s’inscrit dans la lignée du mouvement « Black Lives Matter » qui vise à lutter contre le racisme et les discriminations. Depuis le début de l'Euro 2021, d'autres équipes européennes ont déjà effectué ce geste avant un coup d’envoi à l’image de l’Angleterre, la Suisse, le Pays de Galles ou encore la Belgique. La France l’avait déjà fait contre le Pays de Galles en match de préparation (victoire 3-0 en juin dernier).