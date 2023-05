Une passe en retrait et un chien... Sa carrière de footballeur a été brisée

Il s'agit peut être de la blessure la plus improbable de l'histoire du football et peut être même du sport...

Connaissez vous l'histoire de Chic Brodie ? Nous sommes en 1970, une époque où la télé n'était pas en couleur, où George Pompidou était le président de la France et où, donc, Chic Brodie va voir sa carrière brisée avec un incident improbable. L'homme est un joueur de football évoluant au poste de gardien de but. Il débute sa carrière à Manchester City et sera même un membre de l'équipe junior de la sélection écossaise.

Après être passé dans plusieurs clubs, Chic Brodie quittera Northampton en 1963 pour se rendre du côté de Brentford, en troisième division anglaise. Mais le 27 novembre 1970, cette carrière déjà honorable va connaître un brusque coup d'arrêt. Lors d'une rencontre entre Brentford et Colchester, un chien, attiré par la ballon sur la pelouse, va faire irruption sur le terrain et tenter d'intercepter la balle à plusieurs reprises. Très vif, ce dernier va même plus vite que les joueurs et traverse le terrain à la vitesse de l'éclair, y compris lors de longues transversales.

Problème, personne ne s'attendait à ce que ce chien fonce sur les joueurs. Lors d'une passe en retrait d'un défenseur de Brentford vers Chic Brodie, ce dernier fonce dans les jambes du gardien. Sur les images d'époque, on voit le portier de Brentford s'effondrer immédiatement, refusant de lâcher le ballon. La rotule en en réalité lâché sur le coup. Si le chien est reparti aussi vite qu'il est venu, le malheureux portier restera de longues minutes au sol comme on peut le voir sur la vidéo d'époque.

Malheureusement pour le gardien de buts, la blessure sera beaucoup trop sérieuse avec plusieurs ligaments du genou touchés ce qui l'obligera à mettre un terme à sa carrière. Décédé en 2000, Chic Brodie a été intronisé au Hall of Fame de son club de Brentford en 2015 à titre posthume. Avec plus de 220 apparitions avec les Anglais, il restera une figure incontournable du club des années 70, malgré cette terrible fin de carrière.