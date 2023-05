Séville - AS Rome : heure, compos probables, pronostics... Les infos de la finale de Ligue Europa

Séville - AS Rome. Finale de Ligue Europa ce mercredi où le Séville FC va défier l'AS Roma de José Mourinho à Budapest. Découvrez toutes les informations sur ce choc entre deux grandes équipes européennes.

Une affiche alléchante en finale de la Ligue Europa où le Séville et l'AS Rome s'affrontent pour le titre. Six fois vainqueur de la compétition depuis 2006, les Andalous ont l'occasion de tenter la passe de sept, une énorme performance qui leur permettrait de décrocher un ticket pour la Ligue des Champions l'an prochain. Pour cette finale, José Luis Mendilibar va devra faire sans le champion du monde Marcos Acuna, suspendu après deux cartons jaunes. L'entraîneur du club espagnol est revenu en conférence de presse sur cet affrontement face à José Mourinho et son équipe. Il en a profité pour faire l'éloge du technicien portugais : "Rien qu'en pensant à toutes les équipes qu'il a entraînées et ce qu'il a gagné, c'est un peu effrayant. Je crois qu'il a gagné toutes les finales qu'il a jouées. Il a joué et gagné des tonnes de trophées, dans les pays qu'il a entraîné. Il a entraîné les meilleurs clubs d'Europe. En fin de compte, tout ce que je peux dire de lui est positif. Alors, pouvoir l'affronter, lui et moi, Séville et Rome, c'est merveilleux."

Du côté romain, l'AS Rome a l'occasion de remporter un deuxième trophée européen après la Ligue Europa Conference l'an dernier. Son entraîneur, José Mourinho peut aussi rentrer dans l'histoire : le Portugais pourrait engranger son sixième titre européen après ses deux Ligues des champions (2004 avec le FC Porto, 2010 avec l'Inter Milan), ses deux Ligues Europa (2003 avec le FC Porto, 2017 avec Manchester United) et la Ligue Europa Conférence glanée en 2022. Il rejoindrait Alex Ferguson et Giovanni Trapattoni, également sacrés six fois en Coupes d'Europe, juste derrière Carlo Ancelotti (neuf titres). En conférence de presse, l'entraîneur romain est revenu sur le parcours de son équipe en Ligue Europa qui est différent de Séville : "La route a été longue. C'est différent de Séville qui a été reversé de la Ligue des champions. Si je ne me trompe pas, on a joué 14 matches pour être ici. Donc on le mérite, sans aucun doute. C'est pour ça que la semaine dernière, pendant le media day, on a dit qu'on voulait jouer cette finale, qu'on méritait de la jouer. On y est, on attendait ça. Depuis trois jours, on travaille pour se mettre dans la situation de se battre pour le titre."

À quelle heure débute Séville - AS Rome ?

Le coup d'envoi de la finale de Ligue Europa opposant Séville à Rome est prévu mercredi 31 mai à 21h00 à la Puskas Arena de Budapest (Hongrie). L'Anglais Anthony Taylor sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Séville - AS Rome ?

Détenteur des droits TV de la Ligue Europa, Canal+Foot diffusera le rencontre entre Séville et Rome alors que W9 diffusera l'affiche en clair.

Si vous souhaitez regarder la finale de la Ligue Europa entre le Séville FC et l'AS Rome sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous créer un compte sur 6play.

Quelles sont les compositions probables de Séville et de l'AS Roma ?

Séville : Bounou - Navas - L.Bade - Gudelj - A.Telles - Fernando - Rakitic - Ocampos - O.Torres - B.Gil - En-Nesyri.

Rome : Patricio (G) - Mancini - Smalling - Ibanez - Celik - Cristante - Matic - Spinazzola - Dybala - Pellegrini - Abraham.

Quels sont les pronostics de Séville - AS Rome ?