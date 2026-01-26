Cette star du foot a quitté sa femme pour se marier avec sa nièce

Légende du foot, il a fait un choix dans sa vie sentimentale...

Pendant de nombreuses années, il a été l'un des joueurs préférés des supporters du FC Porto, club qu'il a représenté de 2008 à 2012. Sur le terrain, il s'est imposé comme l'une des grandes figures du football brésilien de l'époque. Mais, il s'avère que ces dernières années, sa vie personnelle a fait autant de bruit que sa carrière sportive.

Hulk, de son vrai nom Givanildo Vieira de Sousa, a été marié pendant plus de dix ans à Iran Ângelo. Le couple a d'ailleurs accueilli trois enfants. Mais en 2019, leur relation a pris fin, une rupture qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, notamment en raison de la nouvelle idylle annoncée peu après par le footballeur.

Quelques mois seulement après son divorce, Hulk a révélé publiquement sa liaison avec Camila Ângelo, la nièce de son ex-femme. Cette idylle a engendré une certaine controverse au Brésil et même au-delà des frontières.

Malgré les critiques et l'attention médiatique, Hulk a assumé son choix. Le couple a finalement officialisé leur relation par le mariage en 2021 avant une nouvelle cérémonie en 2025, consolidant ainsi cette union assez inattendue. "Devant Dieu et les promesses de notre amour, nous nous unissons dans un seul cœur, pour commencer notre éternité ensemble" avait lancé le Brésilien à l'époque.

De ce nouvel amour, deux petites filles sont nées, marquant le début d'une nouvelle vie de famille pour l'ancien joueur. Aujourd'hui, Hulk évolue toujours sous le maillot de l'Atlético Mineiro au Brésil et malgré la polémique qui a accompagné son histoire d'amour, l'ex-star du FC Porto semble avoir trouvé une certaine stabilité auprès de Camila Ângelo puisqu'il est toujours en couple avec cette dernière...