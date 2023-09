Si vos cheveux deviennent verts à la piscine et pas ceux de vos amis, il y a une bonne raison et même des moyens de l'éviter

Vous avez peut-être remarqué que vos cheveux prennent une couleur verdâtre à la piscine ou quand vous rentrez chez vous après quelques longueurs. Ce phénomène bien étrange a une explication et même des solutions.

Que vous soyez un nageur assidu ou simplement quelqu'un qui aime faire quelques longueurs, vous avez sans doute remarqué ce phénomène étonnant à la piscine ou de retour à la maison après une baignade : vos cheveux, ou ceux de vos amis, deviennent parfois verts en contact avec l'eau des bassins. En réalité, tout le monde, quel que soit son type de cheveux, peut être touché.

Les cheveux clairs ont néanmoins tendance à révéler plus clairement la coloration verte, car la teinte contraste davantage avec leur couleur naturelle. Les cheveux teints en blonds sont ceux qui sont le plus affectés, car la décoloration abîme la structure capillaire et les rend plus sensibles. Le vert sera aussi plus visible sur des cheveux endommagés, ayant subi un lissage ou même exposés régulièrement au soleil. Les cheveux plus foncés sont également affectés, bien que la coloration soit beaucoup moins visible. Il existe heureusement des solutions pour éviter ce phénomène.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas le chlore qui est à blâmer. Un mythe courant en effet est que le chlore dans l'eau de la piscine est responsable de la coloration des cheveux. Cependant, la réalité est un peu plus complexe. Un article du site ScienceAlert nous apprend que le vrai coupable est le cuivre. L'eau de la piscine peut en effet contenir des traces de cuivre, généralement en raison des produits chimiques utilisés pour traiter l'eau et éviter le développement d'algues, mais aussi à cause de l'érosion des canalisations en cuivre.

Bien que présent en très faible quantité dans l'eau des piscines (environ 0,5 mg par litre), ce cuivre provoque une réaction chimique qui fait virer vos cheveux au vert lorsqu'il entre en contact avec la kératine qu'ils contiennent. Le chlore dans l'eau de la piscine agit quant à lui comme un oxydant et abîme légèrement vos cheveux, augmentant l'absorption du cuivre par ceux-ci. Cependant, le chlore n'est pas la cause première de la teinte verte.

Maintenant que nous savons que le cuivre est le coupable, comment éviter que nos cheveux ne deviennent verts à la piscine ? Voici quelques conseils pratiques :