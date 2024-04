Cette légende du foot a complètement changé de physique et vous aurez du mal à le reconnaître

Des images de footballeurs à la salle de sport apparaissent régulièrement sur les réseaux sociaux. Certains ont pourtant attendu la fin de leur carrière pour transformer radicalement leur corps.

On a souvent vu des différences de gabarit importants entre les joueurs de football. Les qualités requises sont déjà différentes en fonction des postes, et on ne demande pas les mêmes dispositions physiques à un défenseur stoppeur comme Rüdiger et à un allier explosif comme Coman ou Dembélé. À poste équivalent, on voit également régulièrement des profils très différents. Et le meneur de jeu est souvent celui qui laisse s'exprimer des joueurs aux qualités athlétiques variés. On a pu ces dernières années voir s'affronter à ce poste de véritables phénomènes physiques comme Hulk face à des Javier Pastore ou Lionel Messi.

Parmi les numéros 10 au physique assez frêles qui ont compté dans les années 2010, on compte Mesut Özil. L'Allemand a enflammé les terrains et s'est révélé au monde lors de la coupe du monde 2010, avant de s'installer au cœur du jeu du Real Madrid. Lors de la Coupe du monde 2014, il est le maitre à jouer de la Mannschaft championne du monde. Après avoir fait durant plusieurs saisons les beaux jours d'Arsenal, Özil a terminé sa carrière en Turquie, au Basaksehir. Souvent au cours de sa carrière, le physique du milieu allemand lui a joué des tours. Régulièrement blessé, il n'a joué que sept matchs lors de sa dernière saison en Turquie avant de raccrocher les crampons la saison dernière.

Ozil à son arrivée en Turquie et plus récemment sur les réseaux sociaux. © SIPA, Capture Instagram (publiée le 12/04/2024)

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal et du Real Madrid semble depuis quelques mois avoir troqué les terrains de football pour la salle d'entrainement. Au point que la transformation physique de celui qui était réputé pour avoir un gabarit ultra léger paraît impressionnante. Dans des photos publiées sur les réseaux sociaux, on remarque que Mesut Özil a pris plusieurs kilos de muscles.

Cette transformation physique a impressionné certains de ses anciens adversaires et coéquipiers. Ainsi, le rugueux défenseur du Real Madrid Antonio Rüdiger a qualifié l'Allemand de "bête", tout comme son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. L'attaquant aux cinq ballons d'or aujourd'hui en Arabie Saoudite est un adepte des salles de sport. Il a félicité Özil en commentaire sur Instagram : "Bro, not bad" (pas mal, mon frère).