30 minutes de moins pour un Paris-Deauville, cette nouveauté va plaire à de nombreux automobilistes

Cette nouveauté sur les autoroutes permettra bientôt aux Français de gagner du temps pour rallier la Normandie.

Les beaux jours arrivent et avec eux les envies d'un week-end prolongé. Pour de nombreux Français, notamment les Parisiens, la Normandie est la destination idéale pour aller se détendre quelques jours en bord de mer et avoir ainsi un premier avant-goût des vacances estivales. Seulement, dès que les températures deviennent printanières, la route menant à Deauville, destination chic toujours très prisée, ressemble à un entonnoir. Le temps de parcours nécessaire pour faire les quelque 200 kilomètres qui séparent la capitale de la côte fleurie peut facilement passer de deux à trois heures, voire plus. De quoi remettre à plus tard son désir d'aller se détendre quelques heures à la plage...

Une nouveauté sur la route pourrait néanmoins tout changer. Pour rejoindre la Normandie depuis l'ouest parisien, les automobilistes doivent emprunter les autoroutes A14 puis A13. La SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France), concessionnaire de l'A13 et de l'A14, a entrepris depuis quelque temps un vaste chantier pour permettre de fluidifier la circulation tout du long des 210 kilomètres entre Paris et Caen. Le projet est de supprimer les cinq grandes gares de péages existantes ainsi que les neuf plus petites situées sur les échangeurs d'autoroute. Est-ce à dire que ces autoroutes seront bientôt gratuites ? Il ne faut pas rêver. Il faudra toujours payer, jusqu'à 17.60 euros pour relier Paris et Caen dans un véhicule de moins de deux mètres de hauteur, mais la façon de régler son ardoise sera différente.

Les autoroutes A13 et A14, qui desservent également Rouen et Le Havre, vont en effet prochainement passer en flux libre. Les barrières de péages vont disparaître pour laisser place à des portiques dotés de caméras qui surplomberont l'autoroute. Ces dernières seront programmées pour lire les plaques d'immatriculation ou les badges de télépéage à chaque passage, mais aussi pour mesurer le gabarit des véhicules car les tarifs diffèrent selon leur taille. Deux portiques seront mis en service dès le mois de juin, les douze autres vers la fin de l'année 2024.

Ce nouveau système doit permettre de supprimer les ralentissements aux barrières de péages, lesquels forment assez vite des embouteillages dès lors que la circulation est dense. Interrogé par le site Actu.fr, le directeur construction pour le réseau Sanef estime que cela pourrait faire gagner 30 minutes sur un trajet Paris-Caen lors d'un week-end chargé. Soit une demi-heure de moins passée dans son auto, ou si vous préférez, du temps supplémentaire pour pouvoir profiter de la douceur des plages normandes.

Si les automobilistes n'auront bientôt plus à sortir leur carte de crédit sur les autoroutes A13 et A14, il ne leur faudra pas oublier de payer pour autant. Si rien ne changera pour les abonnés télépéage, puisque leur badge sera lu par les caméras fixées sur les portiques, les autres conducteurs auront 72 heures pour se connecter en ligne sur le site www.sanef.com ou se rendre dans un bureau de tabac. Passé ce délai, le concessionnaire de ces deux autoroutes enverra un courrier à l'adresse rattachée à la plaque d'immatriculation du véhicule. Celui-ci stipulera de payer sous 15 jours les frais de péages majorés de 10 euros. Cette majoration passera à 90 euros une fois les 15 jours écoulés. Et si l'utilisateur continue de faire le mort, après 63 jours, l'amende s'élèvera à 375 euros ! De quoi sacrément alourdir la note du petit week-end à Deauville.