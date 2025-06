Le fils de cet humoriste a intégré les équipes jeunes du PSG

Bien connu des Français, l'humoriste a un fils qui n'a qu'un seul rêve, devenir footballeur professionnel.

Être une célébrité ouvre parfois certaines portes, tout comme être l'enfant d'une personnalité publique peut faciliter l'accès à un réseau privilégié. Mais ces avantages ne garantissent en rien le succès, notamment dans des milieux aussi exigeants que le sport de haut niveau. Et cet humoriste français en a conscience et n'est pas forcément enthousiaste à l'idée de voir son fils devenir footballeur.

Invité il y a quelques mois sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC, l'humoriste français, très apprécié du grand public, s'est confié sans détour. "Il s'acharne à essayer de devenir footballeur professionnel, à mon grand regret. "

Le nom du fils en question ? Léon. Le jeune homme est Issu de l'union entre la journaliste Mélissa Theuriau et l'humoriste, Jamel Debbouze. Et si l'une des personnalités préférées des Français est réticent face à l'idée de voir son fil devenir footballeur, c'est parce que la star de l'humour français connaît l'envers du décor depuis plusieurs années par ses amitiés avec de nombreux footballeurs.

"Il a commencé très très tard, mais aujourd'hui, il a un bon niveau, et je lui souhaite de réussir, c'est l'un des métiers les plus durs au monde, mais il se bagarre bien, je suis fier de lui" a également lancé Jamel.

Et même si on s'appelle Debbouze, il est difficile de percer. "C'est ce que j'adore dans le sport, on est face à soi, on ne peut pas tricher. Qu'on soit équipé des meilleurs grolles ou non, c'est vous et à l'intérieur de vous, il n'y a que vous qui pouvez faire la différence. J'aime bien qu'il se frotte à ça. Et puis franchement, retourner sur un terrain qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, y retourner, y retourner, y retourner, c'est quand même une force, il faut respecter ça" explique Jamel.

Mais attention, comme expliqué par le Parisien, Léon Debbouze ne fait pas parti du centre de formation du PSG, du moins pas encore. Il a pour le moment intégré l'association du PSG qui s'occupe des jeunes. Cette organisation ne gère que les équipes amateurs du club depuis 1991. Pour pouvoir signer un véritable contrat, il faudra passer le cap supérieur en intégrant donc le centre de formation.