Ce sondage qui pourrait propulser Teddy Riner vers la présidentielle

La star des tatamis peut-elle se lancer dans la politique comme elle le laisse entendre ? En tout cas, un sondage montre que Riner aurait un vrai électorat.

Un Teddy Riner en costume, descendant les escaliers de l'Elysée pour recevoir le président des Etats-Unis Donald Trump... Vous imaginez l'image ? On vous l'accorde, on s'emballe un peu, mais voir Teddy Riner en politique dans les prochaines années n'est pas tout à fait impossible et il a lui même annoncé que cet univers pouvait l'intéresser.

"Mais pourquoi toujours réduire le sportif au sport ? Vous voyez le champion que je suis ? Si demain je rentrais en politique, ça ne serait pas pour être ministre des Sports", a déclaré le judoka sur BFMTV, lors d'une interview. Teddy Riner "ne se ferme aucune porte", et pourrait faire irruption dans le paysage politique dans quelques mois ou années, comme David Douillet l'avait fait à la fin de sa carrière.

L'histoire ne s'arrête pas à une ou deux déclarations en l'air. Une enquête de Harris Interactive pour CommStrat et le média L'Opinion en juin dernier, a permis de mesurer le potentiel électoral de Teddy Riner et le résultat est vraiment plus que surprenant. À la question "si la prochaine élection présidentielle en France avait lieu ce dimanche, pourriez-vous voter pour chacune des personnalités suivantes ?", 18% des personnes sondées ont voté pour Teddy Riner.

Un score particulièrement haut, qui le placerait devant des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon choisi par 16% des sondés. C'est d'ailleurs plus un électorat de gauche qui semble être convaincu par le judoka, notamment après ses déclarations contre l'interdiction du port du voile dans le sport.

Si on rentre un peu plus dans le détail, il fait jeu égal avec un certain Eric Zemmour, mais se retrouve derrière les anciens présidents Hollande et Sarkozy (19 et 20%) et reste très loin de l'extrême droite qui propulse Marine Le Pen et Jordan Bardella à 38 et 39%. Mais là ou le sondage est intéressant sur Teddy Riner c'est qu'il a, avec 38%, le 3 plus grand potentiel auprès des jeunes âgés de 18 à 24 ans derrière Jean-Luc Mélenchon (45%) et Jordan Bardella (40%) et le 5e auprès des 25-34 ans (31%). En revanche, plus l'âge avance, moins les votes sont nombreux.

Et s'il se risquait à se lancer dans le grand bain de la politique, ce choix n'étonnera pas le président de la Fédération française de judo. "On lui a dit, tu ne pourrais pas être un chef d'entreprise. Il est devenu un grand chef d'entreprise. (...) On lui a dit, tu ne pourras pas être dix fois champion du monde. Il l'a été plus que ça. On lui a dit, cinq médailles d'or olympiques en judo, tu rêves. Il en a cinq. C'est vrai qu'il n'a pas fait de grandes études mais il est hors normes", a-t-il lâché. Alors la politique peut être, mais pas tout de suite, car Teddy Riner vise tout de même un dernier sacre à Los Angeles lors des JO 2028.