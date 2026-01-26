Il a marché 27 km par jour pendant 7 jours, les résultats l'ont choqué

Un homme s'est lancé un défi de marche très audacieux, avec de lourdes conséquences sur son corps.

Certaines personnes aiment se donner un challenge pour faire du sport. Des séries, un nombre d'heure très élevé, un rythme hebdomadaire, quotidien ou mensuel... Il y en a pour tous les goûts suivant votre motivation. Pour ce Youtubeur, la quête était simple : il a décidé de parcourir 27 kilomètres par jour pendant une semaine.

Le Britannique Jack Massey Welsh, âgé de 28 ans, a mené cette petite expérience sportive et d'endurance extrême en se fixant un objectif très difficile sur le papier. Son challenge à lui revenait à marcher 35 000 pas par jour pendant une semaine, pour un total d'environ 250 000 pas. Très loin très connus et très débattus 10 000 pas par jour, qui ressemblent plus à une légende urbaine qu'à une vraie recommandation.

"Rien que pour l'expérience, ça valait le coup" a lancé le jeune homme. Pourtant, la transformation a été spectaculaire, avec de lourdes conséquences et même des blessures, comme il l'a lui-même déclaré dans une vidéo visionnée plus d'un million de fois.

Afin de préserver sa masse musculaire de base, le Britannique a augmenté sa consommation de protéines d'environ 150 grammes par jour et pris de la glucosamine pour soulager ses articulations. Pour y parvenir, il a séparé ses journée en deux grosses marches dans la journée. Si le premier jour s'est bien passé sans qu'il soit "trop fatigué", la suite était plus difficile. "Maintenant, faire un pas après l'autre n'est plus une mince affaire", a-t-il d'abord lancé.

Au bout du quatrième jour, plus de la moitié de son objectif donc, "l es douleurs musculaires s'étaient atténuées, mais de fortes douleurs articulaires sont apparues", raconte-t-il encore. "Il semble que désormais, le seul facteur limitant dans ce défi soit la douleur physique dans les articulations de mes pieds", évoquant notamment ses ampoules.

Au cinquième jour, des conséquences physiques plus lourdes sont apparues. Le Youtubeur a du prendre des analgésiques alors que ses pieds et ses chevilles étaient visiblement enflés. Un ongle noir, signe de surmenage ou de chaussures inadaptées, est également apparu.