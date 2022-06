"Wimbledon 2022 : tableaux, programme, diffusion TV... Les infos"

WIMBLEDON. Troisième Grand Chelem de la saison, Wimbledon démarre dès demain jusqu'au dimanche 10 juillet pour une édition 2022 marquée par le retour de Serena Williams, éloignée des terrains pendant plus d'un an.

Wimbledon est de retour ce lundi 27 juin pour une édition 2022 marquée cette année par le retour de Serena Williams à la compétition après avoir été éloignée des terrains pendant plus d'un an. L'Américaine affrontera la Française Harmony Tan au premier tour et pourrait potentiellement retrouver Iga Swiatek lors des demi-finales. Chez les hommes, Rafael Nadal a hérité d'un tirage au sort compliqué où il pourrait retrouver Marin Cilic, Félix Auger-Aliassime et Matteo Berretini avant Novak Djokovic en finale. De son côté, le n°1 mondial pourrait affronter le nouveau phénomène du tennis mondial, Carlos Alcaraz.

Qui succèdera à Ashleigh Barty et Novak Djokovic à Wimbledon ? Si le Serbe est candidat à sa propre succession, le tableau dames du Grand Chelem londonien aura une nouvelle gagnante en 2022 après la retraite en début d'année de l'Australienne. Chez les messieurs, après avoir remporté les deux premiers Grand Chelem de la saison (Open d'Australie et Roland-Garros - NDR), Rafael Nadal est en lice pour réaliser le Grand Chelem calendaire. Tête de série n°2, l'Espagnol devra vite reprendre ses marques sur un tournoi où il est présent pour la première fois depuis 2019. Titré à Stuttgart et au Queen's, l'Italien Matteo Berrettini arrive en bonne forme à Wimbledon où il espère faire mieux qu'une finale perdue en 2021 contre Novak Djokovic. Du côté des dames, Iga Swiatek a pris le contrôle du circuit féminin et ne cesse de rafler tous les titres. N°1 mondiale, la Polonaise espère faire mieux qu'un huitième de finale en 2021 où elle s'était inclinée face à la Tunisienne Ons Jabeur.

Après le forfait de Gaël Monfils, les chances françaises à Wimbledon se réduisent. Alors que Benoît Paire est dans une phase compliquée de trois défaites consécutives, il va affronter son compatriote Quentin Halys. Redescendu au-delà de la 100e place mondiale, Ugo Humbert espère se relancer sur le gazon londonien alors que du côté des Françaises, Alizé Cornet peut viser un troisième tour face à la n°1 mondiale Iga Swiatek.

Quels sont les tableaux de Wimbledon 2022 ?

Le tirage au sort des tableaux messieurs et dames de Wimbledon 2022 a été effectué ce vendredi 24 juin. Si le tableau laisse entrevoir un potentiel 3e tour entre Tsitsipas et Kyrgios, les yeux sont déjà rivés vers des potentiels quarts de final alléchants. Voici les adversaires des huit têtes de série hommes et femmes au premier tour ainsi que le tirage des Français et Françaises :

Tableau hommes :

Novak Djokovic (1) vs Soonwoo Kwon

Francisco Cerundolo vs Rafael Nadal (2)

Casper Ruud (3) vs Albert Ramos-Vinolas

Alexander Ritschard vs Stefanos Tsitsipas (4)

Jan-Lennard Struff vs Carlos Alcaraz (5)

Félix Auger-Aliassime (6) vs Maxime Cressy

Alejandro Davidovich Fokina vs Hubert Hurkacz (7)

Matteo Berrettini (8) vs Cristian Garin

Le tirage des Français :

Benoît Paire - Quentin Halys

- Enzo Couacaud (q) - John Isner

(q) - John Isner Ugo Humbert - Tomas Martin Etcheverry

- Tomas Martin Etcheverry Adrian Mannarino - Max Purcell

- Max Purcell Hugo Grenier (LL) - Marc-Andrea Huesler

(LL) - Marc-Andrea Huesler Arthur Rinderknech - Denis Shapovalov (n° 16)

- Denis Shapovalov (n° 16) Richard Gasquet - Joao Sousa

- Joao Sousa Hugo Gaston - Alexei Popyrin

Tableau femmes :

Iga Swiatek (1) vs Jana Fett

Bernarda Pera vs Anett Kontaveit (2)

Mirjam Bjorklund vs Ons Jabeur (3)

Paula Badosa (4) vs Louisa Chirico

Maria Sakkari (5) vs Zoe Hives

Teresa Martincova vs Karolina Pliskova (6)

Danielle Collins (7) vs Marie Bouzkova

Donna Vekic vs Jessika Pegula (8)

Le tirage des Françaises :

Cornet - Putintseva (n° 27)

- Putintseva (n° 27) Paquet - Bara

- Bara Tan - S. Williams (WC)

- S. Williams (WC) Burel - Boulter (WC)

- Boulter (WC) Garcia - Miyazaki (WC)

- Miyazaki (WC) Mladenovic - Kerber (n° 15)

- Kerber (n° 15) Parry - Kanepi (n° 31)

- Kanepi (n° 31) Dodin - Ostapenko (n° 12)

Les matchs du tableau principal de Wimbledon 2022 commencent le lundi 27 juin 2022. La finale homme qui clôturera la quinzaine et le Grand Chelem britannique est programmée au dimanche 10 juillet 2022.

Quel programme pour Wimbledon en 2022 ?

À chaque tournoi ATP ou WTA, le programme des matchs est publié la veille pour le lendemain. Mais il peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. À noter qu'il y a une heure de décalage horaire entre les fuseaux horaires de la France et de l'Angleterre. Le programme de lundi 27 juin 2022 :

Centre Court

(à partir de 14h30)

Novak Djokovic (SRB, n°1) - Soonwoo Kwon (CDS)

Alison Van Uytvanck (BEL) - Emma Raducanu (GBR/n°10)

Andy Murray (GBR) - James Duckworth (AUS)

Court n°1

(à partir de 14 heures)

Mirjam Bjorklund (SUE) - Ons Jabeur (TUN/n° 3)

Jan-Lennard Struff (ALL) - Carlos Alcaraz (ESP/n° 5)

Angelique Kerber (ALL/n° 15) - Kristina Mladenovic

Court n°2

(à partir de 12 heures)

Cameron Norrie (GBR/n° 9) - Pablo Andujar (ESP)

Bernarda Pera (USA) - Anett Kontaveit (EST/n° 2)

Jannik Sinner (ITA/n° 10) - Stan Wawrinka (SUI)

Maria Sakkari (GRE/n° 5) - Zoe Hives (AUS)

Court n°3

(à partir de 12 heures)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Hubert Hurkacz (POL/n° 7)

Danielle Collins (USA/n° 7) - Marie Bouzkova (RTC)

Tamara Korpatsch (ALL) - Heather Watson (GBR)

Ryan Peniston (GBR) - Henri Laaksonen (SUI)

Court n°4

(à partir de 12 heures)

Tommy Paul (USA/n° 30) - Fernando Verdasco (ESP)

Camila Osorio (COL) - Elise Mertens (BEL/n° 24)

Martina Trevisan (ITA/n° 22) - Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Carlos Taberner (ESP) - Reilly Opelka (USA/n° 15)

Court n°6

(à partir de 12 heures)

Tomas Martin Etcheverry (ARG) - Ugo Humbert

Clara Tauson (DAN) - Mai Hontama (JAP)

Tamara Zidansek (SLV) - Panna Udvardy (HON)

Taro Daniel (JAP) - Sebastien Baez (ARG/n° 31)

Court n°7

(à partir de 12 heures)

Anhelina Kalinina (UKR, n°29) - Anna Bondar (HON)

Alejandro Tabilo (CHL) - Laslo Djere (SRB)

Oscar Otte (ALL) - Peter Gojowczyk (ALL)

Court n°8

(à partir de 12 heures)

Maximilian Marterer (ALL) - Aljaz Bedene (SLV)

Aleksandra Krunic (SRB) - Sorana Cirstea (ROU/n° 26)

Daniel Altmaier (ALL) - Mikael Ymer (SUE)

Daria Saville (AUS) - Viktoriya Tomova (BUL)

Court n°9

(à partir de 12 heures)

Benoît Paire - Quentin Halys

Federico Coria (ARG) - Jiri Vesely (RTC)

Lucia Bronzetti (ITA) - Ann Li (USA)

Yanina Wickmayer (BEL) - Lin Zhu (CHI)

Court n°10

(à partir de 12 heures)

Ylena In-Albon (SUI) - Alison Riske (USA/n°28)

Rebecca Marino (CAN) - Katarzyna Kawa (POL)

Maddison Inglis (AUS) - Dalma Galfi (HON)

Alexander Bublik (KAZ) - Marton Fucsovics (HON)

Court n°11

(à partir de 12 heures)

Thiago Monteiro (BRE) - Jaume Munar (ESP)

Jule Niemeier (ALL) - Xiyu Wang (CHI)

Tim Van Rijthoven (HOL) - Federico Delbonis (ARG)

Court n°12

(à partir de 12 heures)

Casper Ruud (NOR/n° 3) - Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Kaja Juvan (SLV) - Beatriz Haddad Maia (BRE/n° 23)

Belinda Bencic (SUI/n° 14) - Qiang Wang (CHI)

Steve Johnson (USA) - Grigor Dimitrov (BUL/n° 18)

Court n°14

(à partir de 12 heures)

Adrian Mannarino - Max Purcell (AUS)

- Max Purcell (AUS) John Millman (AUS) - Miomir Kecmanovic (SRB)

Astra Sharma (AUS) - Tatjana Maria (ALL)

Océane Dodin - Jelena Ostapenko (LET/n° 12)

Court n°15

(à partir de 12 heures)

Nikoloz Basilashvili (GEO/n° 22) - Lukas Rosol (RTC)

Kaia Kanepi (EST/n° 31) - Diane Parry

Dusan Lajovic (SRB) - Pablo Carreno Busta (ESP/n° 16)

Shuai Zhang (CHI) - Misaki Doi (JAP)

Court n°16

(à partir de 12 heures)

Katerina Siniakova (RTC) - Maja Chwalinska (POL)

Thanasi Kokkinakis (AUS) - Kamil Majchrzak (POL)

Tallon Griekspoor (HOL) - Fabio Fognini (ITA)

Ekaterine Gorgodze (GEO) - Irina-Camelia Begu (ROU)

Court n°17

(à partir de 12 heures)

Frances Tiafoe (USA/n°23) - Andrea Vavassori (ITA)

Caroline Garcia - Yuriko Miyazaki (GBR)

- Yuriko Miyazaki (GBR) Magda Linette (POL) - Fernanda Contreras Gomez (MEX)

David Goffin (BEL) - Radu Albot (MOL)

Court n°18

(à partir de 12 heures)

Jodie Burrage (GBR) - Lesia Tsurenko (UKR)

Enzo Couacaud - John Isner (USA/n° 20)

- John Isner (USA/n° 20) Jay Clarke (GBR) - Christian Harrison (USA)

Marta Kostyuk (UKR) - Katie Swan (GBR)

Quelle diffusion TV pour Wimbledon ?

Pas de changement à Wimbledon : BeIn Sport détient les droits TV du Grand Chelem jusqu'en 2023. Diffuseur de la compétition depuis 2014, le groupe proposera pour la huitième édition, le tournoi à ses abonnés en 2022 sur ses chaînes principales mais également sur ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de Wimbledon ?

Crée en 1877 chez les hommes (en 1884 chez les femmes), le tournoi de Wimbledon est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi masculin :