"DIRECT. Roland-Garros 2022 : Jeanjean, Medvedev... La suite du 2e tour, matchs et résultats en direct"

ROLAND GARROS. Nouvelle journée de Roland-Garros ce jeudi 26 mai avec la suite du deuxième tour. Medvedev débutera sous les coups de 12h sur le central. La Française Leolia Jeanjean sera aussi en lice à partir de 11h. Les Internationaux de France en live.

11:38 - Badosa va servir pour remporter la première manche Paula Badosa réalise un deuxième tour de Roland-Garros très solide pour le moment avec un avantage de cinq jeux à deux. La troisième mondiale va servir pour le gain de la première manche. 11:36 - Le double break pour Jeanjean La Française est en feu dans ce deuxième tour de ce Roland-Garros 2022. Leolia Jeanjean vient de prendre le service de Pliskova pour la deuxième fois du set et va servir dans quelques secondes pour s'adjuger la première manche. 11:36 - Jeanjean a confirmé son break Très bonne entame de deuxième tour de Roland-Garros pour la Française Leolia Jeanjean qui confirme son break dans la première manche face à la Tchèque Pliskova. 11:34 - Premier set pour Pegula Aucun problème pour l'Américaine Jessica Pegula qui s'adjuge la première manche de cette nouvelle journée de Roland-Garros. Il n'a fallu que 23 petites minutes à la 11e mondiale pour s'adjuger le premier set face à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina. 11:32 - Kudermetova a breaké Sur le court n°6, la Russe Veronika Kudermetova vient de prendre le service de son adversaire serbe Aleksandra Krunic et mène quatre jeux à deux dans la première manche de ce deuxième tour de ce Roland-Garros 2022. 11:30 - Le break pour Jeanjean Leolia Jeanjean finit par prendre le service de Karolina Pliskova après une mise en jeu compliquée pour la Tchèque. La Française prend la tête dans cette première manche du deuxième tour de Roland-Garros et va servir pour confirmer son break. 11:29 - Jeanjean embête Pliskova Dans le cinquième jeu de ce deuxième tour de ce Roland-Garros 2022, la Française Leolia Jeanjean embête Karolina Pliskova et oblige la huitième mondiale à s'employer sur sa mise en jeu. La Française s'est même procurée une balle de break. 11:27 - Pegula déroule Un autre match à sens unique est en train de se dérouler sur les courts de Roland-Garros. L'Américaine Jessica Pegula mène cinq jeux à rien face à l'Ukrainienne Kalinina. La onzième mondiale à un double break d'avance et se rapproche déjà du gain de la première manche après 17 minutes de jeu. 11:25 - Rune confirme son break Le premier set est pour le moment à sens unique sur le court n°12. Holger Rune vient de confirmer son break et mène trois jeux à rien dans la première manche de son match du deuxième tour de Roland-Garros face à Laaksonen. 11:24 - Jeanjean toujours bien présente Bon début de deuxième tour de ce Roland-Garros 2022 pour la Française Leolia Jeanjean qui continue de remporter ses mises en jeux et tenir tête à la huitième mondiale Karolina Pliskova. Deux jeux partout sur le court Simonne-Mathieu. 11:22 - Ruusuvuori sauve trois balles de break Il aura tenu ! Malgré trois balles de break contre lui le Finlandais conserve sa mise en jeu face au Norvégien Casper Ruud, tombeur de Jo-Wilfried Tsonga au premier tour de ce Roland-Garros 2022. Un jeu partout entre les deux hommes. 11:19 - Le break pour Pegula Décidément ce début de journée de Roland-Garros est marqué par un grand nombre de breaks. Cette fois, c'est l'Américaine Jessica Pegula qui prend la mise en jeu de son adversaire ukrainienne Kalinina. 11:18 - Rune breake d'entrée Belle entame de match également pour le Danois Holger Rune qui prend le service de Laaksonen dès les premières minutes de ce deuxième tour de Roland-Garros. Il mène deux jeux à rien. 11:16 - Le break pour Begu La Roumaine Begu imite Badosa et prend le service de son adversaire russe Alexandrova. La 63e mondiale est bien rentrée dans ce deuxième tour de Roland-Garros. 11:15 - Jeanjean remporte son jeu de service et recolle Leolia Jeanjean entame bien son deuxième tour de ce Roland-Garros 2022 face à la huitième mondiale Karolina Pliskova et remporte sa mise en jeu. Elle recolle à 1/1.

Suivez tous les principaux résultats de la première journée des Internationaux de France de tennis avec le tableau hommes et le tableau femmes ci-dessous :

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Le programme du jeudi 26 mai :

Court Philippe-Chatrier

À partir de 12 heures

Laslo Djere (SER) - Daniil Medvedev (RUS/n°2)

Madison Keys (USA/n°22) - Caroline Garcia (FRA)

Gilles Simon (FRA/WC) - Steve Jonhson (USA)

Alizé Cornet (FRA) - Jelena Ostapenko (LET/n°13)

Court Suzanne-Lenglen

À partir de 11 heures

Paula Badosa (ESP/n°3) - Kaja Juvan (SLO)

Pablo Cachin (ARG/LL) - Hugo Gaston (FRA)

Iga Swiatek (POL/n°1) - Alison Riske (USA)

Zdenek Kolar (RTC/Q) - Stefanos Tsitsipas (GRE/n°4)

Court Simonne-Mathieu

À partir de 11 heures

Léolia Jeanjean (FRA/WC) - Karolina Pliskova (RTC/n°8)

Frances Tiafoe (USA/n°24) - David Goffin (BEL)

Simona Halep (ROU/n°19) - Qinwen Zheng (CHI)

Andrey Rublev (RUS/n°7) - Federico Delbonis (ARG)

Court n°6

À partir de 11 heures

Aleksandra Krunic (SER/Q) - Veronika Kudermetova (RUS/n°29)

Miomir Kecmanovic (SER/n°28) - Alexander Bublik (KAZ)

Camila Giorgi (ITA/n°28) / Yulia Putintseva (KAZ)

Daniel Evans (GBR/n°29) / Mikael Ymer (SUE)

Court n°7

À partir de 11 heures

Jessica Pegula (USA/n°11) - Anhelina Kalinina (UKR)

Marton Fucsovics (HON) - Marin Cilic (CRO/n°20)

Danielle Collins (USA/n°8) - Shelby Rogers (USA)

Roberto Carballes Baena (ESP) -Jannik Sinner (ITA/n°11)

Court n°9

À partir de 11 heures

Anna Karolina Schmiedlova (SLQ) - Danka Kovinic (MNE)

Ilya Ivashka (BLR) - Cristian Garin (CHIL)

Court n°12

À partir de 11 heures

Holger Rune (NOR) - Henri Laaksonen (SUI)

Fernanda Contreras Gomez - Daria Kasatkina (RUS/n°20)

Nikoloz Basilashvili (GEO/n°22) - Mackenzie Mcdonald (USA)

Court n°13

À partir de 11 heures

Ekaterina Alexandrova (RUS/n°30) - Irina Camelia Begu (ROU)

Joao Sousa (POR) - Lorenzo Sonego (ITA/n°32)

Court n°14

À partir de 11 heures

Casper Ruud (NOR/n°8) - Emil Ruusuvuori (FIN)

Katie Volynets (USA/WC) - Elena Rybakina (KAZ/n°16)

Marco Cecchinato (ITA) - Hubert Hurkacz (POL/n°12)

Madison Brengle (USA) - Aryna Sabalenka (BLR/n°7)

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France :

Tableau hommes

Deuxième tour :

Djokovic (1) - Molcan

Bedene - Cuevas

Dimitrov (18) - Coric

Munar - Schwartzman (15)

Auger-Aliassime - Ugo Carabelli

Gojo - Krajinovic

Van De Zandschulp (26) - Fognini

Moutet - Nadal (5)

Zverev (3) - Baez

Nakashima - Griekspoor

Isner (23) - Barrère

Zapata Miralles - Fritz (13)

Norrie (10) - Kubler

Dellien - Khachanov (21)

Ramos-Vinolas - Alcaraz (6)

Cachin - Gaston

Evans (29) - M.Ymer

Basilashvili (22) - McDonald

Fucsovics - Cilic (20)

Kecmanovic - Bublik

Tableau femmes

Deuxième tour :

Swiatek (1) - Riske

Schmiedlova - Kovinic

Halep ou Schunk - Zheng

Jeanjean - Andrianjafitrimo ou Ka.Pliskova

Krunic ou Rakhimova - Kudermetova

Linette - Trevisan

Saville - Kvitova (32)

Kerber (21) - Jacquemot

Sasnovich - Raducanu (12)

Bencic (14) - Andreescu

Siniakova - Fernandez (17)

Anisimova (27) - Vekic

Muchova - Sakkari (4)

Tomljanovic - Gracheva

Bouzkova - Mertens (31)

Gauff (18) - Van Uytvanck

Haddad Maia - Kanepi

Azarenka (15) - Petkovic

Danilovic - Teichmann (23)

Cirstea (26) - Stephens

Osorio - Parry

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

Voici tous les Français qui sont engagés dans ce Roland-Garros 2022 du côté de la Porte d'Auteuil :

Les Françaises dans le tableau principal :

Alizé Cornet (39e)

Caroline Garcia (71e)

Clara Burel (83e)

Océane Dodin (93e)

Diane Parry (96e)

Kristina Mladenovic (100e)

Chloé Paquet (101e)

Harmony Tan (115e)

Fiona Ferro (139e)

Tessah Andrianjafitrimo (144e)

Léolia Jeanjean (223e)

Elsa Jacquemot (229e)

Les Français dans le tableau principal

Ugo Humbert (44e)

Benjamin Bonzi (56e)

Arthur Rinderknech (63e)

Benoit Paire (65e)

Hugo Gaston (68e)

Adrian Mannarino (71e)

Richard Gasquet (77e)

Corentin Moutet (126e)

Manuel Guinard (158e)

Gilles Simon (160e)

Lucas Pouille (165e)

Grégoire Barrère (210e)

Jo-Wilfried Tsonga (263e)

