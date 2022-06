"DIRECT. Roland-Garros 2022 : l'Impératrice Swiatek, la finale Swiatek - Gauff en direct"

ROLAND GARROS. Prodigieuse de maîtrise et d'intensité, Iga Swiatek balaie Coco Gauff dans une finale à sens unique et remporte son 2ème titre en Grand Chelem, à 21 ans. Suivez la finale en live.

16:44 - Swiatek s'adresse à l'Ukraine Auréolée de son deuxième titre en Grand Chelem et malgré l'émotion, Iga Swiatek a tenu à adresser un message à l'Ukraine, actuellement engagée dans une guerre face à l'agresseur russe depuis le 24 février dernier. "A l'Ukraine, je leur dit : 'Restés forts'". Durant tout la quinzaine de Roland-Garros, la Polonaise de 21 ans a porté sur sa casquette un ruban bleu et jaune aux couleurs du drapeau de l'Ukraine en soutien au peuple ukrainien. 16:39 - Swiatek : "La pression était énorme" "J'avais dit à Coco (Gauff) de ne pas pleurer et voilà que je suis en pleurs", a d'abord dit au micro Iga Swiatek, très émue par sa victoire et après avoir écouté l'hymne polonais le trophée Suzanne-Lenglen sous le bras. "Je voulais féliciter Coco pour tout le travail accompli. je me souviens de ma première année sur le circuit. Je ne savais pas quoi faire et je suis sûre que tu reviendras en finale", a-t-elle poursuivi avant de remercier toute son équipe sans qui elle explique qu'elle n'aurait jamais pu réunir toutes les pièces du puzzle. "Il y a deux ans quand j'avais gagné, je ne pensais pas cela possible mais cette année, j'ai travaillé très dure, tout fait pour revenir à mon niveau. La pression était énorme, alors merci au public de m'avoir soutenu. Vous avez été formidables", a-t-elle apprécié entraînant l'ovation du Philippe-Chatrier. "Je suis ravie d'être de retour..." Team effort ❤️#RolandGarros | @iga_swiatek pic.twitter.com/GSmyGfbVyB — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022 16:37 - Swiatek à genoux sur la terre En voyant le retour de Gauff mourir derrière la ligne de fond de court, Iga Swiatek n'a pas fait comme son idole Rafael Nadal en se laissant glisser sur le dos. La Polonaise s'est agenouillé, comme Roger Federer en 2009, hurlant son bonheur. Une image rare, à genoux mais triomphante. ???????????? pic.twitter.com/08RGhS6Wti — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022 16:32 - Gauff félicite Swiatek "Je voulais tout d'abord féliciter Iga (Swiatek) pour ce qu'elle a fait sur le circuit ces derniers mois (35ème victoire de suite). J'espère qu'on pourra s'affronter dans d'autres finales et que je pourrais l'emporter un jour", a déclaré Coco Gauff en larmes avec le trophée de la finaliste. L'adolescente de 18 ans a tenu à remercier son équipe et s'est excusée de ne pas avoir réussi à gagner la finale de Roland-Garros. 16:30 - Six titres de suite Avec sa 35ème victoire de suite, Iga Swiatek continue de garnir son armoire à trophée. Celle-ci va s'alourdir d'un second Roland-Garros. Il s'agit de son 6ème titre consécutif en 2022 après Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome. 16:29 - L'égal de Venus Williams En dominant la finale de Roland-Garros, avec une facilité déconcertante, Iga Swiatek signe sa 35ème victoire consécutive cette saison. Elle égale ainsi la meilleure série de succès pour une joueuse au XXIème siècle, propriété de Venus Williams. 35-0 ????#RolandGarros pic.twitter.com/Tq7u72NWH8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022 16:24 - Intouchable Iga Swiatek ! Servant au corps, Swiatek voit Gauff renvoyer en revers mais juste derrière la ligne de fond de court. La Polonaise exulte et hurle sa joie. Elle remporte son deuxième Roland-Garros, après celui décroché dans le silence de 2020, au terme d'une finale prodigieuse. Plus puissante, plus précise, plus intense, la n°1 mondiale n'aura laissé aucune chance de rêver à sa jeune adversaire, l'agressant d'entrée sans jamais relâcher sa pression (6-1 6-3 en 1h08'). Une finale à l'image du tournoi qu'elle a réalisé. 16:19 - Deux balles de match Swiatek force une nouvelle faute de Gauff et s'offre deux balles de match dans cette finale de Roland-Garros. 16:17 - Revers implacable Swiatek fait très mal en revers. Sur une balle un peu plus courte, elle pénètre dans le court et place une accélération long de ligne qui conduit à la faute de son adversaire. 16:16 - Swiatek sert pour le match D'une faute directe, Swiatek laisse Gauff remonter à 3-5 et va donc servir pour le match et le titre. Le public de Roland-Garros pousse derrière l'Américaine pour que le spectacle continue dans cette après-midi grisâtre. 16:15 - Ace et retour de flammes Servant à 190 km/h, Gauff réalise l'ace qui lui donne une balle pour revenir à 3-5 mais dans la foulée, son service extérieur est renvoyé comme un boulet de canon par le revers long de ligne de Swiatek. Egalité. 16:13 - Swiatek renvoie tout Gauff tente de se défendre mais Swiatek a réponse à tout. La Polonaise couvre tout le terrain et oblige l'Américiane à prendre plus de risque. Son dernier coup droit décroisé mord la bande du filet et y reste coincé (15-30). 16:11 - Break confirmé pour Swiatek Swiatek insiste avec son service extérieur. Gauff lui remet profond dans les pieds mais la Polonaise ajuste ses appuis et contre long de ligne en revers pour laisser son adversaire à 3 mètres de la balle. Son 17ème coups gagnants lui permet de mener 5-2 dans cette finale de Roland-Garros. Tout va trop vite pour l'Américaine. 16:09 - Nouvelle faute de Gauff Gauff ne parvient pas à lire correctement le jeu et ne s'engage pas assez sur cette deuxième balle extérieure de Swiatek. L'Américaine choisit d'aller long de ligne mais manque de précision pour commettre sa 20ème faute directe de la finale. 16:05 - Inéluctable L'issue de la finale semble à présent inéluctable. L'accélération de Swiatek est prodigieuse. Plus active sur ses jambes, elle coupe toutes les trajectoires et enlève du temps à Gauff. L'Américaine sent cette pression et se fait punir sur ses deuxièmes balles faiblardes à l'image de la balle de break où la Polonaise jaillit et l'aligne dans la diagonale avant de conclure au filet en coup droit (4-2).

Suivez tous les principaux résultats des Internationaux de France de tennis avec le tableau hommes et le tableau femmes ci-dessous :

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Le programme du samedi 4 juin :

Court Philippe-Chatrier

Pas avant 15 h 00 : Swiatek (POL - 1) - Gauff (USA - 23)

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France :

Tableau hommes

Finale

Nadal - Ruud

Tableau femmes

Finale

Swiatek - Gauff

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open