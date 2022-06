"DIRECT. Roland-Garros 2022 : Cilic revient, matchs et résultats en direct"

ROLAND GARROS. Dans un quart de finale sans rythme, ni intensité, Marin Cilic tient grâce à son service et s'offre le deuxième set pour recoller à un Rublev, inconstant. Suivez les Internationaux de France en direct.

18:56 - Rublev frustré Andrey Rublev manifeste de plus en plus son agacement et sa frustration. Le Russe se plaint de voir la deuxième balle de Cilic mordre la ligne et commet une faute directe, permettant au Croate de confirmer son break et de mener 5-3. 18:50 - Break de Cilic Rublev n'a plus de répondant. Le Russe subit les échanges à l'image de ce dernier point construit patiemment par Cilic dans la diagonale des revers avant d'accélérer sur la première balle courte de son adversaire. D'un coup droit prenant Rublev à contrepied, le Croate s'offre la break pour mener 4-3 dans le 3ème set. 18:49 - Trois aces de plus Marin Cilic continue sa démonstration au service. Le Croate claque trois nouveaux aces et s'assure un jeu sans accroc (3-3). Vous voulez suivre le match entre Casper Ruud et Holger Rune ? Rendez-vous sur Amazon via le service Amazon Prime Video. 18:46 - Le mental, la clé de Rublev Si Andrey Rublev dispose de qualités tennistiques certaines qui en font un membre solide du Top 10, le Russe de 24 ans sait que sa plus grande faiblesse réside dans la gestion de ses émotions, sa capacité à rester calme et offensif. Dans une interview, il est revenu sur cet aspect de son tennis. "Quand je suis plus calme, je commence à jouer beaucoup mieux, je commence à jouer beaucoup plus librement et tout de suite la balle va deux fois plus vite, je joue plus intelligemment. Donc c'est plus à propos de ça. Le problème est que, oui, il y a des moments où, lorsque je fais ça très bien pendant un certain temps, il se peut que je perde cette humeur et que je commence à jouer un peu différemment. Il faut donc que je sois plus constant dans ce domaine", a analysé la tête de série n°7. De sa capacité à se mobiliser et à rester dans le bon état esprit dépendra beaucoup le résultat de son quart de finale contre Cilic. 18:40 - Rublev écarte une balle de break En difficulté dans le jeu où il ne fait plus aussi mal que dans le premier set, Rublev a su planter trois premières balles pour effacer une balle de break et sécuriser son engagement. Le Russe continue à être devant dans ce 3ème set (3-2). 18:39 - Ace n°19 Pour la première fois depuis un bon moment, Cilic signe un jeu blanc, ponctué d'un 19ème ace. 2-2 dans le troisième set. 18:36 - Cilic donne trop Cilic est d'une inconstance effrayante dans le jeu. Le Croate refuse littéralement l'échange avec Rublev et tente le tout pour le tout sur chaque frappe à l'image de ces deux revers envoyés en dehors des limites du court sur le côté. Rublev mène 2-1 dans ce début de 3ème set. 18:30 - Ace et jeu de Cilic Marin Cilic en est à plus d'un ace par jeu dans ce quart de finale et cela le maintient dans le coup. Avec sa 18ème ogive, il boucle son jeu (1-1). 18:28 - Rublev sans problème Cilic fait la pluie et le beau temps. Le Croate balance une balle sans saveur dans le bas du filet et commet sa 29ème faute directe, offrant le prmeier jeu du 3ème set à Rublev. 18:27 - Cilic : "Le jeu est là" "Je n'ai jamais perdu cette rage parce que j'aime profondément ce sport. Ma femme se moque souvent de moi : je joue au tennis toute la journée et quand je rentre à la maison.…je regarde du tennis ! Je suis passionné. Et je sais que j'en suis encore capable. Le processus est en cours. Le jeu est là. Face aux meilleurs, je suis présent", a expliqué Marin Cilic, dans un entretien accordé à L'Equipe aujourd'hui. 18:23 - Deuxième set pour Cilic Sur un 17ème ace, au T, Cilic s'assure le gain de la deuxième manche. Profitant d'une baisse de régime de Rublev d'entrée, il a su breaker le Russe et ensuite conserver son service. Le Croate continue de donner beaucoup dès que le point s'engage mais a pu compter sur l'irrégularité de son jeune adversaire dans un match sans aucun rythme, ni aucune consistance. 18:16 - Trois balles de set perdues Marin Cilic menait 40-0 sur on engagement mais une bonne contre amortie de Rublev, un coup droit qui ricoche sur le filet et une nouvelle faute permette au Russe d'effacer trois balles de set. 18:13 - Rublev s'accroche Sur un nouveau coup droit balancé dans les bâches, sa 25ème faute directe, Cilic offre son jeu de service à Rublev. Le Croate va se concentrer sur son service et le gain de la 2ème manche (3-5). 18:09 - Cilic s'en rapproche Gêné sur les deux premiers points par deux bons retours profonds de Rublev, Cilic a serré le jeu en passant sa première et conserve son break d'avance. Il n'est plus qu'à un jeu de recoller dans ce quart de finale (5-2). 18:05 - Jeu Rublev Rublev tient mieux l'échange et a repris ses esprits après un début de deuxième set en dedans. Le Russe revient à 2-4.

Suivez tous les principaux résultats des Internationaux de France de tennis avec le tableau hommes et le tableau femmes ci-dessous :

Matchs terminés

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Le programme du mercredi 1er juin :

Court Philippe-Chatrier

À partir de 12 heures

Veronika Kudermetova (RUS/n°29) - Daria Kasatkina (RUS/n°20)

Iga Swiatek (POL/n°1) - Jessica Pegula (USA/n°11)

Andrey Rublev (RUS/n°7) - Marin Cilic (CRO/n°20)

Pas avant 20h45

Casper Ruud (NOR/n°8) - Holger Rune (DAN)

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France :

Tableau hommes

Quarts de finale

Ruud - Rune

Rublev - Cilic

Demi-finales

Zverev - Nadal

Tableau femmes

Demi-finales

Trevisan - Gauff

Kasatkina - Swiatek

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

Voici tous les Français qui sont engagés dans ce Roland-Garros 2022 du côté de la Porte d'Auteuil :

Les Françaises dans le tableau principal :

Alizé Cornet (39e)

Caroline Garcia (71e)

Clara Burel (83e)

Océane Dodin (93e)

Diane Parry (96e)

Kristina Mladenovic (100e)

Chloé Paquet (101e)

Harmony Tan (115e)

Fiona Ferro (139e)

Tessah Andrianjafitrimo (144e)

Léolia Jeanjean (223e)

Elsa Jacquemot (229e)

Les Français dans le tableau principal

Ugo Humbert (44e)

Benjamin Bonzi (56e)

Arthur Rinderknech (63e)

Benoit Paire (65e)

Hugo Gaston (68e)

Adrian Mannarino (71e)

Richard Gasquet (77e)

Corentin Moutet (126e)

Manuel Guinard (158e)

Gilles Simon (160e)

Lucas Pouille (165e)

Grégoire Barrère (210e)

Jo-Wilfried Tsonga (263e)

