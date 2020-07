Roland Garros 2020 : la billetterie est ouverte, comment réserver ?

ROLAND GARROS - Les billets "grand public" pour l'édition 2020 des Internationaux de France de tenni, qui débutera fin septembre, sont en vente depuis ce matin. Comment acheter sa place ? A quel prix ? Voici ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 16 juillet 2020 à 11h14] La billetterie pour l'édition 2020 de Roland-Garros, qui aura lieu cette année à des dates inédites en raison du report imposé par la crise du coronavirus (du 21 septembre au 11 octobre), s'est ouverte pour le grand public ce vendredi, à 10 heures. Pour acheter vos places, il faut vous rendre sur le site Internet de la FFT (Fédération française de tennis) et, créer un compte si vous n'en possédez pas déjà un. Les organisateurs précisent que, pour permettre le respect des mesures de distanciation physique, un nombre limité de spectateurs (50 à 60 % de la jauge habituelle) seront accueillis dans l'enceinte, "tous les spectateurs devront être munis d'un billet avant leur venue au stade" et "il n'y aura aucune vente de billet aux portes du stade". La FFT ajoute que "le système de réservation en ligne a été repensé pour une plus grande flexibilité dans ce contexte sanitaire évolutif". Ainsi, pour les courts principaux, il n'est pas possible de choisir son placement dans les tribunes, qui sera communiqué mi-septembre aux détenteurs de billets. Notez que les premiers prix se situent à 45 euros la journée pour les courts principaux, où se disputent les matchs les plus prestigieux, et à 20 euros pour les courts annexes.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et de l'incertitude qui pesait sur la tenue du tournoi, la Fédération française de tennis (FFT), organisatrice de Roland-Garros, avait indiqué au printemps que les détenteurs de billets pour l'édition 2020 première mouture (celle prévue au mois de juin), que leurs places étaient annulées et seraient remboursées. Rappelons que le système de billetterie de Roland Garros s'organise en plusieurs étapes. Les licenciés bénéficiaient d'une période de réservation prioritaire, fixée initialement, cette année, entre le 30 janvier et le 13 février. Pour le grand public, les places à l'unité, les plus prisées, devaient ensuite être en vente à partir du 20 mars, aux mêmes tarifs que les licenciés FFT et dans la même limite de commande.

D'abord programmée du 24 mai au 7 juin, puis reportée du 20 septembre au 4 octobre en raison de la pandémie de Covid-19, l'édition 2020 de Roland Garros aura finalement lieu du 27 septembre au 11 octobre. Cette nouvelle programmation permettra surtout de ne pas entrer en concurrence avec l'US Open, qui se disputera entre le 31 août et 13 septembre. En mars dernier, le premier changement de dates pour Roland Garros n'avait d'ailleurs pas été accueilli à bras ouverts par l'ensemble du circuit, de nombreux joueurs et joueuses ayant peu apprécié de ne pas avoir été consultés. Vacek Pospisil, membre du conseil des joueurs, avait ainsi expliqué, dans une interview accordée au journal L'Equipe : "C'est une décision arrogante, irresponsable et égoïste. Le monde est dans un état catastrophique, tout le monde est impacté".

Une interrogation a par ailleurs longtemps persisté sur la tenue de ces Internationaux de France de tennis en public ou à huis clos. Ella été tranchée le 17 juin dernier par Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis, qui a indiqué : "Il n'y aura absolument pas de huis clos. Il n'y a pas encore de décision définitive concernant le nombre de spectateurs, qui sera défini d'un commun accord avec les pouvoirs publics. Il est encore prématuré de donner ne serait-ce qu'une estimation".

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. Dans la mesure où les courts ne disposent pas d'éclairage, aucune rencontre ne se déroule en nocturne à Roland Garros, ce qui n'est pas le cas, par exemple, à l'US Open, un autre tournoi du Grand Chelem. Sachez pour information que fin mai, le soleil se couche entre 21h30 et 22h mais que pour un tournoi qui se disputerait fin septembre, la soirée serait bien amputée (l'heure de coucher du soleil serait plus proche de 19h45). Enfin, le programme des matchs peut également être perturbé par les intempéries, qui contraignent régulièrement l'organisation à modifier l'agenda. Il faut alors prendre son mal en patience ou revenir le lendemain pour suivre la rencontre qui vous intéresse... Avec un nouveau billet.

La diffusion TV de Roland Garros en direct est assurée depuis de longues années par France Télévisions et Eurosport, et ce sera encore le cas lors de la prochaine édition, si elle a lieu, puisque les deux chaînes ont obtenu les droits de retransmission jusqu'en 2020. Eurosport devrait diffuser les matchs à partir de 11 heures du matin, tandis que France 2 et France 3 proposeront la retransmission à partir de 15h. Notez par ailleurs que les deux chaînes disposent d'un service de streaming (gratuit sur France TV, payant sur Eurosport) afin que les téléspectateurs puissent accéder à la diffusion depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone.

Si se présente en pleine possession de ses moyens, Rafael Nadal, douze fois vainqueur de Roland Garros, fera une nouvelle fois figure de principal favori à la victoire finale dans le tableau masculin de cette édition 2020 de Roland Garros. Ses principaux rivaux seront sans doute le Serbe Novak Djokovic, sacré en 2016, l'Autrichien Dominic Thiem, finaliste en 2018 et 2019, ou encore l'Allemand Alexander Zverev, le Grec Stefanos Tsistsipas et le Suisse Stan Wawrinka, qui l'avait emporté en 2015. En revanche, Roger Federer ne rééditera pas sa performance de 2009 (victoire en finale contre Soderling) puisque la star, qui soigne son genou droit, a d'ores et déjà annoncé son forfait. Côté français, les principaux espoirs reposent sur les épaules de Gaël Monfils. Dans le tableau féminin, Ashley Barty, la tenante du titre devra notamment composer avec la concurrence de Simona Halep, Karolina Pliskova, Serena Williams, Garbine Muguruza, Johanna Konta, Marketa Vondrousova, Madison Keys ou encore Sofia Kenin.