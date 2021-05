Roland-Garros 2021 : un tableau compliqué pour Nadal, le programme des matchs

ROLAND GARROS. Placé dans la même partie de tableau que Djokovic, Federer et Rublev pour ces Internationaux de France de tennis 2021, Rafael Nadal sera-t-il mesure de remporter un quatorzième titre Porte d'Auteuil ? Programme, derniers résultats, diffusion TV… Toute l'actu en direct.

Le programme des Françaises au 1er tour de Roland-Garros Dans ce tableau féminin, les joueuses françaises les moins bien loties pour ce premier tour de Roland Garros semblent être Océane Dodin, opposée à l'Américaine Madison Keys, et Océane Babel, qui jouera d'entrée contre l'Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série n°5. Le 1er tour des Françaises : Paquet - Linette

Ferro - Qualifiée

Babel - Svitolina

Mladenovic - Qualifiée

Jacquemot - Rybakina

Dodin - Keys

Parry - Sasnovich

Garcia - Siegemund

Cornet - Tan

Burel - Kovinic Le programme du 1er tour des principales favorites Voici les adversaires qu'affronteront les principaux prétendantes à la victoire finale au premier tour de ce Roland Garros 2021 : Barty - Pera

Osaka - Tig

Sabalenka - qualifiée

Kenin - Ostapenko

Svitolina - Babel

Andreescu - Zidansek

Williams - Begu

Swiatek - Juvan. Les enseignements du tirage au sort pour le tableau féminin Chez les femmes, la tenante du titre Iga Swiatek se voit également proposer un programme corsé puisque la Polonaise figure dans la même partie de tableau que l'Américaine Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale et victorieuse à Roland-Garros en 2019. Swiatek pourrait aussi affronter Kontaveit au troisième tour, Muguruza en 8e de finale et Kenin en quart de finale. De son côté, Barty devra potentiellement batailler face à Ons Jabeur (3e tour), Cori Gauff (8e de finale), Karolina Pliskova ou Elina Svitolina (quart de finale). Dans le bas du tableau, Serena Williams et Aryna Sabalenka seront les deux principales favorites. La première pourrait notamment jouer contre Angelique Kerber au 3e tour et Petra Kvitova en 8e de finale. La deuxième, qui a fait forte impression depuis le début de saison, pourrait notamment retrouver sur son chemin Victoria Azarenka et Madison Keys en deuxième semaine de cette édition 2021. Le programme des Français au 1er tour de Roland-Garros Dans le tableau masculin, les joueurs abordent Roland-Garros avec des ambitions a priori limitées et certains d'entre eux devront réaliser un exploit dès leur entrée en lice pour espérer poursuivre leur route, à l'image de Pierre-Hugues Herbert, opposé à l'Italien Jannik Sinner, ou de Jérémie Chardy, qui affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas. Le 1er tour des Français : Pouille - Cuevas

Humbert - Berankis

Tsonga - Nishioka

Bourgue - Koepfer

Rinderknech - Cilic

Gaston - Gasquet

Herbert - Sinner

Monfils - Ramos-Vinolas

Mannarino - Bedene

Bonzi - Bagnis

Moutet - Djere

Paire - Ruud

Cazaux - Majchrzak

Barrère - Fognini

Simon - Fucsovics

Chardy - Tsitsipas

Couacaud - Gerasimov Le programme du 1er tour des principaux favoris Voici les adversaires qu'affronteront les principaux prétendants à la victoire finale au premier tour de ce Roland Garros 2021 : Djokovic - Sandgren

Medvedev - Bublik

Nadal - Popyrin

Thiem - Andujar

Tsitsipas - Chardy

Zverev - qualifié

Rublev - Struff

Federer - qualifié. Une pluie de stars dans le haut du tableau masculin de ce Roland Garros 2021 C'est la sensation du tirage au sort de cette édition 2021 des Internationaux de France de tennis, dont le résultat a été communiqué hier : Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic les trois grandes stars du circuit, figurent tous dans la partie haute du tableau et ne pourront donc pas se rencontre en finale cette année. Un duel Federer - Djokovic pourrait même survenir dès les quarts de finale, avant une éventuelle demi-finale choc entre le Serbe et "Rafa". Les trois géants devront aussi se méfier d'autres outsiders de choix puisque Andrey Rublev, Matteo Berrettini et Jannik Sinner ont également été placés dans cette partie de tableau. Dans la partie basse du tableau, la lutte s'annonce également acharnée entre Stefanos Tsitsipas, qui jouera contre le Français Jérémy Chardy au 1er tour, Daniil Medvedev, Dominic Thiem ou encore Alexander Zverev. Zoom sur le tableau féminin de ce Roland Garros 2021 Chez les femmes, deux des principales favorites, Ashleigh Barty et Iga Swiatek figurent également dans la même partie de tableau, tandis que Serena Williams et Naomi Osaka ont été placée dans l'autre moitié à l'occasion de ce tirage au sort. Les quarts de finale théoriques : Ashleigh Barty - Elina Svitolina

Sofia Kenin - Iga Swiatek

Serena Williams - Aryna Sabalenka

Naomi Osaka - Bianca Andreescu A quoi pourraient ressembler les quarts de finale dans le tableau masculin ? Si la hiérarchie au classement est respectée durant la première semaine de Roland Garros, voici quelles pourraient être les quatre affiches, superbes, des quarts de finale : Novak Djokovic - Roger Federer

Rafael Nadal - Andrey Rublev

Alexander Zverev - Dominic Thiem

Stefanos Tsitsipas - Daniil Medvedev Le tirage au sort de Roland Garros est tombé, une moitié de tableau dantesque avec Nadal, Djokovic et Federer Les trois stars du tennis mondial réunies dans la même moitié de tableau de ce Roland Garros 2021 : on savait depuis plusieurs jours qu'il s'agissait d'une vraie possibilité, compte tenu du classement ATP et elle s'est concrétisée ce jeudi lors du tirage au sort. Novak Djokovic (1er mondial), Rafael Nadal (3e) et Roger Federer (8e) ne pourront donc pas se croiser en finale cette année. Un éventuel match Federer - Djokovic se disputerait ainsi en quart de finale et un choc Djokovic - Nadal en demi-finale. A noter que le Russe Andrey Rublev (7e) figure aussi dans cette partie de tableau et pourrait venir brouiller les cartes. Dans l'autre partie de tableau, les principaux prétendants au dernier carré seront Daniil Medvedev (2e au classement ATP), Dominic Thiem (4e), Stefanos Tsistsipas (5e) et Alexander Zverev (6e).

Roland-Garros 2021 : les infos utiles

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs des ces Internationaux de France de tennis : la météo et l'heure de coucher du soleil. Dans la mesure où la majorité des courts ne disposent pas d'éclairage, aucune ne se déroule en nocturne à Roland Garros à l'exception notable du court Philippe-Chatrier, qui dispose désormais d'un toit rétractable. Sachez pour information que fin mai, le soleil se couche entre 21h30 et 22h. Enfin, le programme des matchs peut également être perturbé par les intempéries, qui contraignent régulièrement l'organisation à modifier l'agenda. Le programme du vendredi 28 mai (3e tour des qualifications) :

Court n°13 : Carlos Alcaraz - Alejandro Tabil, Ana Konjuh - Rebecca Sramkova

Court n° 14 : Daniel Galan - Kimmer Coppejans, Lara Arruabarrena - Carol Zhao, Evan Furness (FRA) - Jenson Brooksby

- Jenson Brooksby Le programme complet sur le site officiel de Roland Garros

Avant le début du 1er tour ce dimanche, la semaine a été consacrée aux qualifications. Voici les derniers résultats :

3e tour des qualifications

Daniel (JAP) - Halys (FRA) : 7-6 [7], 6-1

Fratangeleo (USA) - Vukic (AUS) : 6-2, 7-6

Mareterer (ALL) - Meligeni (BRE) : 6-2, 6-1

Tous les résultats sur le site officiel de Roland Garros

Le tableau des ces Internationaux de France de tennis a été déterminé par le tirage au sort effectué le jeudi 27 mai. Chaque tableau réunit 128 participants, dont 32 têtes de série mais aussi les joueuses et les joueurs qui auront gagné leur place lors des qualifications. Chez les hommes, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer se retrouvent dans la même moitié de tableau :

Dans le tournoi féminin, les deux dernières gagnantes de Roland Garros, Ashleigh Barty (2019) et Iga Swiatek (2020), se retrouvent également dans la même partie de tableau :

Dans le tableau masculin, Rafael Nadal, vainqueur l'an passé et qui a remporté récemment le tournoi de Rome, visera un quatorzième sacre sur la terre battue de Roland-Garros, mais devra sans doute composer à nouveau avec la concurrence de Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev et la nouvelle génération, emmenée par Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste en 2020, ou encore les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev. Dans le tableau féminin, la tenante du titre polonaise Iga Swiatek figurera également par les principales favorites, tout comme la n°1 mondiale Ashleigh Barty. Il faudra également surveiller la Biéloorusse Aryna Sabalenka, l'Espagnole Garbine Muguruza ou encore la Japonaise Naomi Osaka. En revanche, Roumaine Simona Halep, blessée au mollet, a dû déclarer forfait.

Cette nouvelle édition de Roland Garros aune nouvelle fois subi les aléas de la crise sanitaire : initialement planifiée du 16 mai au 6 juin, elle a finalement lieu du 24 mai (début des qualifications) au 13 juin (finale du tableau masculin), soit moins de huit mois après la fin de la précédente édition, qui s'était disputée exceptionnellement du 27 septembre au 11 octobre 2020.

Le système de billetterie de Roland Garros s'organise en plusieurs étapes : un ouverture exceptionnelle était réservée, le lundi 3 mai, de 10h à 23h, à tous les acheteurs qui avaient vu leurs billets annulés lors de l'édition 2020, puis les licenciés de la Fédération française de tennis ont bénéficié comme d'habitude d'une période de réservation prioritaire (le 5 mai, de 10h à 23h). Pour le grand public, les places à l'unité, les plus prisées, seront en vente depuis le mercredi 12 mai (10h) aux mêmes tarifs que les licenciés FFT et dans la même limite de commande, sur le site Internet dédié. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes… Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement pour cette édition 2021. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et… Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui proposera les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu, et qui va réunir pour l'occasion un casting de consultants de choix pour les commentaires des rencontres : on retrouvera notamment Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Pauline Parmentier, Arnaud Clément, Fabrice Santoro, Paul-Henri Mathieu et Patrick Mouratoglou aux côtes de Frédéric Verdier et Sarah Pitkowski. Les demi-finales et les finales seront, elles, co-diffusées.