Classement ATP : Nadal 5e, dépassé par Tsitsipas, le classement

CLASSEMENT ATP. En perdant en huitième de finale du tournoi de Rome, Rafael Nadal a été dépassé au classement par Stefanos Tsitsipas.

À une semaine de Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas, finaliste lors du Masters 1000 de Rome, gagne une place au classement ATP au détriment de Rafael Nadal, battu dès les huitièmes de finale par Denis Shapovalov. Désormais 5e mondial, l'Espagnol pourrait tirer du lourd lors du tirage au sort des Internationaux de France. Casper Ruud profite également de sa demi-finale à Rome pour grimper de deux rangs et est désormais à la huitième place, alors que Matteo Berrettini (10e), absent depuis le tournoi d'Indian Wells et forfait pour Roland, rétrograde.

De son côté, Novak Djokovic, vainqueur de son 87e titre, compte désormais près de 700 points d'avance sur Daniil Medvedev. Enfin, au delà de Gaël Monfils, 22e au classement ATP avec une place perdue, sept autres tricolores figurent dans le top 100 ATP : Benjamin Bonzi (53e, +3), Arthur Rinderknech (65e, - 2), Benoît Paire (67e, -2), Hugo Gaston (68e), Adrian Mannarino (73e, - 2), Richard Gasquet (75e, +2) et Quentin Halys (86e, +14).

Quel est le classement ATP ?

Le lundi 16 mai, Novak Djokovic reste n°1 mondial devant le Russe Medvedev. Alexander Zverev complète le podium alors que Stefanos Tsitsipas gagne une place. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Selon le tout dernier classement de la Race, l'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur de l'Open d'Australie, est en tête du classement de la Race devant son compatriote Alcaraz et Tsitsipas.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, ce sont 18 compétitions qui sont prises en compte et les points accumulés sont valables sur 52 semaines. Ainsi, par exemple, le vainqueur d'un grand chelem engrange 2000 points, le finaliste 1200 points, le demi-finaliste 720 points et ainsi de suite. Pour chaque grand tournoi les points ne sont pas les mêmes, car au masters 1000 la victoire attribue 1000 points, la finale 600 points, et la demi-finale 360.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an, mais au lieu d'être additionnés, ils sont comparés. Dans d'autres termes, la performance du joueur sur une compétition de l'année en cours est comparée à celle de la même compétition l'année écoulée. Les points obtenus sont additionnés à son total pour obtenir un nouveau total de la semaine, pour un nouveau classement qui sort chaque lundi.