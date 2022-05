Classement WTA : Iga Swiatek creuse l'écart, Ons Jabeur passe 6e

CLASSEMENT WTA. Finaliste à Rome après sa victoire à Madrid, la Tunisienne Ons Jabeur progresse d'une place.

À l'image d'un Carlos Alcaraz chez les hommes, la Tunisienne Ons Jabeur ne cesse de progresser dans la hiérarchie mondiale. Après sa victoire au Masters 1000 de Madrid, la joueuse a enchaîné avec une finale à Rome et est désormais à la 6e place au classement WTA du lundi 16 mai. Une progression constante depuis plusieurs semaines qui la positionne comme l'une des joueuses à suivre pour le prochain Roland-Garros qui débute le 22 mai pour le tableau principal.

Vainqueur à Rome, la Polonaise Iga Swiatek confirme qu'elle est bien la nouvelle patronne du circuit et consolide sa place de numéro 1 mondial avec plus de 2 000 points d'avance sur sa dauphine Barbora Krejcikova. Notons que Bianca Andreescu, quart de finaliste en Italie, poursuit sa remontée au classement WTA et est désormais 72e (+ 18 places). Enfin, Alizé Cornet (40e, -1 place) reste la numéro 1 française. Caroline Garcia (73e, - 2), Océane Dodin (94e, -1), Clara Burel (95e, -12) et Diane Parry (96e) sont les autres joueuses françaises présentes dans le top 100.

Iga Swiatek est numéro 1 mondiale. La Polonaise devance la Tchèque Barbora Krejcikova et l'Espagnole Paula Badosa. Le classement :

Titrée à Indian Wells, à Miami, à Doha et à Stuttgart cette saison, Iga Swiatek devance la Tunisienne Ons Jabeur, sacrée à Madrid et qui gagne 10 places à la Race. L'Espagnole Paula Badosa complète le podium. Le classement :

Contrairement au classement WTA "classique" actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de la WTA Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Informatisé à partir de 1973, le classement WTA est actualisé chaque lundi, hormis pendant les tournois du Grand Chelem depuis le 3 novembre 1975. Le classement WTA qui suit les principes et les règles décrétées par la WTA, est cumulatif sur une période de 52 semaines, c'est-à-dire déterminé par la quantité de tournois joués pendant les 52 semaines ainsi que les meilleurs résultats obtenus sur cette période et fixé à seize tournois pour déterminer le classement WTA d'une joueuse de simple.

Ce classement inclut les points obtenus durant les quatre tournois du Grand Chelem, les points gagnés pendant les tournois de la catégorie Premier Mandatory, ceux des deux meilleurs résultats parmi les tournois de la catégorie Premier 5 pour les joueuses membre du top 20 et les points obtenus au Masters (tournoi où les huit meilleures joueuses de la saison en cours s'affrontent).