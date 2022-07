Classement WTA : Jabeur recule de trois places, le classement

CLASSEMENT WTA. Finaliste à Wimbledon, Ons Jabeur chute de trois places et occupe le cinquième rang. Titrée sur le gazon londonien, Elena Rybakina reste 23e. À noter la disparition au classement de Serena Williams.

Nouveau classement WTA ce lundi 11 juillet après Wimbledon où aucun point a été distribué. Finaliste du Grand Chelem londonien, Ons Jabeur sort du podium et perd 3 places. La Tunisienne est désormais 5e du classement où Iga Swiatek occupe toujours la tête. Anett Kontaveit (2e, +1) redevient la dauphine de la Polonaise alors que Maria Sakkari (3e, +2) fait son retour sur le podium. Titrée à Wimbledon, Elena Rybakina reste 23e mondiale alors qu'elle aurait pu faire son entrée dans le top 10. Eloignée des terrains pendant plus d'un an, Serena Williams a fait son retour à WImbledon (élimination au premier tour contre Harmony Tan). Ejectée du classement WTA, l'Américaine devrait disputer l'US Open (29 août - 11 septembre).

Du côté des Françaises, elles ne sont plus que quatre dans le top 100 : Alizé Cornet perd une place (38e, -1) et reste la numéro 1 française, Caroline Garcia (48e, +7), Diane Parry (77e), Océane Dodin (77e, +7). Après avoir chuté de onze places, Clara Burel (106e, -11) sort des cent premières places.

Iga Swiatek est numéro 1 mondiale. La Polonaise devance l'Estonienne Anett Kontaveit et la Grecque Maria Sakkari. Le classement :

Titrée à Roland-Garros, Rome, Indian Wells, à Miami, à Doha et à Stuttgart, cette saison, Iga Swiatek devance la Tunisienne Ons Jabeur, sacrée à Madrid et Berlin. Demi-finaliste à Berlin, Coco Gauff complète le podium à la Race. Le classement :

Contrairement au classement WTA "classique" actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de la WTA Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Informatisé à partir de 1973, le classement WTA est actualisé chaque lundi, hormis pendant les tournois du Grand Chelem depuis le 3 novembre 1975. Le classement WTA qui suit les principes et les règles décrétées par la WTA, est cumulatif sur une période de 52 semaines, c'est-à-dire déterminé par la quantité de tournois joués pendant les 52 semaines ainsi que les meilleurs résultats obtenus sur cette période et fixé à seize tournois pour déterminer le classement WTA d'une joueuse de simple.

Ce classement inclut les points obtenus durant les quatre tournois du Grand Chelem, les points gagnés pendant les tournois de la catégorie Premier Mandatory, ceux des deux meilleurs résultats parmi les tournois de la catégorie Premier 5 pour les joueuses membre du top 20 et les points obtenus au Masters (tournoi où les huit meilleures joueuses de la saison en cours s'affrontent).