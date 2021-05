Jonathan qualifié en finale de Koh Lanta, sa "victoire amère"

JONATHAN KOH LANTA – Le moniteur d'escalade est le premier candidat à se qualifier pour la finale sur les poteaux de Koh Lanta : les armes secrètes. Retour sur son épreuve d'orientation.

Après 1 heure et 10 minutes de recherche lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan est le premier candidat à avoir trouvé le poignard synonyme de victoire et de qualification pour l'épreuve des poteaux. Pour autant, c'est une qualification dont il n'a pas apprécié tous les paramètres. On le sait, il vaut mieux parfois éviter d'être trop fair-play durant l'épreuve d'orientation pour assurer sa qualification. Objectif : plutôt chercher dans la même zone qu'un candidat plus avancé que soi. C'était le cas de Laure, en possession de l'information cruciale de la direction dans laquelle il fallait chercher, tandis que Jonathan a fait le pari de suivre Laure plutôt que de faire un aller-retour à la table d'orientation et risquer de perdre beaucoup de temps.

En pleine épreuve, Jonathan s'est d'ailleurs exprimé sur la question face à la caméra, annonçant effectivement que ce n'était "pas très fair-play" et allant même jusqu'à se confondre en excuse auprès d'une Laure furieuse. Toujours est-il que Laure a été très en difficultés face à sa boussole, ce qui a permis à Jonathan de tenter le tout pour le tout et d'aller dans une direction opposée. C'est là qu'il a trouvé le premier poignard de l'épreuve d'orientation. Face à Denis Brogniart cependant, le moniteur d'escalade a expliqué qu'il s'agissait en réalité d'une "victoire amère" car, d'après lui, "j'aurais largement eu le temps de revenir à la table d'orientation et de la gagner propre". Quoi qu'il en soit, il est désormais qualifié pour l'épreuve des poteaux de Koh Lanta et devra donc se montrer en mesure de remporter la saison aussi bien durant l'épreuve que face au jury final qui prendra probablement en compte ce fait de jeu durant l'orientation.