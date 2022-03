Stéphanie éliminée de Koh Lanta : "Je me suis sous-estimée" [INTERVIEW]

Croupière de poker, Stéphanie savait qu'elle devrait lutter contre ses adversaires sur le plan stratégique dans Koh Lanta. Eliminée au bout de l'épisode 5, elle nous raconte son parcours en interview.

Consciente de ses limites, peut-être trop, Stéphanie a été éliminée lors de l'épisode 5 de Koh Lanta, le totem maudit diffusé le 22 mars 2022. Croupière de poker dans la vie, la candidate de 35 ans comptait sur son mental pour aller loin dans l'aventure, elle a fini par quitter le camp des Jaunes qui la considéraient trop peu fiable physiquement. Pour autant, Stéphanie n'a que peu eu l'occasion de prouver sa valeur sportive puisqu'elle a tiré trois fois la boule noire, la mettant hors jeu durant autant d'épreuves. Côté survie, elle aura cependant été une des rares candidates à faire du feu cette saison. Lors de l'épisode 4, elle a eu de la chance en tirant la boule blanche face à Benjamin, éliminé au bout du suspense dans un conseil sous tension. Opposée au trio des ex-Bleus sur le camp, Stéphanie a joué fièrement son coup mais n'aura pas réussi à rester plus longtemps aux Philippines. Elle nous raconte son parcours dans Koh Lanta 2022.

Pourquoi avoir choisi de participer à Koh Lanta ?

Je rêvais de participer à Koh Lanta parce que j'adore l'aventure. J'ai une liste des 101 choses à faire avant de mourir (rires) du coup je passe ma vie à essayer de faire des choses un peu exceptionnelles parce que la vie est courte. Faire Koh Lanta, c'est le rêve de ma vie. Je pense que c'est l'aventure ultime.

Dans quel état d'esprit êtes-vous arrivée dans l'aventure ?

C'était compliqué parce que j'étais encore choquée parce que je pensais vraiment que je ne serais jamais prise. Je suis arrivée en n'étant pas prête dans ma tête et puis je me suis retrouvée sur un bateau avec que des golgoths donc j'étais un peu flippée, pour ne pas dire terrorisée. Je les ai vus tous arriver avec leurs gros muscles, leurs abdominaux et leur "Bonjour, je suis champion de France de machin et de bidule"... Je me sentais comme une toute petite chose.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

Je reviens beaucoup sur les nuits parce que je suis quelqu'un qui adore son sommeil. J'adore aussi manger mais les nuits ont été particulièrement horribles parce qu'il pleut tout le temps, les vêtements sont mouillés, parce qu'on était obligés de dormir sur des bambous à cause des serpents donc on ne pouvait pas dormir à plat sur le sol. Dormir une heure par nuit pendant presque 15 jours a été horrible.

Quel souvenir garderez-vous de cette aventure ?

Il y a le feu ! Être celle qui a fait le feu cette année dans Koh Lanta est une très grande fierté pour moi. J'ai adoré que ma petite Anne-So m'appelle la reine du feu. C'est vraiment un bon souvenir.

Vous avez été frappée par la boule noire à plusieurs reprises. Ça a dû être une grande frustration pour vous.

Tout mon entourage me fait des blagues sur la boule noire. C'est vrai que dans la vie je suis un peu poissarde donc je l'ai un peu vu venir mais je ne pensais pas que ça se répéterait autant. J'ai eu trois boules noires d'affilée et j'ai été arrêtée par le médecin une fois donc j'ai raté quatre épreuves. Au moins j'ai tiré la bonne boule au conseil face à Benjamin. L'enchaînement de boules noires m'a un peu précipitée vers la sortie. En tout cas, ça fait beaucoup marrer les gens que ça soit la croupière qui tire les boules noires.

Ces coups du sort vous ont coûté votre aventure ?

Oui. J'avais besoin de me prouver dans cette aventure. Je m'étais beaucoup enfoncée en leur disant que je n'étais pas sportive et que j'étais moins bonne que les autres alors que ce n'était pas forcément le cas. En m'étant tiré cette balle dans le pied, j'avais doublement besoin de montrer en épreuves que je n'étais pas du tout la nulle qu'ils imaginaient. Et le fait de m'empêcher de me prouver à chaque épreuve, ça m'a complètement conduite vers la sortie.

Ça explique aussi pourquoi vous avez été très active sur le camp, notamment quand l'équipe obtient le kit de pêche ?

Oui et non. Pêcher au harpon, c'est un truc que je voulais absolument faire sur Koh Lanta. Je trouve ça absolument génial. Après coup, maintenant je sais à quel point c'est dur physiquement. Armer un harpon, il n'y a que les hommes qui ont réussi à le faire, et pas tous ! C'était vraiment physique, je ne pensais pas. J'étais hyper excitée de pouvoir utiliser le harpon. J'étais comme une enfant avec un nouveau jouet. Je voulais absolument le faire. Je suis arrivée sur Koh Lanta en disant "les gars, cette année s'il y a un harpon c'est pour moi." C'était un rêve. Mais oui, j'étais doublement active sur le camp en faisant le feu, en allant chercher de la nourriture parce que j'adore la survie mais aussi parce que, n'étant pas présente dans les épreuves, il fallait que je leur montre que j'étais utile. Je me suis doublement démenée pour ça.

Pour vous sauver, vous avez aussi tenté l'aspect stratégie. Pointer du doigt le trio bleu venait d'un véritable danger que vous ressentiez ou c'était purement une stratégie pour vous sauver ?

Quand je monte la stratégie contre les Bleus, je faisais d'une pierre trois coups. D'un côté, je me sauve moi, parce qu'il faut bien éliminer quelqu'un d'autre que soi. D'un autre côté, je trouvais que ce trio bleu était beaucoup trop proche, beaucoup trop entre eux et beaucoup trop dangereux. Et, icing on the cake, je n'avais pas d'affinités avec Alexandra donc c'est sûr que c'était un combo gagnant pour moi.

On sent Yannick assez réceptif à l'idée. Avant le conseil, vous pensiez avoir une chance de rester ?

J'avais beaucoup d'espoirs avant le conseil. J'en ai parlé à qui voulait l'entendre. A part Yannick qui m'avait dit "c'est vrai, tu as raison" et Anne-So qui hésitait parce qu'elle voulait garder des sportifs dans l'équipe et les deux autres qui avaient été évasifs... J'avais clairement de l'espoir.

Les tensions apparaissent de plus en plus sur le camp jaune. Vous les avez ressenties vous aussi ?

Etonnamment, non. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé au conseil justement parce que le trio bleu était très secret, très entre eux et très soudés. Du coup, ils se parlaient entre eux. Donc ça n'était pas sorti le coup du Yannick qui les agace. Ce genre de tensions là, je ne les ai pas vues venir, d'autant que je n'étais pas sur le camp quand ça a pété. J'étais en train de chercher un collier dans une grotte donc j'ai raté toute l'action, j'étais un peu dépitée. J'ai compris en rentrant sur le camp qu'ils s'étaient fighté et qu'ils avaient dit à Yannick qu'il n'était pas actif et qu'ils n'avaient pas envie qu'il donne des ordres. Ça, je l'ai bien su mais de là à ce qui s'est dit au conseil... qu'Olga dise qu'elle ait peur, je ne l'ai pas vu venir.

Et vous quel était votre sentiment vis-à-vis de Yannick ?

Moi, je suis team Yannick. Je suis pote avec lui depuis le jour 1, je l'adore. On a le même âge, on est des grandes gueules. On s'est entendus tout de suite. Ce mec-là, il est plein de bienveillance, de gentillesse et je ne vois vraiment pas ce qui pourrait faire peur chez Yannick. Je comprends qu'il soit impressionnant, parce que c'est un sacré morceau ce garçon ! Mais au niveau du caractère, il est tellement gentil que j'avoue je n'ai pas compris.

On le voit d'ailleurs, il est surpris de tout ce déballage au conseil. Comme vous, j'imagine.

Clairement, pauvre Yannick ! Même moi j'étais un peu abasourdie. Après coup, dans ma tête, je me suis dit que j'aurais dû le défendre. Mais c'est difficile de défendre quelqu'un et de dire à une Olga "non, tu ne dois pas ressentir ça." Les gens ressentent ce qu'ils ressentent. On n'est pas dans leurs baskets, on n'est pas dans leur tête, je n'ai rien à dire à ce niveau là. C'est vrai que, le pauvre, je comprends qu'il soit tombé des nues. Le mec est ultra impliqué, motivé. C'est le mec qui est là pour l'équipe, pour qu'on soit les meilleurs et même quand on perd, il est hyper bienveillant. Je pense qu'il a dû être choqué.

Avez-vous des regrets dans votre aventure ?

J'ai un gros regret, c'est celui de ne pas avoir été stratège, d'être arrivée en disant que j'étais nulle et que j'étais moins forte que tout le monde. Si j'avais tenu un discours opposé, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin.

Au final, vous avez eu un comportement à l'opposé de celui d'Alexandra qui, selon vous, s'est beaucoup mise en avant auprès des autres. Vous auriez pu faire la même chose ?

Si on me remet au même endroit avec les mêmes émotions, je referais la même connerie. C'est sûr que ça ne me ressemble pas d'arriver en disant "moi, je suis forte en ça, ça et ça" mais c'est sûr que ç'aurait été beaucoup plus intelligent. Il aurait fallu faire ça dans Koh Lanta. C'est là où j'ai été très naturelle et pas assez dans le jeu. C'est dommage mais j'aime bien le fait d'avoir été naturelle parce que les gens me reconnaissent à l'écran. C'est cool. J'avais peur que ma famille n'aime pas ce que ça rende à l'écran mais ils m'ont dit "oh si, c'est toi, on t'a reconnue !" Je suis contente qu'on voit mon caractère et qui je suis. Par contre, je n'ai pas été intelligente sur le côté tactique. C'est sûr qu'une Alexandra qui s'est vachement mise en avant. Même un Yannick, hein. Ce sont des gens qui se mettent vachement en avant. Elle a été forte parce que quand Anne-Sophie me disait "non mais Alexandra, j'hésite parce qu'elle est quand même très forte". Moi, j'étais là, je lui disais "mais Anne-So, Alexandra elle est forte en nage et les épreuves de nage sont passées. Et puis elle nous a fait perdre deux épreuves !" Je ne comprenais pas pourquoi ils disaient ça. Elle ne sait pas faire du feu, elle ne sait pas construire de cabane. Je leur disais "mais pourquoi vous n'arrêtez pas de répéter qu'elle est forte ?" Maintenant que j'ai le recul, je comprends qu'elle passait ses journées à dire qu'elle était forte. Mon regret c'est de m'être sous-estimée et de l'avoir dit à voix haute.

L'aventure Koh Lanta vous a-t-elle apporté ce que vous recherchiez avant de partir ?

Au niveau aventure, oui, à 100%. Je voulais vivre quelque chose d'hors norme et franchement je l'ai vécu. Le fait d'avoir tenu deux semaines comme ça dans l'aventure, c'est énorme. J'avais peur de tenir moins longtemps. Avec les conditions météo, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un vrai Koh Lanta. Les gens nous charrient avec notre confort mais, attendez, vous n'avez pas vécu le millième de ce qu'on a vécu avant. Je suis contente, j'ai vécu une aventure de dingue. Ça a été dur. Je suis très contente de l'avoir vécu. Ça m'a donné des infos sur moi-même qui m'ont beaucoup plu.