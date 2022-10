Laure Balon : qui est la prof d'expression scénique de la Star Academy ?

LAURE BALON. Laure Balon a été présentée samedi 15 octobre sur TF1 comme la professeur d'expression scénique de la Star Academy. Qui est celle qui sera chargée des fameux débriefs et succèdera à Raphaëlle Ricci ?

C'est l'un des cinq membres du jury de la nouvelle Star Academy sur TF1 ! Laure Balon sera chargée du rôle de professeur d'expression scénique auprès des 13 candidats de cette Star Academy 2.0. Ce statut est toujours très suivi lors de la Star Academy, notamment lors des fameux débriefs des primes du samedi soir, incarnés à l'époque par Raphaelle Ricci crainte par de nombreux candidats !

Laure Balon est interprète et actrice et pourra donc apporter sa science de la scène et du jeu aux apprentis artistes. Du théâtre à la comédie musicale, elle a de nombreuses cordes à son arc. Outre le chant, elle a joué dans de nombreuses pièces au théâtre comme dans la version française de West Side Story mais aussi dans des productions comme Les Misérables. Les téléspectateurs attentifs de TF1 ont pu également l'apercevoir dans plusieurs téléfilms et séries comme Sauveur Giordano ou une Famille Formidable.