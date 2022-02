Céline éliminée de Koh Lanta : "Ce conseil était un peu injuste" [INTERVIEW]

Elle n'aura pas eu l'occasion de faire ses preuves dans Koh Lanta le totem maudit, Céline est la deuxième éliminée de la saison. Capitaine de l'équipe violette, elle a fait les frais du conseil. En interview, elle se livre sur son parcours dans Koh Lanta 2022.

Infirmière libérale de 41 ans, Céline a participé à Koh Lanta : le totem maudit pour prendre du temps pour elle après avoir beaucoup pensé aux autres durant la période de la pandémie. L'habitante du Val-d'Europe en Seine-et-Marne a malheureusement été éliminée lors du premier épisode après le conseil d'élimination qui a frappé l'équipe violette. Elle en avait pourtant été désignée cheffe par Jean-Philippe et Alexandra, les deux capitaines des équipes adverses. Après Lili, éliminée lors d'un conseil immédiat après l'épreuve d'immunité, Céline est donc la deuxième éliminée de la saison. Elle revient pour nous en interview sur son aventure trop brève.

Pourquoi avez-vous choisi de participer à Koh Lanta ?

C'est un rêve que j'avais. J'avais déjà postulé en 2005. J'étais jeune, j'avais 25 ans ! 17 ans après, à mes 40 ans, je me suis dit qu'il était temps que je tente une dernière fois d'envoyer ma candidature. On sait jamais, c'est le moment. C'est le dernier moment surtout, parce que je me voyais pas le faire après. C'était un rêve que j'avais mis en suspens et que j'ai eu envie de retenter en envoyant ma candidature et j'ai cette chance d'avoir été prise.

Dans votre portrait, vous dites que vous aviez envie de penser à vous après avoir beaucoup pensé aux autres. C'était ça votre logique ?

Le Covid nous a grandement mis à contribution [Céline est infirmière dans la vie, ndlr]. J'avais peut être l'envie de dire "c'est bon, j'ai donné assez pour tout le monde et j'ai envie de faire un truc qui n'est que pour moi, qui me plaît et que je désirais faire depuis toutes ces années." C'était le moment ou jamais.

Dans quel état d'esprit êtes-vous arrivée dans l'aventure ?

J'étais super motivée. Laisser son boulot et ses enfants n'est pas évident non plus. On se pose des questions mais j'étais super motivée pour gagner.

"Le rôle de cheffe ne m'a pas apporté du bien"

Les deux autres chefs d'équipe vous choisissent comme cheffe de l'équipe violette. Vous dites d'ailleurs tout de suite que vous n'êtes pas ravie de cette décision. Vous avez compris leur geste ?

J'étais super contente ! (rires) Non, on va dire que c'est une énorme surprise pour moi parce que je ne m'étais jamais mis en tête qu'un jour dans ma vie je serais cheffe d'une équipe dans Koh Lanta. A vrai dire, quand ça m'arrive, c'est un coup de massue. Je suis complètement perdue. Je me dis "qu'est-ce que je vais faire de ce rôle ?" C'est pas du tout un rôle que j'ai étudié. Moi j'étais partie pour l'aventure mais le rôle de chef ne m'était jamais venu en tête. Et ça s'est vu, je n'étais pas ravie.

Après coup, on vous a vue prendre ce rôle à cœur.

Pas le choix, il fallait que je le prenne parce que sinon on l'aurait pris à ma place. Après, je le prends un peu version maman autoritaire et ça ne le fait pas complètement. A vrai dire, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que je pensais. Donc je donne un peu des tâches à chacun. Ce rôle ne m'a pas forcément apporté du bien.

C'est ce rôle de cheffe qui a précipité votre chute ?

On va dire que ça ne m'a pas aidée. Après, je pense qu'il y a aussi un peu des préjugés physiques. On a tellement peu de temps pour se connaître qu'il fallait choisir vite et on choisit par, malheureusement, les a prioris. Je n'ai pas eu le temps de démontrer qui j'étais. En même temps, je me dis que je n'ai perdu ni au premier jeu ni au deuxième. C'est un peu injuste mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parte. Je suis la deuxième à partir parce que la pauvre Lili a pris plus cher que moi. Et après d'autres partiront donc il faut bien un début de jeu. Malheureusement, j'ai fait un début de jeu un peu contre moi.

Avant le conseil, Stéphanie explique à Matteo que vous lui auriez dit de bien faire son sac. Cela faisait partie de votre stratégie du faux collier ?

Oui, bien sûr. C'est aussi pour ça que, quelque part, je suis partie sans l'être puisque le faux collier est resté gentiment dans le sac de ma coéquipière Setha et j'espère qu'elle ira loin avec. Je vais découvrir ça avec vous !

Vous semblez vous être rapidement rapprochée de Setha. Vous étiez sur la même longueur d'ondes ?

Je pense que notre rôle de mamans et notre quotidien ont fait qu'on a tout de suite senti quelque chose en nous. C'est vraiment un truc très fort qu'on ne s'explique pas. On en a encore parlé à notre retour. C'est une entente qui s'est faite et qui ne s'explique pas. Des fois, il y a des liens avec des gens dans votre vie, on ne sait pas pourquoi mais ces gens-là il fallait qu'ils soient là à ce moment-là et ça soude, ça crée des liens rapides. C'est surprenant même.

Vous êtes toujours en contact ?

Ouais.

"Je pense que l'équipe violette n'a pas mérité ce conseil"

Dans l'épisode 1, vous faites tout pour faire croire que vous avez un collier et vous essayez de diriger les votes contre Stéphanie. Pourquoi Stéphanie plutôt qu'un autre candidat ?

Les autres étaient un peu intouchables. Les garçons étaient très soudés entre eux, Anne-So était très proche des garçons. Il n'y avait un peu que Stéphanie qui pouvait éviter à moi ou Setha de sortir. Malheureusement, c'était elle ou nous deux. C'est pour ça que ça s'est joué comme ça. Je pense que mon équipe violette n'a pas mérité ce conseil et on était tous dépités d'y aller. Je crois que tout le monde a voté contre son gré. C'est mon nom qui est sorti mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. En même temps, on n'a pas perdu cette épreuve de l'élastique non plus donc c'était un conseil un peu injuste. Mais ça fait partie du jeu !

Au moment du conseil, vous pensiez que la stratégie du faux-collier allait vous mettre en sécurité ?

Je ne savais pas trop mais je savais que c'était moi ou Setha donc quoi qu'il se serait passé, je savais que je serais déçue. C'est le destin. C'est comme ça que ça devait démarrer. Je pense qu'il y a des gens qui risquent d'être un peu déçus ce soir. Après, je suis allée au bout de mon rêve. J'ai été jusque là-bas, je n'ai pas abandonné. J'ai été malheureusement victime des règles de jeu un peu rudes cette année. Deux sorties dans un épisode, ça fait un peu mal.

Vous avez ciblé Stéphanie après le conseil. Vous disiez tout à l'heure que c'était tombé sur elle parce que vous n'aviez pas le choix mais vous aviez quand même des choses à lui reprocher...

Non, après c'est des petites choses qui se sont passées sur le camp mais rien de bien grave. Ça fait qu'à ce moment-là on est frustrés et qu'il faut que ça sorte sur quelqu'un et puis voilà. Mais rien de grave. On ne peut pas plaire à tout le monde et des fois on n'est pas d'accord et là c'est une élimination donc disons que j'ai craché ma petite colère sur Stéphanie mais il n'y a rien de méchant contre elle.

Vous dites que l'équipe violette va regretter de vous avoir éliminée. Pour quelles raisons ?

Quelque part, j'ai l'impression de pas avoir pu démontrer mes capacités sportives, parce qu'on m'a cataloguée comme non sportive dès le début, donc super... Mais je n'ai pas pu montrer qui j'étais et c'est une frustration qui me fait dire qu'ils loupent quelqu'un de bien et qui aurait été hyper motivé. Je pense que tout le monde a ses chances dans ce jeu et je me défends en disant "dommage pour vous, j'aurais pu apporter des choses sympas."

"J'aurais voulu ne pas être cheffe"

Est-ce que vous avez des regrets dans cette aventure ?

Non parce que je n'ai pas demandé ce qui m'est arrivé. J'aurais voulu ne pas être cheffe, déjà. Après, mon regret serait peut être la composition de mon équipe et encore je ne suis même pas sûre. En fait, je n'ai pas envie de refaire l'aventure parce que de toute façon elle est faite comme ça et qu'avec des si je pourrais me retourner la tête 10 000 fois. C'est comme ça et puis c'est tout. Il faut accepter. Je me dis aussi que je n'ai rien perdu parce que j'ai fait toutes les épreuves et après, malheureusement, un nom doit sortir et c'est celle qui paraissait la moins sportive et la cheffe qui est sortie. Ils ont viré leur cheffe et puis c'est tout.

L'aventure Koh Lanta vous a-t-elle apporté ce que vous recherchiez ?

Ça m'a redonné de la confiance en moi et puis ça m'a permis d'arrêter de fumer, ce qui est quand même énorme. Ça m'a ramenée à l'essentiel. Déjà, le Covid m'avait ramenée à mes proches. Mais le fait d'être là-bas sur l'île sans connexion, sans téléphone et d'être vraiment entre humains, ça m'a montré que ce qui me manquait le plus là-bas c'était le contact humain. Quand je suis rentrée, j'ai tout de suite eu envie de revoir les gens et pas par téléphone.