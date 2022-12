Sylvie Tellier : tensions, projets... Les raisons de son départ de Miss France

Sylvie Tellier quitte officiellement l'organisation Miss France lors de l'édition 2023, ce samedi 17 décembre à Châteauroux. Alors que des tensions étaient rapportées en coulisse, l'ancienne Miss a évoqué de nouveaux projets.

Sylvie Tellier et Miss France, c'est terminé. La reine de beauté élue en 2001 a annoncé en août dernier quitter l'organisation dans laquelle elle travaillait depuis 17 ans. Officiellement, elle part pour se consacrer davantage à ses activités entrepreneuriales et tourner une nouvelle page de sa vie. "J'ai des projets plein la tête, j'ai envie de faire plein de choses", détaillait-elle sur Instagram. Sylvie Tellier passe officiellement le flambeau à Cindy Fabre lors de l'élection Miss France 2023, ce samedi 17 décembre 2022 à Châteauroux.

Mais officieusement, des tensions en coulisse ont été rapportées ces derniers mois avec Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France. La conférence de presse de présentation de cette année 2023 a d'ailleurs dégénéré lorsqu'Alexia Laroche-Joubert lâche que Sylvie Tellier "n'a jamais travaillé sur l'émission", ce qui a provoqué la colère de la principale intéressée. Alexia Laroche Joubert a regretté plus tard, une erreur de sémantique. "Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est en tension", balaye toutefois Sylvie Tellier auprès du Parisien.

Sylvie Tellier a aussi avoué que le changement des règles de sélection des candidates de Miss France (les mères de famille autorisées, les tatouages,...) a impacté sa décision de partir : "Je n'étais pas d'accord sur le changement de règles (les mères de famille autorisées, tout comme les tatouages entre autres) et je me suis pris une claque en début d'année avec la mort de Jean-Pierre Pernaut. Il faisait partie de mon équipe et cela a été mon guide." Quoi qu'il en soit, les adieux de Sylvie Tellier à l'organisation Miss France promettent d'être forts en émotion ce samedi.