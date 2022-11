"Danse avec les stars : Billy Crawford, Stéphane Legar ou Carla Lazzari gagnant en finale ? Le direct"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Ce soir, TF1 diffuse la grande finale de Danse avec les Stars saison 12. Billy Crawford, Carla Lazzari et Stéphane Legar s'opposent sur le dancefloor pour le titre de gagnant de cette nouvelle saison. Suivez notre direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:00 - Avec qui les finalistes de DALS dansent-ils ? Dans une émission comme Danse avec les stars, le travail des candidats est tout aussi important que leur partenaire sur le dancefloor. Car ce sont les danseurs professionnels qui les côtoient tout au long de la semaine d'entrainement. Une bonne alchimie entre les deux danseurs est capitale pour se comprendre mais aussi aller loin dans la compétition. Durant la finale, Billy Crawford dansera avec Fauve Hautot, qui a déjà remporté 3 titres avec ses partenaires dans les saisons 3, 10 et 11. Si le duo l'emportait ce soir, Fauve Hautot égalerait ainsi le record de 4 victoires de Denitsa Ikonomova. Carla Lazzai, quant à elle, danse avec un des nouveaux danseurs de cette saison : Pierre Mauduy. Stéphane Legar, de son côté, danse avec Calisson Goasdoué, sa partenaire depuis le début de l'émission bien que, lorsqu'elle s'est blessée, le chanteur ait dansé avec Candice Pascal durant trois semaines le temps qu'elle se remette d'applomb. 17:29 - Qui sont les trois finalistes de DALS 2022 ? Ils étaient douze candidats début septembre au moment de la première émission de Danse avec les stars 2022. Ils ne sont désormais plus que trois à pouvoir encore rêver de remporter le titre de meilleur danseur de la saison : Billy Crawford, Carla Lazzari et Stéphane Legar feront du dancefloor leur scène durant cette finale de DALS saison 12 avec en tête le sacre bien sûr mais aussi le plaisir de danser pour la dernière fois en direct devant le public français sur TF1. 17:01 - La finale de Danse avec les stars, c'est ce soir ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct dédié à la finale de Danse avec les stars 2022. Ce soir, à partir de 21h10, TF1 diffuse l'ultime prime de son concours de danse. La finale oppose trois candidats : Stéphane Legar, Carla Lazzari et Billy Crawford. Au terme de ce dernier épisode, le podium de la compétition sera déterminé et seul un de ces trois candidats sera nommé grand gagnant de DALS saison 12. Tout au long de la soirée, vous pourrez suivre dans notre direct les détails de cette finale et les informations à savoir sur l'événement sur TF1.

fiche programme

Comme à son habitude, TF1 a officialisé le casting de la prochaine saison de Danse avec les stars au courant de l'été 2022. On y retrouve douze personnalités, six hommes et six femmes dont Florent Peyre, Amandine Petit, Clémence Castel ou encore Anggun. Découvrez les candidats et les éliminés de la saison 2022 de Danse avec les stars ci-dessous :

Le jury de Danse avec les stars change pour son édition 2022. François Alu et Chris Marques rempilent, tandis que Bilal Hassani, finaliste de la saison 11, et Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile à l'Opéra de Paris rejoignent le quatuor de jurés. Lorsque Chris Marques a dû s'absenter pour cause de Covid, le 16 septembre 2022, il a été exceptionnellement remplacé par Jean-Marc Généreux.

Danse avec les stars est diffusé tous les vendredis soirs sur TF1. Si vous ne pouvez pas voir l'émission lors de sa diffusion télévisée, sachez qu'il est possible de retrouver l'épisode de la semaine en replay sur le site et l'application de MyTF1. Il suffit d'avoir un compte gratuit pour voir, dès le lendemain de sa diffusion, Danse avec les stars en replay.

Cette année encore, DALS fait les belles heures de TF1 pour la rentrée et la fin de l'année. En effet, c'est le 9 septembre 2022 que le premier prime de Danse avec les stars 2022 a été diffusé. L'émission est, depuis, diffusée tous les vendredis jusqu'à la finale qui sacrera le duo qui succédera à Tayc et Fauve Hautot, vainqueurs l'an dernier.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Danse avec les stars 2022 n'a pas encore livré son verdict et nous ne savons pas encore quel candidat a été sacré gagnant de cette saison 12 de DALS. Pour rappel, l'année dernière, c'est Tayc, qui dansait en duo avec Fauve Hautot, qui avait été sacré grand gagnant. Il avait affronté au cours de la finale le 26 novembre 2021 Bilal Hassani-Jordan Mouillerac et Michou-Elsa Bois. Le gagnant s'est imposé avec 56% des voix du public.