"Demain nous appartient du mercredi 22 mars 2023 : Chloé et Alex agressés, spoilers"

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1388 de Demain nous appartient diffusé le 22 mars 2023, le meurtrier se cache au domicile des Delcourt et les menace à leur retour. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 21 mars 2023 à 19h20] Dans l'épisode 1388 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 22 mars 2023, au commissariat, Lisa poursuit son enquête sur le tueur en série et trouve des indices troublants concernant le Dr Aaron Leclercq qui semble être lié à plusieurs affaires d'assassinats à Sète, à Nantes et à Colombes. Elle se rend à son domicile pour l'interroger avec Sara : étonnamment, le médecin habite dans un mobil-home. Comme il est absent, Lisa décide d'y jeter un coup d'oeil, hors procédure. Elles y découvrent un DVD des "Aventures de Mina", un dessin animé que le tueur avait pris chez les Chassagne.

A l'hôpital, Chloé culpabilise après qu'Aaron lui ait dit qu'elle avait emmené Céleste un peu trop tard aux urgences. Mais le risque de surinfection est écarté. Lisa se rend à l'hôpital pour interroger Aaron mais ne trouve que Victoire, qui juge impossible que le médecin soit le tueur en série. Quand Chloé rentre chez elle, le tueur surgit, la baîllonne, puis frappe Alex et le bâillonne à son tour. Après avoir reçu de nouveaux éléments venant de Georges, Lisa décide d'aller interroger les Delcourt. Elle tombe sur le tueur qui empoigne Chloé et menace de la tuer.

Toujours à Sète, dans l'épisode de DNA du mercredi 22 mars, à l'hôpital, William s'informe sur la relation entre Soizic et Aaron. Elle lui assure qu'il ne s'est rien passé entre eux et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'avoir des relations intimes avec lui. Son seul objectif est de récupérer son ex, François avec qui, selon elle, la séparation n'est pas définitive. Après sa garde, elle se rend chez François sous un faux prétexte. Charlie rentre et se montre peu chaleureuse. Après le départ de Soizic, elle tente de faire prendre conscience à son amoureux que son ex-femme le manipule pour le récupérer. François n'abondant pas dans son sens, Charlie quitte l'appartement. Le couple se réconcilie au Spoon.

Enfin, dans l'épisode 1388 de Demain nous appartient diffusé le 22 mars 2023 sur TF1, Etienne est sorti de prison et reprend son poste de CPE au lycée. Bénédicte calme son stress mais Etienne se montre paranoïaque dans la cour du lycée et met 4 heures de retenue à Emma et Nathan, pensant qu'elle parle de lui alors qu'il parle d'une série. Quand il comprend, Etienne est dépité. Il n'a plus envie d'aller au lycée, et aimerait prendre son bateau et partir loin. Sylvain entend leur conversation et parle à Etienne du voilier qu'il vient d'acheter et qui mériterait d'être restauré. Etienne pourrait être intéressé.

DNA - fiche PROGRAMME

Synopsis - Demain nous appartient est un feuilleton quotidien diffusé sur TF1 qui suit le quotidien des habitants de Sète : leurs romances, leurs rivalités, leur vie quotidienne, mais aussi des intrigues policières et sociétales. Un spin-off, Ici tout commence, voit le jour en 2020.

Demain nous appartient est un feuilleton (comme Ici tout commence ou Plus belle la vie sur France 3) diffusé du lundi au vendredi sur TF1. Chaque soir de la semaine, les fidèles du programme peuvent découvrir un nouvel épisode. Chaque nouvel épisode est diffusé sur la première chaîne, à partir de 19h10 au programme TV, et jusqu'à 19h55.

Il n'est pas toujours aisé de suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV. Mais TF1 propose heureusement de retrouver les derniers épisodes en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1, en accès gratuit. Notons également que les épisodes de Demain nous appartient sont à voir en replay streaming sur la plateforme par abonnement Salto, accessible via mobile, tablette, Smart TV ou ordinateur.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Ingrid Chauvin : Chloé Delcourt

Alexandre Brasseur : Alex Bertrand

Solène Hébert : Victoire Lazzari

Samy Gharbi : Karim Saeed

Kamel Belghazi : William Daunier

Julie Debazac : Aurore Jacob

Emma Smet : Sofia Daunier-Jacob

Louvia Bachelier : Manon Daunier-Jacob

Maud Baecker : Anna Delcourt

Alice Varela : Judith Delcourt-Bertrand

Luce Mouchel : Marianne Delcourt-Dumaze

Juliette Tresanini : Sandrine Lazzari

Théo Cosset : Arthur Lazzari-Moiret

Anne Caillon : Flore Vallorta

Hector Langevin : Bart Vallorta

Ariane Séguillon : Christelle Moreno

Lou Jean : Betty Moreno

Arnaud Henriet : Sylvain Moreno

Camille Genau : Sara Raynaud

Marthieu Alexandre : Tristan Girad

Artemisia Toussaint : Solenne Girard

Antoine Cohaut : Ben Girard

Catherine Allégret : Jeanne Bellanger-Dumontel

Alexandra Naoum : Louise Kersal

Charles Lelaure : Xavier Meffre

Jennifer Lauret : Raphaëlle Perraud

Xavier Deluc : Sébastien Perraud

Charlotte Gaccio : Audrey Roussel

Franck Monsigny : Martin Constant

Raphaële Volkoff : Roxane Thiemen/Aurélie Doumerge

Mayel Elhajaoui : Georges Caron

Pierre Deny : Renaud Dumaze

Axel Kiener : Samuel Chardeau

Alexandre Varga : Benjamin Ventura

Camille de Pazzis : Alma Guérin

Emmanuel Moire : François Lehaut

Impatient de découvrir la suite de Demain nous appartient ? Sachez que la plateforme par abonnement Salto propose de découvrir chaque jour l'épisode du soir et du lendemain en avance. Il est ainsi possible de découvrir à quelques heures d'avance la suite de l'intrigue sans avoir à attendre trop longtemps sa diffusion sur TF1.