"Demain nous appartient : pourquoi Charlotte Valandrey quitte la série de TF1 ?"

Charlotte Valandrey, qui interprète la juge Laurence Moiret dans Demain nous appartient, a annoncé son départ prochain de la série TF1. Elle a expliqué ses raisons sur les réseaux sociaux.

[Mis à jour le 27 juillet 2020 à 14h32] C'est une page de l'histoire de Demain nous appartient qui se tourne. Présente depuis les débuts du feuilleton TF1, Charlotte Valandrey quitte officiellement la série. C'est l'interprète de la juge Laurence Moiret qui a annoncé elle-même la nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux : "DNA, c'est fini pour moi", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Dans une vidéo, également partagée sur le réseau social, la comédienne a donné plus de détails sur ce départ : "Les histoires autour de mon personnage ne se renouvelaient pas assez, j'étais absente un peu trop souvent... Donc avec la production nous avons décidé d'un commun-accord que j'allais arrêter DNA."

Charlotte Valendrey a précisé qu'on ne la "reverrait plus dans Demain nous appartient". On ne sait pas pour l'heure quelles seront les conséquences de ce départ pour la suite de l'intrigue, et surtout sur la famille du personnage (ses enfants Lucas et Arthur, mais également son ex Sandrine). Depuis plusieurs épisodes, la juge Laurence Moiret avait été condamnée et écrouée pour meurtre, justifiant sa disparition progressive des intrigues. En tout cas, l'actrice compte bien rebondir et "partir pour de nouvelles aventures où on va se revoir à travers l'écran mais d'une nouvelle façon", avant d'évoquer rapidement des projets musicaux. "En tout cas j'ai passé un très bon moment", conclut-elle dans cette vidéo, remerciant ses fans pour leur soutien.

