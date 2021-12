"Demain nous appartient : résumé en avance de la semaine du 13 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 13 décembre 2021, Sylvain découvre les vraies intentions de Renaud et Marianne. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 10 décembre 2021 à 19h20] Dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 13 décembre, les Moreno apprennent la vérité sur les intentions de Marianne et Renaud. Rappelons que les deux couples se sont beaucoup rapprochés dernièrement, à tel point que Christelle et Sylvain les considéraient comme leurs seuls vrais amis depuis qu'ils sont devenus riches. Mais ils vont vite déchanter… En effet, suite à un commentaire malencontreux de Samuel, Sylvain découvre que Renaud et Marianne sont intéressés par son argent : ils voudraient le mettre à profit pour rénover l'hôpital. Les Moreno n'ont pas dit leur dernier mot et sont bien décidés à se venger.

Toujours dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 13 décembre, Georges est plus que jamais aveuglé par ses sentiments pour Vanessa. Alors que la chef du Spoon avait menacé Victoire et exigé qu'elle ne mette plus les pieds dans son restaurant, Vanessa se plaint à Georges en se faisant passer pour une victime face à son ex trop jalouse. Georges lui propose d'aller parler à Victoire pour qu'elle comprenne qu'elle ne fait plus partie de sa vie, ce qui a l'air de plaire à Vanessa. Il lui dit même qu'il a envie qu'ils habitent ensemble ! Comment Mona prendra la nouvelle ? En tout cas, cette situation donnera lieu à une alliance inattendue entre Mona et Victoire.

Par ailleurs, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés sur TF1 à partir du 13 décembre, Anna a besoin de changer de vie et se prépare à quitter Sète pour aller vivre à Paris ! La visite de Karim lui redonne espoir, mais même si celui-ci lui avoue que ça lui fait de la peine, c'est la douche froide pour Anna quand il lui dit qu'il comprend sa décision et lui fait ses adieux. Anna va-t-elle vraiment quitter Sète ou était-ce encore une tentative pour essayer de récupérer Karim ?

Enfin, dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 13 décembre, Camille reste introuvable. Trois jours après sa disparition, il est toujours impossible d'identifier un suspect. La coupable est une des personnes qui manifestaient contre la grossophobie devant le lycée de Camille, mais ça, la police l'ignore. Combien de temps l'enquête va-t-elle encore piétiner ? Une chose est sûre, Sébastien et Xavier, fous d'inquiétude, ne vont pas lâcher les enquêteurs tant qu'ils n'auront pas retrouvé Camille.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.