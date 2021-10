ICI TOUT COMMENCE SPOILER. Dans l'épisode 244 d'Ici tout commence du jeudi 7 octobre 2021, Salomé confronte Maxime, persuadé qu'il a des sentiments pour Ambre. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 6 octobre 2021 à 18h31] Cet article contient des spoilers sur l'épisode 244 d'Ici tout commence diffusé le jeudi 7 octobre 2021 sur TF1. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence diffusé le 7 octobre 2021, Antoine, Clotilde et Claire s'opposent à ce qu'Ambre soit virée de l'Institut. Teyssier décide de tester l'étudiante pour vérifier qu'elle ne se soit pas inscrite à l'Institut uniquement par vengeance. Il la met à l'essai : réaliser un dessert, beaucoup trop technique pour elle, sinon, elle quitte l'école. Acculée, l'étudiante de première année demande l'aide de Maxime pour se préparer. Ce dernier accepte, afin de diminuer sa culpabilité par rapport à ce qu'il a fait à Jade. Mais lorsque Salomé l'apprend, elle est furieuse : elle ne comprend pas que Maxime puisse être aussi indulgent avec Ambre et de ne pas penser à ses sentiments à elle. Elle commence à s'interroger : Maxime serait-il amoureux d'Ambre ?

Egalement dans l'épisode 244 d'Ici tout commence, le 7 octobre 2021 sur TF1, Marta garde Naël pendant que Rose accompagne Jasmine voir le psychiatre. Elle est ravie de renoncer à plein d'obligations pour garder l'enfant, comme une soirée à la plage avec Charlène ou d'aider Théo durant son service. Cependant, en fin de journée, Rose apprend qu'une famille d'accueil a été trouvé pour Naël. Le bébé partira pour sa nouvelle famille d'ici vendredi prochain, au grand désespoir de Marta.

Enfin, dans Ici tout commence le 7 octobre 2021, Mehdi fait preuve d'insolence durant le cours de pâtisserie, une nouvelle fois. Sans se laisser démonter, Zacharie le met au défi, lui et les autres élèves, de réaliser un dessert créatif autour du thème du nuage. Mehdi est déterminé à prouver au professeur qu'il est capable de faire mieux que lui. C'est finalement Teyssier qui se retrouve à juger les plats des étudiants. Alors qu'il salue le travail d'Hortense et du chef pâtissier, il dézingue le dessert de Mehdi devant toute la classe. En fin de journée, l'étudiant demande des explications au directeur, persuadé que son plat était plus complexe que celui de son professeur. Teyssier le recadre direct, l'accusant de faire preuve de prétention et l'invitant à suivre avec attention les cours de Zacharie avec humilité.

En savoir plus

Ici tout commence est un feuilleton de TF1 dérivé de Demain nous appartient. Cette série propose de découvrir la vie de l'institut Auguste Armand, prestigieuse école de gastronomie située dans le Gard. Le feuilleton met en scène bon nombre de visages du groupe TF1 et notamment certains comédiens que l'on a déjà vus dans Demain nous appartient, série "mère" d'Ici tout commence. En effet, on y suit les études de Maxime Delcourt, personnage apprécié de DNA joué par Clément Rémiens, au sein de l'établissement. La série est également l'occasion de retrouver les personnages d'Antoine Myriel (Frédéric Diefenthal) principal de l'école, et Rose Latour (Vanessa Demouy) sa compagne et fille d'Auguste Armand. Faites un point sur les personnages, anciens comme nouveaux, d'Ici tout commence en lisant nos fiches de présentation dans le diaporama ci-dessous.

Synopsis d'Ici tout commence - Ici tout commence est une série spin-off de Demain nous appartient. L'intrigue se déroule cette fois en Camargue, toujours en région Occitanie. Cette nouvelle série se concentre sur les élèves et les enseignants d'une école de gastronomie. Auguste Armand, chef reconnu et fondateur de l'institut, cherche à renouer avec sa fille Rose Latour, qu'il avait abandonnée à sa mère dès l'enfance. La famille Armand ne voit pas d'un bon œil l'arrivée d'Antoine Myriel, compagnon de Rose, à la tête de l'école. Tombé follement amoureux de Salomé, Maxime Delcourt intègre l'institut en tant qu'élève.

Ici tout commence a un casting très divers. On retrouve des acteurs déjà vus dans Demain nous appartient, comme Clément Rémiens ou Vanessa Demouy. Mais la plupart du casting est composé de nouvelles têtes, parfois déjà bien connues des téléspectateurs de TF1. Retrouvez ci-dessous la distribution d'Ici tout commence :

Clément Rémiens : Maxime Delcourt

Aurélie Pons : Salomé Dekens

Vanessa Demouy : Rose Latour

Frédéric Diefenthal : Antoine Myriel

Francis Huster : Auguste Armand

Elsa Lunghini : Clotilde Armand

Catherine Marchal : Claire Guinot

Fabian Wolfrom : Louis Guinot

Agustin Galiana : Lisandro Inesta

Bruno Putzulu : Guillaume Devaut

Pierre Hurel : Jérémy Devaut

Benjamin Baroche : Emmanuel Teyssier

Sabine Perraud : Constance Teyssier

Khaled Alouach : Théo Teyssier

Pola Petrenko : Charlène Teyssier

Lucia Passaniti : Noémie Matret

Terence Telle : Gaëtan Rivière

Alizée Bochet : Ludivine Rivière

Sidney Cadot : Louane Rivière

Rébecca Benhamour : Célia Gaissac

Flavio Parenti : Vincent Gaissac

Azize Diabaté : Enzo Lopez

Julie Sassoust : Anaïs Grimbert

Nicolas Anselmo : Eliott Prevost

Sarah-Cheyenne : Elodie Larroudé

Marvin Pellegrino : Medhi Mabsoute

Sarah Fitri : Marta Guéraud

Mikaël Mittelstadt : Greg Delobel

Catherine Davydzenka : Hortense Rochemont

Lucien Belvès : Lionel Lanneau

Arsène Jiroyan : Diego Gaissac

Marina Moncade : Isabelle Gaissac

Florence Coste : Laëtitia Rigaut

Axelle Dodier : Kelly Rigaut

Virginie Caliari : Olivia Listrac

Claire Romain : Ambre Martin

Benjamin Douba-Paris : Solal Fayet

Zoi Severin : Jasmine Kasmi

Tom Darmon : Tom Azem

Kathy Packianathan : Deva Syed

Laurent Collombert : Capitaine Brassac

Ici tout commence, feuilleton de TF1, a commencé sa diffusion sur TF1 le 2 novembre 2020. Son horaire de diffusion est calé juste avant celui de Demain nous appartient, ce qui permet aux téléspectateurs d'enchaîner deux feuilletons chaque soir : Ici tout commence à 18h30 et DNA à 19h20. Tout comme la série dont elle est dérivée, Ici tout commence est diffusée du lundi au vendredi sur TF1.

S'il ne vous est pas toujours possible d'être devant votre poste de télévision à 18h30, sachez que TF1 a pensé à vous avec une offre de replay qui vous permettra de rattraper les épisodes éventuellement ratés à la télévision. Le site web myTF1.fr est une des options les plus aisées. Les épisodes sont généralement disponibles sur la plateforme jusqu'à 7 jours après leur diffusion. Si vous avez une box TV, il y a fort à parier que vous ayez également accès à TF1 Replay directement sur votre télévision. Enfin, si vous êtes abonné à Salto, vous pourrez retrouver les épisodes d'Ici tout commence sur la nouvelle plateforme de streaming par abonnement française.

Vous n'avez pas accès à une télévision pour regarder les épisodes d'Ici tout commence ? TF1 propose plusieurs options pour regarder son feuilleton en streaming sur internet. Tout d'abord, le site myTF1.fr permet de regarder la chaîne en direct au moment de la diffusion depuis votre ordinateur ou vos appareils mobiles. Le site web permet également le visionnage en replay et en streaming des épisodes que vous auriez raté. Cette option est gratuite mais n'est disponible que jusqu'à 7 jours après la diffusion de l'épisode. Enfin, vous avez également une option de streaming payante en souscrivant à l'abonnement de la plateforme Salto.

Pour tourner la série Ici tout commence, la production a choisi de poser ses bagages dans le Gard. L'institut Auguste Armand est par exemple immortalisé au château de Calvières qui se situe à Saint-Laurent d'Aigouze. Certaines scènes en extérieur sont également tournées dans les salins d'Aigues-Mortes, typiques de la Camargue. Après Sète et ses environs pour Demain nous appartient, Montpellier pour Un si grand soleil (France 2), la région Occitanie à toujours la cote, avec cette troisième série quotidienne Ici tout commence