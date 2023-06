L'une des meilleurs séries de la décennie a pris fin, et vous ne l'avez peut-être pas vue

Après avoir raflé plusieurs prix et conquis de nombreux téléspectateurs, cette incroyable série a pris fin cette semaine. Elle reste pourtant relativement confidentielle en France.

Au panthéon des meilleures séries, on retrouve des succès populaires et critiques que tout le monde, ou presque, a vu : Game of Thrones, Friends ou encore Breaking Bad en font indubitablement partie. Mais il ne faut pas occulter d'autres programmes, dont le succès d'audiences n'a peut-être pas été aussi retentissant, mais n'en restent pas moins des bijoux télévisuels, comme The Leftovers et plus récemment Succession.

Cette dernière série a pris officiellement fin ce dimanche 28 mai aux Etats-Unis (et cette semaine en France), au terme de quatre saisons et de 39 épisodes. Succession suit les membres d'une famille dysfonctionnelle à la tête d'une des plus grosses compagnie de médias du monde. Pourtant richissimes, les quatre enfants de Logan Roy espèrent chacun hériter de l'empire familial (et de l'admiration paternelle) lorsque leur père commence à avoir des problèmes de santé. Une guerre sans merci fait alors rage au sein de la fratrie, dont personne ne ressortira indemne.

En France, Succession n'engrange peut-être pas un immense succès d'audiences par rapport à d'autres anciennes productions télévisuelles citées plus haut, mais elle ne manque pas d'être suivie et commentée chaque semaine par un noyau solide de fans et de sériephiles aguerris. Elle est également louée par la critique internationale pour la finesse de son écriture et les qualités d'interprétation de chacun des acteurs, Jeremy Strong, Brian Cox, Kieran Culkin, Sarah Snook et Matthew Macfadyen en tête.

Succession a ainsi remporté de nombreux prix, notamment l'Emmy Awards de la meilleure série dramatique en 2020, le Golden Globe de la meilleure série dramatique en 2020 et 2022, tandis que Jeremy Strong et Brian Cox ont remporté chacun des prix d'interprétation.

Si vous n'avez pas encore vu Succession, il n'est pas encore trop tard pour la binge-watcher, et vous auriez tort de vous en priver. Les trois premières saisons étaient diffusées sur OCS, tandis que la quatrième saison est à découvrir sur Prime Video. Il faut toutefois avoir le Pass Warner, qui nécessite de payer un supplément à l'abonnement de base.