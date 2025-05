"Si je suis honnête à 100 %..." Louane a livré le fond de sa pensée sur sa chanson "maman" et ses chances à l'Eurovision

Après sa prestation en demi-finale de l'Eurovision jeudi, Louane remonte chez les favoris. Mais le pari est risqué.

L'Eurovision 2025 entre dans sa dernière ligne droite ce vendredi, après les demi-finales qui se sont achevées hier, offrant les 26 qualifiés pour la finale, prévue ce samedi à Bâle, en Suisse. Le grand show est programmé sur France 2 à 21h demain soir et tous les yeux seront rivés sur Louane, qui représente la France avec son titre "maman". Si elle était automatiquement qualifiée (la France faisant partie des plus gros contributeurs de l'Eurovision), la chanteuse a livré une prestation remarquée et remarquable jeudi soir, lors de la seconde demi-finale.

Après une petite frayeur dans le classement des favoris, établi par le site de référence Eurovision World, cette prestation a permis à Louane de remonter dans les pronostics et de récupérer une troisième place très encourageante, derrière la Suède, ultra-favorite et l'Autriche. Pour cette première vraie prestation en public, Louane est apparue vêtue d'une simple robe noire, au cœur d'un décor épuré mais impressionnant. L'élément central, qui sera de nouveau visible ce samedi soir : une véritable tempête de sable qui l'entoure sur scène, faite en réalité de copeaux de liège. 250 kg de ce faux sable est déversé sur scène avant et pendant la chanson, dans ce tableau à la fois minimaliste et spectaculaire.

A l'Eurovision, une scénographie problématique

Si cette scénographie ambitieuse devrait permettre à Louane de marquer les esprits, elle n'est pas sans poser quelques défis. Comme l'a confié la chanteuse dans une interview au média spécialisé Wiwibloggs ou dans le Parisien avant cette demi-finale, le "sable", qui représente le temps qui passe et la nécessité d'en profiter avec les personnes qu'on aime, a tendance à lui rentrer dans la bouche lorsqu'elle chante au cœur de la tornade ! Un handicap qui a pu la faire paniquer lors des répétitions et qui l'a faite tousser à la toute fin de sa dernière préparation avant la demi-finale.

Louane a aussi pris un autre risque : se présenter à l'Eurovision avec une ballade, un titre très intimiste, évoquant son amour pour sa mère. Un choix qui fait dubiter une partie de la presse, comme RTL, qui regrette d'abord qu'"on s'obstine à chanter en français alors que depuis 25 ans, aucune chanson dans notre langue n'a gagné l'Eurovision" avant de conclure que l'Hexagone a "vraiment tout faux dans le concours" depuis des années.

L'Eurovision ne semble pas gagnée non plus pour les experts européens interrogés à plusieurs reprises par 20 Minutes. Si beaucoup saluent une belle chanson, une technique vocale irréprochable et une présence folle de Louane, on lui prédit "un top 10, voire un top 5" seulement, ou au mieux une place dans les trois premiers comme les pronostics le laissent supposer. Mais pour une victoire, il semble falloir plus de rythme, plus de couleurs, plus d'artifices aussi.

Louane : "Je sais qu'aller à l'Eurovision avec une chanson de la sorte est un contre-pied"

Un des spécialistes interrogés par 20 Minutes après une répétition de Louane résume le sentiment général. Reporter grec de Radio Corfou, il salue "une jolie chanson" avant d'expliquer pourquoi "maman" de Louane ne gagnera pas l'Eurovision : "le thème des mamans est vu et revu à l'Eurovision et la performance est tire larmes, je ne la trouve pas spontanée". "La scénographie n'est pas si spectaculaire que ça mais si elle l'avait été davantage, cela n'aurait pas collé avec ce que raconte le morceau", explique aussi l'expert.

Comme elle l'a dit il y a des semaines déjà, Louane, elle, assume sa différence avec les morceaux explosifs et déjantés des favoris. "Je sais qu'aller à l'Eurovision avec une chanson de la sorte est un contre-pied, car on pense plutôt à la fête", avait-elle expliqué lors d'une conférence de presse quelques minutes après sa performance, le 15 mars dernier, au Stade de France. "'Maman' n'est pas un up tempo hyperpop que j'aurais pu proposer, comme je le fais aussi sur scène. Mais au final, si je suis honnête à 100 %, les ballades, c'est ce que je préfère. [...] Est-ce que c'est la bonne ? Seul le temps nous le dira". Et ce temps est maintenant venu.