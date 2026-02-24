Sable du Sahara : les départements les plus touchés et la trajectoire

Un épisode de sable du Sahara commence en France ce mardi 24 février, poussé par le vent du sud. Le ciel pourrait changer de teinte.

La douceur est de retour en France suite à de l'air chaud venu du Maghreb et d'Espagne. Les températures sont à la hausse avec des valeurs pouvant être dignes d'un mois de mai. Ce climat favorise aussi du vent du sud qui propulse du sable du Sahara à partir de ce mardi 24 février. Depuis mi-février, une vague intense de poussière saharienne se déplace et parcourt l'Atlantique Nord. Il a déjà touché les îles Canaries, Madère et le Cap-Vert et arrive sur l'Europe.

"Ces particules donneront au ciel un aspect voilé, parfois légèrement jaunâtre, dans de nombreuses régions. Ce phénomène peut aussi avoir des effets visibles au sol. En montagne notamment, la neige pourra se teinter d'une fine pellicule ocre. Enfin, la présence d'un ciel d'aspect poussiéreux pourrait limiter un peu la luminosité et la douceur attendue", précise La Chaine Météo. Une fine couche de particules ocres pourrait alors être observée sur les voitures ou le mobilier de jardin. La qualité de l'air peut aussi se retrouver légèrement altérée : Atmo France, qui surveille ce paramètre, la qualifie de "moyenne", mais n'alternant pas les activités extérieures.