Sable du Sahara : les départements les plus touchés et la trajectoire
Un épisode de sable du Sahara commence en France ce mardi 24 février, poussé par le vent du sud. Le ciel pourrait changer de teinte.
La douceur est de retour en France suite à de l'air chaud venu du Maghreb et d'Espagne. Les températures sont à la hausse avec des valeurs pouvant être dignes d'un mois de mai. Ce climat favorise aussi du vent du sud qui propulse du sable du Sahara à partir de ce mardi 24 février. Depuis mi-février, une vague intense de poussière saharienne se déplace et parcourt l'Atlantique Nord. Il a déjà touché les îles Canaries, Madère et le Cap-Vert et arrive sur l'Europe.
"Ces particules donneront au ciel un aspect voilé, parfois légèrement jaunâtre, dans de nombreuses régions. Ce phénomène peut aussi avoir des effets visibles au sol. En montagne notamment, la neige pourra se teinter d'une fine pellicule ocre. Enfin, la présence d'un ciel d'aspect poussiéreux pourrait limiter un peu la luminosité et la douceur attendue", précise La Chaine Météo. Une fine couche de particules ocres pourrait alors être observée sur les voitures ou le mobilier de jardin. La qualité de l'air peut aussi se retrouver légèrement altérée : Atmo France, qui surveille ce paramètre, la qualifie de "moyenne", mais n'alternant pas les activités extérieures.
Avec la remontée d’air #subtropical mardi et mercredi, les poussières et le sable du #Sahara feront leur retour au-dessus de la #France. Transportées en altitude par les vents du sud, ces particules donneront au ciel un aspect voilé, parfois légèrement jaunâtre, dans de… pic.twitter.com/KB4v81reXy— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 22, 2026
Le sable du Sahara va parcourir la France du sud au nord
Ce mardi 23 février, le sud-ouest et le pourtour méditerranéen seront particulièrement touchés. Les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, le Var et le Vaucluse pourront être touchés, mais aussi les départements de Nouvelle-Aquitaine comme la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne et enfin ceux d'Occitanie, soit l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
Les poussières remonteront ensuite vers le nord et notamment vers la région parisienne, puis le nord-est dans les deux prochains jours. Ce phénomène n'est toutefois pas exceptionnel pour la saison.
12:14 - Les dépôts au sol limités ?
Si le ciel pourrait apparaitre jauni et les rayons du soleil comme filtrés, les dépôts au sol ou sur les voitures pourraient être plus limités. Cela est dû au beau temps Sans pluie, les particules seront davantage en suspension.
10:30 - Des conditions réunies pour la circulation du sable du Sahara en France
C'est la première véritable circulation de poussières du Sahara à grande échelle de l'année, permise par des vents de surface assez soutenus qui soulèvent le sable et un flux de sud pour les déplacer. Elles vont se déplacer mardi et mercredi "à travers la péninsule ibérique et la France, dans sa partie ouest", explique, sur actu.fr, le météorologue Yann Amice.