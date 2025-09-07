Des scènes censurées dans HPI : une habitude jugée trop provoquante d'Audrey Fleurot a disparu

La série "HPI" a connu un succès qui a débordé largement à l'étranger. Mais les derniers opus ont vu disparaitre une habitude dérangeante de l'héroïne.

Ce jeudi 4 septembre 2025, TF1 a lancé la diffusion des quatre derniers épisodes de la 5e et ultime saison de HPI, sa série phare portée par Audrey Fleurot. Depuis ses débuts en 2021, cette fiction déjantée suivant une mère de famille à haut potentiel intellectuel devenue consultante pour la police, a fédéré en moyenne 8,3 millions de téléspectateurs, avec des pics à 11,5 millions. Un véritable carton.

Si la fin de HPI est annoncée, les producteurs n'excluent cependant pas de nouvelles aventures sous d'autres formes : téléfilms de 90 minutes, long-métrage pour le cinéma... Rien n'est acté mais l'avenir de l'héroïne reste ouvert. En attendant, TF1 promet un bouquet final en apothéose dans l'épisode final intitulé "Adieu Commissaire" et attendu pour le 25 septembre.

© Communiqué de presse TF1

Au-delà de son succès en France, HPI s'est aussi exportée avec brio. La saison 1 a été vendue dans 90 pays et a récolté plus de 175 millions de vues dans le monde. Avec les saisons suivantes, la série a finalement été acquise par 107 pays sur les cinq continents. Aux Etats-Unis, c'est ABC Signature, filiale de Disney, qui a acquis les droits pour adapter la série sur le continent américain. Kaitlin Olson a repris le rôle de Morgane et Daniel Sunjata celui de Karadec depuis désormais un an sur le réseau ABC. D'autres adaptations locales ont déjà été lancées ou sont sur les rails, comme en Tchéquie, en Slovénie, en Italie sur la Rai 1, en Espagne sur Antena 3 ou encore en Allemagne sur Das Erste, avec bien souvent le même succès qu'en France.

Mais certaines adaptations sont parfois plus délicates que d'autres. La version polonaise d'HPI a en effet récemment surpris Karine Atlan, directrice des acquisitions de TF1, qui a confié que les Polonais ont tout simplement "supprimé toutes les scènes où elle (Morgane) mâche du chewing-gum". Une habitude récurrente mais aussi un brin provocatrice de l'héroïne française manifestement jugée déplacée de l'autre côté de l'Oder, au point d'être purement et simplement coupée au montage. "Ils trouvaient ça trop 'show-off' (trop frimeuse)", a précisé la cadre de la Une au printemps dans Télé 2 Semaines.

Des sucettes multicolores aux gigantesques bulles roses, les friandises de Morgane Alvaro ont donc été sucrées des épisodes polonais. Une caractéristique pourtant essentielle du personnage. Audrey Fleurot s'en était d'ailleurs amusée en 2023 en indiquant dans Ciné Télé Revue qu'elle avait longtemps cherché des chewing-gums adéquats et que la solution était finalement venue des fans.

"J'ai sorti dans une interview que j'avais du mal à trouver un chewing-gum qui fasse de bonnes bulles. J'ai testé un paquet de marques différentes, et aucune ne me permettait de tenir vraiment une bulle. Un groupe de fans m'en a trouvé une, et m'en a livré des caisses sur le plateau", s'était-elle exclamée. Gageons que les fans polonais procéderont autrement pour montrer leur admiration.