"Miss France 2022 : Diane Leyre gagnante ! Découvrez les dauphines et le classement"

MISS FRANCE. Diane Leyre, Miss Ile-de-France, est donc la grande gagnante de l'élection Miss France 2022. Floriane Bascou (Martinique) est la 1re dauphine, Cécile Wolfrom (Alsace) la 2e dauphine, découvrez le classement complet et revivez la soirée d'élection...

En direct

Recevoir nos alertes live !

01:09 - Qui est Diane Leyre, la nouvelle Miss France 2022 ? Ce samedi 11 décembre 2021, l'Hexagone élisait sa Miss France 2022. C'est Miss Île de France, Diane Leyre, qui l'a emporté face à ses vingt-huit autres concurrentes. Âgée de 24 ans, Diane Leyre devient ainsi la première représentante francilienne à être sacrée depuis très exactement 24 ans. Détentrice d'un Bachelor de Business Administration, Diane Leyre travaille à Paris dans une entreprise de promotion immobilière. Découvrez son portrait ci-dessous. Diane Leyre : qui est Miss Ile-de-France, Miss France 2022 ? MISS ILE DE FRANCE. Diane Leyre, représentante de l'Ile-de-France, a été élue Miss France 2022. Parcours professionnel, loisirs, voici tout ce qu'il faut savoir sur la reine de beauté.

Votez pour vos favorites à Miss France 2022 Qui succèdera à Amandine Petit en tant que Miss France ? Les 29 Miss régionales défilent dans l'espoir d'obtenir le titre tant convoité ce samedi 11 décembre 2021, dans une cérémonie retransmise en direct du Zénith de Caen sur TF1. Cliquez ci-dessous pour voter pour votre favorite à Miss France 2022. Votez pour votre candidate favorite pour Miss France 2022

00:44 - Le classement complet de l'élection Miss France 2022 Au bout d'une longue soirée de plus de trois heures et demi, l'élection Miss France 2022 a levé le voile sur son classement final avec l'élection de Diane Leyre, Miss Île de France, en tant que nouvelle reine de beauté qui succède ainsi à Amandine Petit cette année. Elle est suivie de Miss Martinique, Floriane Bascou comme première dauphine, de Miss Alsace, Cécile Wolfrom en tant que deuxième dauphine et de Tumateata Buisson (Miss Tahiti) et Youssra Askry (Miss Normandie) respectivement troisième et quatrième dauphine.

00:41 - La première prise de parole de Diane Leyre comme Miss France 2022 Lors de sa toute première prise de parole en tant que Miss France 2022, Diane Leyre, Miss Île de France 2021, a souhaité donner un message à ses camarades de promotion. "Je voudrais féliciter les 28 candidates avec qui j'ai partagé cette aventure." Elle a aussi expliqué avoir failli trébucher durant un défilé, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer : "Ça paraît bête mais à un moment j'ai failli glisser et je crois que vous l'avez tous vu. On peut tomber, il faut toujours continuer et se relever."

00:38 - Miss Île de France sacrée Miss France 2022 ! Il n'en restait plus que deux pour rêver devenir Miss France 2022 : Miss Île de France et Miss Martinique se sont fait face, main dans la main comme le veut la tradition, en attendant le résultat des votes du public et du jury. C'est finalement Diane Leyre, Miss Île de France, a été sacrée Miss France 2022 à l'âge de 24 ans. Miss Martinique sera sa première dauphine tout au long de l'année.

00:37 - Miss Alsace, deuxième dauphine Cécile Wolfrom est arrivée troisième du classement général de Miss France 2022 cette année. Elle est donc la deuxième dauphine de Miss France 2022 !

00:36 - Miss Tahiti, troisième dauphine Quatrième du classement de Miss France 2022, Miss Tahiti devient donc la troisième dauphine de Miss France 2022. Tumateata Buisson, 21 ans, arrive donc quatrième du classement général !

00:35 - Miss Normandie classée quatrième dauphine Au bout du classement dans ce Top 5, c'est Miss Normandie qui se classe quatrième dauphine. Il n'y aura pas de doublé pour la Normandie cette année après Amandine Petit ! Youssra Askry se classe donc 5e du concours Miss France 2022.

00:22 - Les votes sont clos ! La gagnante de Miss France 2022 bientôt révélées D'ici une dizaine de minutes, le classement complet de Miss France 2022 sera révélé. Nous saurons donc qui sont les quatre dauphines mais aussi Miss France 2022. Pour rappel, elles sont encore cinq à pouvoir espérer devenir la femme la plus belle de France : Miss Martinique, Miss Alsace, Miss Ile-de-France, Miss Normandie et Miss Tahiti.

00:15 - Quels sont les cadeaux envoyés aux candidates à Miss France 2022 ? Chaque année, les candidates à Miss France, quelles soient couronnées ou non, repartent avec de nombreux cadeaux. Les participantes à l'édition 2022 reçoivent : un iPad (TV Mag), quatre montres (Festina), une robe de soirée (Nicolas Fafiotte), une trousse de maquillage (Sothys), un manteau, un pull marinière et une robe (armor lux), deux tenus de sport (le Coq sportif), des maillots de bain, casquettes et tenus balnéaires, des produits solaires et de soins (Corine de Farme), des produits capillaires, un kit de voyage (Maison Drouault), une doudoune (Jott), des looks, une paire de lunettes de soleil (Quay Australia). Les cinq finalistes 2022 auront, en plus de tous ces présents, un iPhone 13 pro, des airpods, trois montres (festina), une année de soin beauté et des soins beauté haute technologie.

00:12 - Les miss finalistes répondent aux questions des téléspectateurs Miss Martinique a dû répondre à la question suivante "comment décririez-vous la force d'une femme ?". Sa réponse : "Selon moi, la force de la femme se tient dans le fait qu'elle ose se présenter, accomplir des choses. Je suis aujourd'hui devant vous et je pense être une femme libre qui a envie d'accomplir des choses, de ramener cette première couronne de Miss France en Martinique." Une autre question pour Miss alsace : "La devise "Liberté, Egalité, Fraternité est-elle toujours d'actualité ?" Celle-ci a répondu ceci : "Je pense qu'en France nous avons encore la liberté d'expression. La fraternité, je la vois tous les jours notamment en pharmacie et dans le domaine hospitalier durant la crise du coronavirus." A la question "Que diriez-vous à un enfant qui a vécu la crise du covid ?" Miss île de France s'est exprimée en ces mots : "Je pense qu'il est important de féliciter les enfants à qui on a enlevé une partie d'innocence mais aussi les moments importants de la vie. Ils se sont retrouvés enfermés chez eux. Alors pour tout avoir protégé vos parents et vos grands parents, merci." Miss Normandie a dû répondre à la question "En quoi la diversité est-elle une force ?" Après avoir remercié le public et les téléspectateurs d'avoir voté pour elle, Miss Normandie a dit ceci "La France continuera de briller. J'espère contribuer à tout ça." Enfin, Miss Tahiti a répondu à cette question habituelle : "que répondez-vous à ceux qui disent que l'élection Miss France est sexiste ?" Voici sa réponse "Aujourd'hui en tant que femme nous avons le choix de défendre des valeurs. Je suis convaincue que la femme du 21e siècle est une femme engagée et sûre de ses choix."

11/12/21 - 23:55 - Comment voter pour votre Miss France 2022 ? Le Top 5 de Miss France 2022 vient d'être dévoilé. Le public doit voter pour choisir la reine de beauté. Pour cela, deux modalités s'offrent à vous : par SMS au 72 500 (0,99€ + prix d'un sms) ou par téléphone au 36 80 (0,99€/ appel + prix d'un appel). Pour faire savoir votre soutien à votre candidate de coeur, il suffira d'envoyer son numéro correspondant : 5 - Miss Martinique, 10 - Miss Alsace, 15 - Miss Île de France, 6 - Miss Normandie, 2 - Miss Tahiti.

11/12/21 - 23:52 - Quelles sont les candidates qualifiées dans le Top 5 de Miss France 2022 ? Une heure après la révélation du Top 15, voici les cinq finalistes du concours Miss France 2022 : Miss Martinique, Miss Alsace, Miss Île de France, Miss Normandie et Miss Tahiti. Elles vont désormais devoir être départagées à 50/50 entre les votes du public et du jury. L'une d'entre elles sera sacrée Miss France 2022 tandis que les quatre autres seront ses dauphines.

11/12/21 - 23:27 - Comment sont élues les miss du Top 5 ? Dans quelques minutes, la cérémonie Miss France 2022 dévoilera son top 5. Mais avant cela, les téléspectateurs doivent voter et le jury doit délibérer. Sachez que les votes du public pèsent pour 50% du classement tandis que les votes du jury compte pour les 50% restants.

11/12/21 - 23:20 - Les votes sont ouverts ! Comment voter pour votre candidate préférée ? Ça y est, le public peut enfin voter pour sa miss régionale préférée. Deux modalités s'offrent à vous : par SMS au 72 500 (0,99€ + prix d'un sms) ou par téléphone au 36 80 (0,99€/ appel + prix d'un appel). Pour faire savoir votre soutien à votre candidate de coeur, il suffira d'envoyer son numéro correspondant. Les voici : 1 - Miss Languedoc Roussillon, 2 - Miss Tahiti, 3 - Miss Pays de la Loire, 4 - Miss Côte d'Azur, 5 - Miss Martinique, 6 - Miss Normandie, 7 - Miss Rhône-Alpes, 8 - Miss Lorraine, 9 - Miss Réunion, 10 - Miss Alsace, 11 - Miss Nord-Pas-de-Calais, 12 - Miss Guyane, 13 - Miss Corse, 14 - Miss Aquitaine, 15 - Miss Île-de-France. A vos votes !