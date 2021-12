"Miss France 2022 : qui est la gagnante Diane Leyre ? Le classement complet"

MISS FRANCE. Ce samedi avait lieu l'élection de Miss France 2022 au Zénith de Caen. C'est Diane Leyre, Miss Île de France qui a été sacrée grande gagnante de la cérémonie face aux 28 autres candidates. Découvrez le classement complet ainsi que le portrait de Miss France 2022.

12:35 - Le PSG soutient Miss France 2022 C'est une grande fierté pour le Paris Saint-Germain. Le célèbre club de football vient de voir la Miss de sa région remporter la couronne de MIss France 2022. L'occasion pour lui adresser, sur Twitter, un petit message de félicitations. ????✨



Tout notre soutien ce soir pour ???????????????????? ????????????????????, Miss Île-de-France, qui défendra les couleurs de notre région lors de #MissFrance2022 ❤️????✊ pic.twitter.com/S2eZp6Pgyh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 11, 2021

12:01 - "Je resterai moi-même", promet Miss France 2022 Ce samedi soir, c'est avec un grand sourire que la francilienne Diane Leyre a reçu sa couronne de Miss France 2022. Mais si elle représentera la France lors de la prochaine année, la gagnante compte bien garder la tête sur ses épaules. Que d’émotions… ???????? Merci à ma famille, mes amis, au jury, au comité, à tous ceux qui ont voté pour moi ou tout simplement cru en moi. Je deviens aujourd’hui #MissFrance mais je resterai moi-même : Diane Leyre



Diane pic.twitter.com/kwIIM4zXb7 — Diane Leyre (@DianeLeyre) December 12, 2021

11:41 - L'aisance de la nouvelle Miss France saluée "Adoptez-moi, juste pour un an". Voici les mots prononcés par la nouvelle Miss France Diane Leyre lors de la cérémonie, samedi 11 décembre. Une punchline qui a bien été remarquée par les internautes, mais ce n'est pas la seule. Citant la chanson d'Amel Bent (qui se trouvait dans le jury), ou répondant avec brio aux dernières questions, Diane Leyre a su se faire remarquer par son aisance devant le public. "Je l’ai probablement acquise au cours de mes études pendant lesquelles j’ai souvent dû me prêter à l’exercice", a-t-elle répondu aux journalistes à la suite du concours.

11:25 - "Hier soir, je me suis sentie plus féministe que jamais", défend Diane Leyre Que répondre aux critiques sur le concours Miss France qui serait anti-féministe ? Le lendemain de son couronnement, Miss France 2022 a souhaité réagir, au micro de BFMTV. "Je pense que quand on a entre 18 et 24 ans, qu'on prend le micro, qu'on défile en maillot de bain devant des millions de téléspectateurs et qu'on décide de prendre le pouvoir de notre vie, c'est ça, être féministe. Je ne me suis d'ailleurs jamais sentie aussi féministe que quand je suis montée sur scène aux côtés des autres candidates", a souligné la nouvelle Miss. Avant de conclure : "Chacun est libre de ses opinions, mais la mienne m'est propre, et hier soir, je me suis sentie plus féministe que jamais."

10:34 - Diane Leyre et son amour pour l'Île-de-France La nouvelle Miss France vient de la région parisienne, et elle ne s'en cache pas. Si l'Île-de-France est souvent effacée pendant ce concours et recueille toujours peu de votes, Diane Leyre a su changer la donne dans la nuit de samedi à dimanche. "Ma région est multiculturelle. C’est la raison pour laquelle, si j’ai la chance d’être élue, j’aimerais soutenir le vivre-ensemble", a notamment défendu la gagnante au cours de la soirée.

10:10 - Et la nouvelle Miss France est.. Diane Leyre ! Bonjour à tous ! Hier soir, à l'issue du concours Miss France c'est finalement l'Île-de-France qui a su convaincre les votants. A seulement 24 ans, la jeune femme a vengé sa région qui n'avait pas remporté cette couronne depuis 24 ans ! Coïncidence ?

10:06 - Quels cadeaux reçoit Miss France ? En étant élue Miss France, Diane Leyre repart avec de nombreux cadeaux. En plus de la couronne et la parure de bijoux, elle reçoit une voiture électrique Peugeot, une doudoune, dix montres,, une année de soin beauté haute technologie, une table de maquillage complète et des soins en institut, un MacBook pro, une télévision, une robe sur mesure, un showroom de créations haute couture, un coiffeur mis à disposition pour ses apparitions publiques l'année de son reigne, une sannée de soin du regard, un voyage pour deux personnes Paris-Saint Denis ainsi qu'un séjour de sept jours et six nuits à La Réunion, et enfin un appartement mis à sa disposition pendant un an.

09:34 - La première prise de parole de Diane Leyre en tant que Miss France Diane Leyre a tenu à avoir une pensée à ses camarades de promotion à l'occasion de sa toute première prise de parole en tant que Miss France, quelques secondes seulement après avoir été élue en direct du Zénith de Caen. "Je voudrais féliciter les 28 candidates avec qui j'ai partagé cette aventure." La jeune femme de 24 ans, qui s'est distinguée des autres candidates par son aisance à l'oral, a aussi expliqué avoir failli trébucher durant un défilé, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer : "Ça paraît bête mais à un moment j'ai failli glisser et je crois que vous l'avez tous vu. On peut tomber, il faut toujours continuer et se relever."