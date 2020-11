"Miss France : la date changée, l'élection 2021 peut-elle être annulée ?"

MISS FRANCE 2021 - La crise sanitaire et le confinement a forcé le comité Miss France a repoussé d'une semaine le concours de beauté.

Le test de culture générale [Mis à jour le 10 novembre 2020 à 9h38] Le coronavirus va-t-il provoquer l'annulation de Miss France ? Pour l'heure, le comité ne va pas dans ce sens actuellement. Ce qui est certain, c'est que la pandémie a impacté le concours de beauté 2021 : les élections régionales ont dû se tenir à huis clos dans le strict respect des mesures sanitaires, certaines ont dû être annulées comme à Tahiti, et la date de l'élection nationale a été repoussée. Miss France 2021 doit se tenir le samedi 19 décembre 2020, et non plus le 12 décembre comme cela avait été annoncé précédemment. Selon des informations du Parisien, qui annonce la nouvelle de ce report en exclusivité, un report à janvier 2021 a été écarté. Dans une interview au Dauphiné Libéré le 5 novembre, Sylvie Tellier annonce tout faire pour que l'élection ne soit pas annulée : "On n'est pas dans le flou mais dans l'attente de voir comment va évoluer la situation. On étudie toutes les possibilités qui nous sont offertes à l'heure actuelle. Aujourd'hui, comme tous les Français et tous les corps de métier, nous sommes conscients de la crise que nous traversons et nous faisons en sorte d'adapter tous les projets pour qu'ils soient compatibles aux mesures sanitaires qu'exige et qu'impose la situation aujourd'hui." Voir les photos Découvrez les premières images des candidates de Miss France 2021 A quoi s'attendre pour l'élection Miss France 2021 ? Cette édition 2021 doit marquer le centenaire de Miss France. Pour l'occasion, le concours de beauté doit se dérouler au Puy du Fou. Il est prévu que la soirée offre de "revivre l'Histoire de Miss France" et la genèse de l'élection, tandis que le comité espère voir d'anciennes gagnantes du concours de beauté parmi les membres du jury selon le Parisien. Toutefois, la crise sanitaire force certains ajustements : le voyage de préparation dans une île paradisiaque ne pourra pas se tenir sur une plage de sable blanc comme à l'accoutumée. Le comité présidé par Sylvie Tellier mise désormais sur un voyage en métropole, dont la destination n'a pas encore été annoncée. Miss France 2021 ne sera définitivement pas une élection comme une autre.

La crise sanitaire liée au coronavirus au printemps 2020 a eu des conséquences sur de nombreux événements. Miss France 2021 n'a pas échappé à la règle, puisque les conditions de tenue du concours de beauté restent incertaines et que des élections régionales ont dû être décalées. Comme l'a annoncé le Parisien dans un article paru le 9 novembre 2020, l'événement doit se tenir le 19 décembre 2020 au Puy du Fou.

Sacrée Miss France 2020 le 14 décembre dernier, Clémence Botino a été élue en août dernier pour représenter la Guadeloupe à l'élection. Originaire du Gosier, la jeune femme de 22 ans a tenu à attendre avant de se présenter aux concours de beauté. La raison : elle souhaitait travailler ses connaissances et sa culture générale avant. Après avoir décroché son Bac scientifique avec la mention Très Bien, Clémence Botino est partie pour Miami. Ce voyage lui a permis de devenir parfaitement bilingue. Désormais, elle est étudiante en master d'histoire de l'art à la Sorbonne, spécialisée dans l'étude de l'histoire de la mode. Forte de nombreuses connaissances, c'est donc naturellement que Clémence Botino est arrivée première du questionnaire de culture générale Miss France avec 17,5/20.

Dans quelques années, Miss Guadeloupe compte bien devenir conservatrice du patrimoine. "C'est comme protéger notre histoire et remplir mon devoir de mémoire", estime-t-elle dans une interview à Paris-Match. Pour cela, Clémence Botino prépare un mémoire spécifique sur l'histoire de la mode des Caraïbes. Passionnée de piano et de salsa, la jeune femme semblait avoir toutes les qualités pour l'élection Miss France. Elle a promis, si elle sortait victorieuse du concours, de combattre durant son règne l'isolement des personnes âgées. "Dans mon travail d'historienne, je rencontre souvent des personnes âgés qui ont des choses à m'apprendre. [...] Nos grands-parents sont des archives vivantes, ils font partie de notre patrimoine et de notre histoire".

Lors de la dernière élection de Miss France, c'est Miss Guadeloupe, Clémence Botino, qui a été élue Miss France 2020. Elle a pour première dauphine Miss Provence suivie de Miss Tahiti, deuxième dauphine puis Miss Bourgogne, troisième dauphine et Miss Côte d'Azur 4e dauphine. Voici le classement de Miss France 2020 :

Miss France : Clémence Botino (Miss Guadeloupe)

Clémence Botino (Miss Guadeloupe) Première dauphine : Lou Ruat (Miss Provence)

Lou Ruat (Miss Provence) Deuxième dauphine : Matahari Bousquet (Miss Tahiti)

Matahari Bousquet (Miss Tahiti) Troisième dauphine : Sophie Diry (Miss Bourgogne)

Sophie Diry (Miss Bourgogne) Quatrième dauphine : Manelle Souahlia (Miss Côte d'Azur)

Le jury du concours Miss France 2020 était composé de la capitaine de l'équipe de France féminine de football Amandine Henry, en tant que présidente, de la Miss France 1999 Mareva Galanter, mais également de la chanteuse Vitaa et de la comédienne Laëtitia Milot. L'animateur de Koh-Lanta Denis Brogniart était également présent, accompagné du chanteur Slimane et du chef pâtissier Christophe Michalak. Le chanteur britannique Robbie Williams était l'invité d'honneur de cette 99e édition et a eu le soin d'ouvrir la cérémonie. Comme c'est le cas depuis 25 ans, la présentation était assurée par Jean-Pierre Foucault.

Avez-vous les connaissances nécessaires pour prétendre au titre Miss France ? Fin novembre, les 30 candidates à l'élection Miss France 2020 ont répondu aux questions du traditionnel test de culture générale, lors de leur voyage de préparation. Pour l'édition 2020, la moyenne de ce test était de 12,8/20, rapporte Paris Match. C'est Miss Guadeloupe, celle qui deviendra finalement Miss France, qui a obtenu la meilleure note au test. Clémence Botino a en effet obtenu 17,5/20. Sur le podium, on retrouvait ensuite Miss Centre-Val de Loire (17/20) et Miss Midi-Pyrénées (16,5/20).