"Miss France : photos, candidates, date, jury... Tout sur l'élection 2022"

MISS FRANCE 2022. Miss France a lieu ce samedi 11 décembre 2021. Candidates, photos, favorites, pronostics, jury, voici tout ce qu'il faut savoir avant le soir de l'élection 2022.

En direct

12:34 - Quels sont les cadeaux reçus par les candidates à Miss France ? (1/2) Chaque année, les candidates à Miss France ne repartent pas les mains vides, qu'elles soient couronnées ou non. Plusieurs cadeaux sont offertes aux Miss par les sponsors de la soirée. Dans le détails, on retrouve : un iPad (TV Mag), quatre montres (Festina), une robe de soirée (Nicolas Fafiotte), une trousse de maquillage (Sothys), un manteau, un pull marinière et une robe (armor lux), deux tenus de sport (le Coq sportif), des maillots de bain, casquettes et tenus balnéaires, des produits solaires et de soins (Corine de Farme), des produits capillaires, un kit de voyage (Maison Drouault), une doudoune (Jott), des looks, une paire de lunettes de soleil (Quay Australia). En plus des cadeaux remis à l'ensemble des candidates, les cinq finalistes à Miss France reçoivent un iPhone 13 pro, des airpods, trois montres (festina), une année de soin beauté et des soins beauté haute technologie. Votez pour vos favorites à Miss France 2022 Qui succèdera à Amandine Petit en tant que Miss France ? Les 29 Miss régionales sont désormais connues, les premières photos officielles dévoilées, et chacun peut faire son pronostic sur sa candidate préférée avant l'élection, qui aura lieu à Caen le 11 décembre prochain. Cliquez ci-dessous pour voter pour votre favorite à Miss France 2022. Votez pour votre candidate favorite pour Miss France 2022 12:08 - Qui fait partie du jury Miss France 2022 ? Comment c'est la tradition, le jury de Miss France est composé de personnalités du show-business. Jean-Pierre Pernaut a été désigné président du jury 2022. L'ancien présentateur du JT de 13 heures sur TF1 sera accompagné le 11 décembre par Delphine Wespiser, Miss France 2012, les comédiens et humoristes Philippe Lacheau (Babysitting, Alibi.com), Ahmed Sylla (Access, Inséparables) mais aussi Inès Reg (Je te veux, moi non plus). A ces personnalités s'ajoutent également Amel Bent, chanteuse et jurée de The Voice, ainsi que François Alu, danseur et juré de Danse avec les stars. 11:35 - Quelle candidate est arrivée première au test de culture générale ? Après correction des questionnaires de culture générale rendus par les 29 candidates, c'est finalement Miss Normandie qui a obtenu la meilleure note. Youssra Askry, 24 ans, est arrivée première avec une note de 17/20. Elle est suivie par Miss Aquitaine (15,5/20) et Miss Pays de la Loire (15). Ce test n'est pas à prendre à la légère et se révèle être un moment décisif dans l'élection Miss France : si une candidate n'obtient pas la moyenne, ses chances d'être sélectionnée dans le top 15 disparaissent. 11:01 - Découvrez les photos des candidates à Miss France 2022 Lors de leur voyage de préparation à La Réunion, les 29 candidates à Miss France 2022 ont pu s'essayer aux traditionnels photoshoots officiels. Parmi eux, on retrouve les portraits des Miss en compétition, mais également les clichés en maillot de bain. Une manière, avec les portraits et les défilés le soir de l'élection, de permettre à chacun de choisir sa favorite. Retrouvez les photos des candidates en compétition en cliquant ici. 10:28 - Quelle est la candidate à Miss France la plus suivie sur Instagram ? Instagram est l'un des indicateurs pour savoir quelles sont les favorites de Miss France. Le nombre d'abonné peut être un moyen de savoir laquelle des candidates a le plus de chances de l'emporter, au moins sur le vote du public. Mais quelle est la Miss la plus suivie sur le réseau sociale pour cette élection 2022 ? Cécile Wolfrom, Miss Alsace, arrive en tête assez largement, avec près de 87 000 abonnés. Elle devance Léna Massinger (Miss Champagne-Ardene), suivie par plus de 50 000 personnes et Eva Navarro (Miss Provence), qui a moins de 40 000 abonnés. Notons toutefois que, le soir de l'élection, la favorite des réseaux sociaux peut ne pas être qualifiée dans le top 15, ou n'obtient pas la ferveur du public qui ne suit pas l'élection sur Instagram. Les paris restent donc ouverts avant samedi. 10:00 - Samedi, on connaîtra le nom de Miss France 2022 Plus que quelques jours avant l'élection Miss France. L'édition 2022 sera en effet retransmise en direct de TF1 ce samedi 11 décembre 2021. L'élection débute à 21h05, et c'est aux alentours de minuit qu'est couronnée la nouvelle reine de beauté, qui succède à Amandine Petit. Notons qu'il est également possible pour quelques chanceux de suivre le sacre de Miss France 2022 en direct du Zénith de Caen, où se tient le concours.

Tout sur Miss France 2022

Les 29 candidates de Miss France 2022 sont connues, puisqu'elles ont toutes été élues au cours de l'été 2021 et au début de l'automne. Contrairement à l'an dernier, Miss Tahiti est de retour dans la compétition, tandis que Miss Wallis et Futuna et Miss Saint-Martin et Saint-Barthelemy ont dû se retirer en raison de l'épidémie de coronavirus. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des candidates élues avant la grande soirée Miss France, le 11 décembre 2021.

La prochaine élection Miss France aura lieu ce samedi 11 décembre 2021. Le concours de beauté sera retransmis à cette date, d-s 21h05, en direct sur TF1. C'est au Zénith de Caen, fief d'Amandine Petit qu'a lieu cette année la grande soirée Miss France 2022.

On ne connaît pas encore le nom ni le visage de celle qui sera élue Miss France 2022. Elle succédera à Amandine Petit, élue Miss Normandie le 19 décembre 2020. Elle est la première Normande à être couronnée Miss France depuis Malika Ménard en 2010. Âgée de 23 ans, Amandine Petit avait déjà participé au concours Miss Normandie à l'âge de 18 ans. Originaire de Bourguébus près de Caen (Calvados), elle est actuellement étudiante à l'IAE de Caen et travaille sur son Master 2 en management des établissements et structures gérontologiques.