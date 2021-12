"Miss France 2022 : qui sont les favorites avant l'élection ?"

MISS FRANCE. On connaîtra le nom de la prochaine Miss France ce samedi 11 décembre 2021. Dans les sondages ou sur Instagram, des favorites semblent se démarquer, mais les pronostics peuvent être déjoués le jour J. Explications.

11:08 - Les photos des candidates à Miss France 2022 Elles sont 29 candidates à participer à Miss France pour l'élection 2022. A l'exception de Saint-Martin et Saint-Barthelemy, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, toutes les régions sont représentées. Mais une seule sortira gagnante de la soirée organisée samedi au Zénith de Caen. Si vous n'avez pas encore votre favorite, vous pouvez découvrir les photos portraits de chacune des candidates à Miss France 2022 en cliquant ici. Votez pour vos favorites à Miss France 2022 Qui succèdera à Amandine Petit en tant que Miss France ? Les 29 Miss régionales sont désormais connues, les premières photos officielles dévoilées, et chacun peut faire son pronostic sur sa candidate préférée avant l'élection, qui aura lieu à Caen le 11 décembre prochain. Cliquez ci-dessous pour voter pour votre favorite à Miss France 2022. Votez pour votre candidate favorite pour Miss France 2022 10:32 - Trois régions absentes de l'élection Miss France 2022, les raisons Trois régions n'ont pas pu envoyer de participante à Miss France cette année. C'est le cas de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui alterne chaque année avec Saint-Pierre-et-Miquelon pour envoyer une candidate. Cependant, alors que cela aurait dû être son tour de participer à l'élection, le comité régional n'a pas pu désigner sa représentante cette année, faute de candidates. Enfin, Miss Wallis-et-Futuna, sera absente cette année : "De retour en 2020 après quinze ans d'absence, le comité Miss Wallis-et-Futuna a confirmé qu'aucune élection n'aurait lieu en 2021, révélait France TV Outre-Mer. Le règne de Mylène Halemai, Miss Wallis-et-Futuna 2020, est donc prolongé jusqu'à la prochaine élection qui se tiendra en 2022." 10:00 - Quand voir Miss France 2022 ? Le compte à rebours avant Miss France a débuté. L'élection 2022 a lieu ce samedi, le 11 décembre 2021, en direct du Zénith de Caen. Si vous ne faites pas partie des quelques chanceux qui ont pu acheter un ticket poir assister à la soirée, pas de panique, elle est retransmise en direct dès 21h05 sur TF1.

Les 29 candidates de Miss France 2022 sont connues, puisqu'elles ont toutes été élues au cours de l'été 2021 et au début de l'automne. Contrairement à l'an dernier, Miss Tahiti est de retour dans la compétition, tandis que Miss Wallis et Futuna et Miss Saint-Martin et Saint-Barthelemy ont dû se retirer en raison de l'épidémie de coronavirus. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des candidates élues avant la grande soirée Miss France, le 11 décembre 2021.

La prochaine élection Miss France aura lieu ce samedi 11 décembre 2021. Le concours de beauté sera retransmis à cette date, d-s 21h05, en direct sur TF1. C'est au Zénith de Caen, fief d'Amandine Petit qu'a lieu cette année la grande soirée Miss France 2022.

On ne connaît pas encore le nom ni le visage de celle qui sera élue Miss France 2022. Elle succédera à Amandine Petit, élue Miss Normandie le 19 décembre 2020. Elle est la première Normande à être couronnée Miss France depuis Malika Ménard en 2010. Âgée de 23 ans, Amandine Petit avait déjà participé au concours Miss Normandie à l'âge de 18 ans. Originaire de Bourguébus près de Caen (Calvados), elle est actuellement étudiante à l'IAE de Caen et travaille sur son Master 2 en management des établissements et structures gérontologiques.