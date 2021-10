Miss Picardie 2021 : qui est Hayate El Gharmaoui ? Portrait

MISS PICARDIE - Etudiante en médecine, Tara de Mets a été élue pour représenter la Picardie à l'élection Miss France 2021. Son portrait.

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 12h31] Le dimanche 17 octobre 2021, le public picard et un jury devaient départager les candidates du concours Miss Picardie 2021 afin de décider qui porterait la couronne obtenue l'an dernier par Tara de Mets au concours national Miss France. C'est Hayate El Gharmaoui, âgée de 21 ans, qui a su obtenir les grâces des votants. Originaire de Compiègne, la jeune femme a une vie bien remplie. Elle fait partie de l'équipe municipale du maire LR de Compiègne Philippe Marini depuis les élections de 2020. Dans un entretien auprès du Parisien, elle précise par ailleurs être sans étiquette. "J'y voyais un moyen de représenter les jeunes des quartiers prioritaires, de donner une bonne image d'eux."

Félicitations à Hayate El Gharmoui, élue Miss Picardie 2021 pour Miss France 2022 ! pic.twitter.com/fhx0IDcYwX — Miss France (@MissFrance) October 23, 2021

Passionnée de sports, elle s'est inscrite à un Bachelor Sport Business à Paris après l'obtention de son bac S. Elle est également alternante dans le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. "Je gère justement tout ce qui concerne le sport pour les pompiers". Très occupée, Hayate El Gharmaoui ne s'arrête pas là puisqu'elle a également lancé sa propre association, Etay'Help, qui vise à collecter des vêtements et à la redistribuer. Poussée à se présenter à l'élection de Miss Oise par Elodie Gossuin elle-même, Hayate El Gharmaoui a désormais l'écharpe de Miss Picardie et se prend à rêver d'un beau parcours au concours Miss France 2022.

Miss Picardie est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de l'Oise, la Somme et l'Aisne. Depuis sa création, quatre Miss Picardie ont été élues Miss France : Lyne Lassalle en 1936, Sylviane Carpentier en 1953, Elodie Gossuin en 2001 et Rachel Legrain-Trapani en 2007.

Fin 2020, c'est Tara de Mets qui représentait la Picardie lors de l'élection Miss France. Alors âgée de 21 ans, la jeune femme originaire de Clermont dans l'Oise suivait un cursus de médecine, en quatrième année de formation à Amiens. Si Tara de Mets n'a pas eu l'opportunité d'intégrer le Top 15 cette année, elle a tout de même reçu le prix des bonnes manières.

Elue à Beauvais le 27 octobre 2019, Morgane Fradon était la représentante de la Picardie à Miss France 2020. Cette jeune femme de 20 ans était étudiante en Langues Etrangères Appliquées à l'université de Tours. Lors de l'élection nationale en décembre 2019, elle s'est classée à la neuvième place.

En 2018, Assia Kerim représentait la Picardie au concours Miss France 2019. Âgée de 22 ans, la jeune femme souhaitait s'orienter vers une carrière d'urbaniste afin de contribuer à l'aménagement du territoire. Elle n'a pas réussi à se classer lors de Miss France 2019.