"C'est objectivement immonde", ce nouveau smartphone est le plus moche sorti cette année

Ce smartphone a un design très original, mais qui ne semble pas convenir à tout le monde.

Les constructeurs de smartphones doivent parfois faire preuve de beaucoup d'originalité pour se démarquer de la concurrence. Si certains misent tout sur la photographie ou la puissance, d'autres préfèrent se distinguer en proposant des appareils originaux et reconnaissables entre mille.

Trouver un bon design est cependant plus compliqué qu'il ne peut y paraitre de prime abord. Concevoir un smartphone revient à des heures d'études aboutissant à différents prototypes qui conjugueront identité visuelle et bonne prise en main. Certaines marques comme Samsung se confortent ainsi dans un design inchangé ou presque depuis plusieurs années tant leurs consommateurs semblent déjà satisfaits.

Il existe cependant d'autres marques qui prennent plus de risques dans le design de leurs smartphones. L'une d'elle a notamment sorti deux nouveaux modèles cette année dont l'un n'est clairement pas passé inaperçu avec son design pour le moins... Original.

Nothing est une marque assez peu connue, et pour cause. Elle représente moins de 5% du parc de smartphones. Elle repose cependant sur un principe simple et intéressant : rendre la tech fun. C'est pourquoi les produits de Nothing disposent tous d'un design très particulier et reconnaissable entre mille, avec leurs dos transparents et leurs petites LED capables de s'illuminer au dos des téléphones de la marque.

Pour autant, Nothing pourrait bien être allé un peu trop loin avec ses dernières sorties. Si le nouveau Phone (3a) semble avoir conquis de nombreux utilisateurs, ce n'est pas forcément le cas de son modèle estampillé "Pro" et sorti à peu près sur la même période.

Les premières fuites du design du Nothing Phone (3a) Pro ont déclenché bon nombre de débats sur les réseaux sociaux. Alors que certains disent aimer cette prise de risque avec un module photo protubérant et un coloris gris très "geek", d'autres déclarent qu'il s'agit du pire design jamais vu pour un smartphone. Un sondage réalisé sur le réseau social X par Ben Geskin, expert tech, sur le sujet récolte pas moins de 78% d'avis négatifs sur le Phone (3a) Pro. Parmi les réponses au sondage, on retrouve notamment l'une des réponses les plus likées : "c'est tout simplement immonde".

De notre côté, nous avons également pu utiliser le Phone (3a) Pro pendant plusieurs semaines et ne sommes également pas très convaincus par son design. Le module photo est bien trop imposant, ne facilite pas la prise en main et déséquilibre quelque peu le téléphone lorsqu'il est tenu à une seule main. Pour le reste, le Phone (3a) Pro s'impose comme très correct pour son prix, notamment grâce à ses photos et ses performances au quotidien.