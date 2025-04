Fort Boyard : une date très inhabituelle, pourquoi le jeu revient dès le mois de mai ?

"Fort Boyard" est programmé dès le jeudi 1er mai sur France 2. Un retour précoce qui cache en réalité une bonne nouvelle.

C'est le jeu télévisé culte par excellence. Fort Boyard, lancé en 1990 sur Antenne 2 (c'est tout dire), rouvre ses lourdes portes en avant-première cette année. Le jeu a été programmé dès ce jeudi 1er mai, sur France 2, alors qu'il revient habituellement en été chaque année. A l'annonce de France Télévisions qui a dérogé à la traditionnelle date de reprise, beaucoup ont pu penser à l'état désastreux du fort, qui a défrayé la chronique il y a peu.

Alors qu'un chantier colossal, estimé à 44 millions d'euros dans Le Parisien, est nécessaire pour remettre l'édifice en état et le protéger des éléments, assiste-t-on aux derniers épisodes tournés en urgence avant l'écroulement ? Rien de tout cela. Le fort Boyard semble bel et bien toujours en état d'accueillir les aventuriers. Et pour ce qui est des travaux à venir, la production rassure : "Tournages et travaux vont cohabiter, il n'y a rien qui soit de nature à avoir des incidences sur les conditions de tournage", a indiqué Frédéric Lussato, président d'Adventure Line Productions, au quotidien.

Un Fort Boyard très spécial

Ce retour de Fort Boyard dès le 1er mai est lié à l'inverse à une bonne nouvelle : France 2 dégaine son joyau pour célébrer son 35e anniversaire, lors d'un prime événement. Pour l'occasion, l'animateur Olivier Minne accueille une équipe de prestige avec d'anciens visages emblématiques ayant marqué l'histoire du jeu. A commencer par Jean-Pierre Castaldi, qui fut aux manettes du fort au début des années 2000. L'ancien animateur fait son retour aux côtés de l'ex-productrice Alexia Laroche-Joubert, du nageur Frédérick Bousquet, qui a incarné un personnage dans Fort Boyard, ainsi que la journaliste Isabelle Morini-Bosc. Seront aussi présents le chef cuisinier Norbert Tarayre et Nathalie Simon, qui signe là sa 7e participation.

Fort Boyard retrouve Jean-Pierre Castaldi (à moins que ce ne soit l'inverse). © Laurent VU / ALP / France TÉLÉVISIONS, via PhotoTélé

L'équipe devra récolter un maximum de Boyards au profit de l'association Rêves, oeuvrant pour les enfants et adolescents atteints de pathologies graves. France 2 et ALP ont en outre placé un fil rouge dans ce numéro spécial. La saison passée, le Père Fourras avait dû vider progressivement ses cellules interdites pour protéger son trésor. Toutes sauf une : la galerie des portraits, grouillant d'anciens personnages emblématiques prêts à défier les candidats pour l'occasion.

De Passe-Partout à Félindra ou Rouge, les célébrités devraient donc affronter un véritable défilé de figures historiques du fort. La saison 2025 de Fort Boyard viendra ensuite, mais plus tard, reprenant sa programmation estivale devenue la norme depuis des années maintenant.