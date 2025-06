Emilien éliminé des 12 Coups de midi : ça ne se passera pas tout à fait comme prévu

L'élimination d'Emilien, le grand maître des 12 Coups de midi sur TF1, agite les réseaux sociaux. La production a réagi.

Avec plus de 600 participations et une cagnotte record de 2,5 millions d'euros, Emilien règne en maître absolu sur les 12 Coups de midi depuis septembre 2023. A seulement 22 ans, l'étudiant en histoire est devenu le plus grand champion des jeux télévisés en France et son parcours hors-norme continue de fasciner les téléspectateurs chaque jour à la pause déjeuner. Tout comme son élimination ces dernières semaines !

Selon les informations relayées par le journaliste Clément Garin, le parcours d'Emilien devrait en effet prendre fin lors de la diffusion des 12 Coups de midi le 6 juillet prochain, suite à une élimination qui aurait déjà été enregistrée en mai dernier. La fuite, qui remonte déjà à plusieurs semaines, affole les fans et les réseaux sociaux et a donné lieu à de nombreuses publications dans la presse spécialisée. Face au déferlement d'infos et de rumeurs, la production du jeu a donc été contrainte de réagir.

Invité sur Europe 1 ce mardi 10 juin, Jean-Louis Blot, président d'EndemolShine France, qui produit Les 12 Coups de midi, a tenu à temporiser. "De toutes façons, on est obligés de vivre avec ce qui se dit sur les réseaux sociaux ; ce qui se dit de vrai ou de faux", a-t-il déclaré. Puis il a donné une indication sur les rumeurs d'élimination d'Emilien, pourtant très insistantes. "Grosso modo, 90% de ce qui se dit n'est pas tout à fait vrai, ou plutôt flou", selon lui. Une manière de laisser un peu de suspense et de faire savoir que tout ne se passera pas comme prévu, sans totalement démentir les informations de Clément Garin.

"Emilien est très très fort. Qui peut battre Émilien ? C'est la question qu'on se pose tous", a même osé le producteur. Jean-Louis Blot a surtout montré une pointe d'agacement face à ce spoiler qu'il se garde bien de commenter explicitement. Le dirigeant a comparé Les 12 Coups de midi à "un formidable feuilleton" dont il ne faut pas gâcher le suspense. "Il faut laisser la surprise aux téléspectateurs de savoir quand Emilien est éliminé, s'il est éliminé, par qui il est éliminé, comment ça se passe ?", a-t-il poursuivi.

L'heure pour Endemol et TF1 est donc à entretenir autant que possible le mystère autour du destin du jeune champion. Tout est fait pour que le secret soit bien gardé sur les plateaux, malgré les enregistrements réalisés plusieurs semaines à l'avance. Bruno Hourcade, ancien recordman du jeu avant Emilien, en sait quelque chose. "Régulièrement, des gens annonçaient mon élimination, mais personne n'avait la vraie date !", s'est-il souvenu dans Ouest-France. Une façon de rappeler que sur Internet, le vrai se mêle souvent au faux.

En attendant d'être fixés, les fans peuvent continuer à suivre les exploits d'Emilien et à extrapoler. Le champion a encore montré quelques signes de fébrilité ces derniers jours en accumulant plusieurs erreurs inhabituelles. De quoi alimenter encore un peu plus les spéculations sur son avenir.