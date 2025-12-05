Miss France 2026 : on vous a bassinés avec les pronostics de l'IA, voici les vraies favorites !

Miss France 2026 sera élue ce samedi soir, lors du grand concours annuel diffusé sur TF1. Les favorites sont déjà établies à grands renforts d'algorithmes et d'intelligence artificielle, mais ce sera en partie au public de décider.

Miss France 2026 sera désignée ce samedi 6 décembre, au Zénith d'Amiens. L'heureuse élue qui va succéder à Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, sera connue tard dans la soirée voire aux premières heures de la nuit. Mais depuis une semaine, les pronostics vont bon train. Presque tous les titres de presse locale ont désigné leur favorite (souvent la représentante de leur région d'ailleurs). Plusieurs sondages ont aussi fleuri ici et là pour déterminer la plus à même de remporter la couronne tant convoitée.

Mais Miss France a surtout été désignée par la reine des prévisions et des prédictions, avec tout l'aplomb qui la caractérise : l'intelligence artificielle. Vous n'avez sans doute pas pu y échapper si vous suivez l'actualité ou si vous vous intéressez un tant soit peu au concours Miss France : les IA se sont activées ces derniers jours pour déterminer avec la plus grande assurance la future reine de beauté et d'élégance à la française.

L'interminable déferlante d'articles sur le sujet a surtout cité le Data Lab d'Avisia, l'acteur qui est certainement allé le plus loin dans l'analyse, en utilisant un algorithme dédié au concours Miss France. Son IA a été nourrie de nombreuses données, dont l'historique du concours, la notoriété des candidates sur les réseaux sociaux ou encore la population de chaque région, susceptible d'influencer le vote du public. Et elle est toujours très proche du bon résultat nous dit-on : l'année dernière, elle avait classé Angélique Angarni-Filopon, dans son trio de tête et en 2022 elle avait visé juste en prédisant la victoire d'Indira Ampiot, Miss Guadeloupe et s'était même offert le luxe de placer Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais, première dauphine.

Et la gagnante de Miss France cette année selon Avisia ne peut être que Lola Lacheré, Miss Nord-Pas-de-Calais. Celle-ci atteint 67% de chance de l'emporter. Miss Tahiti Hinaupoko Deveze et Miss Guadeloupe Naomi Torrent seraient respectivement première et deuxième dauphines avec 59% et 52% de chances. Miss Île-de-France Mareva Michel (47,4%) et Miss Roussillon Déborah Adelin-Chabal (47,2%) complètent la marche.

Nous, on reste sur nos gardes. Car c'est d'abord vous (oui vous, enfin si vous le voulez) qui désignerez Miss France 2026 avec le jury, présidé cette année par l'actrice Michèle Bernier. Alors les vraies favorites, c'est à vous de les désigner. Consultez les portraits des candidates ci-dessus et votez pour désigner celle qui doit l'emporter selon vous. Les résultats de notre enquête sont disponibles via le lien ci-dessous et seront publiés avant le concours.

L'élection de Miss France est en effet un savant mélange entre le vote d'un jury de présélection, qui a déjà écarté en catimini 18 candidates cette semaine, après une batterie d'auditions. Les 12 restantes seront connues tard dans la soirée de samedi. Elle feront alors l'objet d'un vote du public et du jury comptant chacun pour 50% de la note finale. Le même procédé se répétera pour les 5 finalistes et en cas d'égalité Miss France sera désignée... par le jury.